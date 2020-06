Terzo settore, Conte: Osservatorio 'Terzjus' di rilevante impatto

Roma, 25 giu. (askanews) - "Gentile Presidente, La ringrazio della Sua cortese lettera nella quale mi invita alla presentazione di Terzjus, Osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale, costituitosi lo scorso febbraio a Roma. Purtroppo, l'intensa attività istituzionale di questo momento non mi consente di essere presente. Desidero in ogni caso farvi giungere il mio pensiero di vicinanza a quella che ritengo una iniziativa di rilevante impatto, volta a promuovere la nascita di un Osservatorio sulle sensibili tematiche che afferiscono al mondo del Terzo settore". È quanto scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio inviato al presidente di Terzjus, Luigi Bobba, in occasione della presentazione dell'Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale."Apprendo che all'Osservatorio aderiscono associazioni, fondazioni e consorzi che, animati da uno spirito non profit, intendono dare vigore e slancio all'approfondimento di temi di assoluta rilevanza anche allo scopo di definire un quadro quanto più completo e organico, non solo sotto il profilo regolatorio, che possa imprimere slancio alla diffusa sedimentazione culturale, nella societa' italiana, dei principi di inclusione, solidarietà e partecipazione", aggiunge il premier."Per un'equa e diffusa applicazione di un 'diritto comune del terzo settore' avete dato a vita a uno strumento inclusivo di comunicazione e socializzazione e avete coinvolto qualificati esponenti delle Istituzioni e del mondo accademico anche internazionale, oltre che dell'associazionismo. Di tutto ciò Vi ringrazio di cuore. Colgo l'occasione per inviare a Lei e a tutti i Suoi ospiti il mio più caloroso saluto e l'augurio per il raggiungimento di risultati attesi e fortemente auspicati", conclude Conte.