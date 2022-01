Fine dell'incubo in Texas: liberati tutti gli ostaggi, ucciso il sequestratore

"Tutti gli ostaggi" della sinagoga di Colleyville, in Texas, "sono vivi e al sicuro". Il primo a dare la notizia è stato il governatore del Texas Greg Abbott con un messaggio su Twitter. Prima dell'annuncio ufficiale sono stati uditi forti rumori, forse spari, all'interno dell'edificio. Il sequestratore, Mohammad Siddiqui, è stato ucciso.

La richiesta di liberazione di Lady Al Qaida

L'uomo si era barricato nella sinagoga prendendo in ostaggio quattro persone, tra cui il rabbino. Alle negoziatori intervenuti prontamente sul luogo aveva chiesto il rilascio di quella che ha detto di essere la sorella: Aaifa Siddiqui, la neuroscienziata pachistana conosciuta come Lady Al Qaida e condannata a 86 anni di carcere per terrorismo. Successivamente gli avvocati hanno smentito la notizia spiegando che il sequestratore "non ha nulla a che fare con Aafia Siddiqui o con la sua famiglia.

La diretta su Facebook

I primi minuti dell'attacco sono andati in diretta su Facebook, che stava trasmettendo in live stream la cerimonia all'interno della sinagoga. Nel video si sente Muhammad Siddiquidire avvertire le forze di polizia: "se entrate moriranno tutti gli ostaggi". L'uomo ha anche profetizzato la prorpia morte e non ha sbagliato.