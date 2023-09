The Economy of Francesco, al via la quarta edizione

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Il prossimo 6 ottobre alle 16.00 i giovani economisti, change-maker e imprenditori del mondo si riuniranno on-line per celebrare il quarto incontro annuale di The Economy of Francesco. L'incontro - annunciano i promotori - si concluderà con un nuovo messaggio del Papa. "'Questo lo dico sul serio: conto su di voi - aveva detto loro papa Francesco salutandoli ad Assisi nel 2022 - per favore, non lasciateci tranquilli, dateci l'esempio!". Invito raccolto dalla generazione di "EoF" che continua a lavorare con serietà e responsabilità su ciò che oggi preoccupa e richiede un cambiamento urgente. Diseguaglianze, economie indigene, lavoro, pace, sicurezza alimentare, crisi ambientale, sistemi finanziari alcuni dei temi al centro dell'agenda.

Ospite dell'evento, fra gli altri, l'economista turco Daron Acemoglu, professore di economia al Mit di Boston, in dialogo con la EoF Academy. L'impatto della tecnologia sulle diseguaglianze e una riflessione sui blindspots (punti ciechi) del sapere economico saranno i due principali contributi dei giovani studiosi del network accademico. Ampio spazio sarà dedicato anche al tema della pace. Previsto, infatti, un collegamento con il terzo Congresso internazionale dell'economia di Francesco, America Latina e Caraibi, in corso dal 4 al 6 ottobre in Colombia, dal titolo: "Tessere economie per la pace". Lo streaming dell'evento, dal titolo "La 25esima ora. EoF (on air) Global Gathering" verrà trasmesso dall'Istituto Serafico di Assisi, in forma di "web-radio", e disponibile in diretta sul canale youtube di Economy of Francesco, in più lingue. Previsti collegamenti e contributi da oltre 30 Paesi del mondo, momenti di meditazione sui passi di Francesco di Assisi e una rubrica dedicata a personaggi e ricorrenze storiche. La 25esima ora sarà il tema proposto dal coordinatore scientifico di EoF, l'economista Luigino Bruni. Attesa la presentazione delle opere vincitrici del concorso "The Stories we are". Per seguire la diretta e dettagli sul programma: www.francescoeconomy.org. Oltre all'evento online, The Economy of Francesco Italia proporrà una occasione di incontro in presenza ad Assisi dal 6 all'8 ottobre, con più di 70 partecipanti. (ANSA). .