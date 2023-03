Terzo polo, Renzi: partito unico? Non resterò in panchina

Roma, 23 mar. (askanews) - "Ci sono, ci sarò e non resterò in panchina". E' quanto avrebbe assicurato ai suoi, il leader di Iv Matteo Renzi, in vista del percorso che porterà al partito unico tra Azione e Iv, durante la riunione che si è tenuta questa sera in collegamento video con i parlamentari, i coordinatori regionali e provinciali e sindaci.Renzi, secondo quanto riferiscono partecipanti all'incontro, ha ribadito il "pieno impegno" sul partito unico del terzo polo e "anche se lui non si candiderà come segretario, c'è, ci sarà e non resterà in panchina".