Terrorismo, Fico: fare piena luce per rendere più forte democrazia

Roma, 9 mag. (askanews) - "Dobbiamo oggi rinnovare anzitutto l'impegno a fare piena luce sulle tante pagine ancora oscure di quegli anni, superando i depistaggi, le complicità e le omissioni posti in essere anche da parte di apparati dello Stato. Ricostruire la verità - storica e giudiziaria - ed assicurare la giustizia non è soltanto un imperativo morale ma un dovere imposto dal Patto sociale su cui si fonda la nostra Costituzione. Un dovere il cui adempimento è condizione essenziale per consolidare la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni e rendere quindi più forte la nostra democrazia". Lo ha sottolineato il Presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla cerimonia a Montecitorio per il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi.