Terzo Polo, Calenda e Bonetti candidati uninominali a Roma1

Roma, 20 ago. (askanews) - "Mi candiderò all'uninominale di Roma insieme a @elenabonetti. È una seconda occasione per sconfiggere il sistema di potere della dx e del Pd di cui abbiamo visto il volto truce negli ultimi giorni. Un sistema che tiene bloccata Roma in una situazione indecorosa da anni. Avanti". Lo annuncia via Twitter il capo politico della lista Azione-Iv Carlo Calenda. Calenda e Bonetti, secondo quanto si è appreso,saranno rispettivamente candidati per il Senato e per la Camera nel collegio di Roma 1: il collegio del centro della Capitale.