Telefonata Meloni-Zelensky: perseguire una pace giusta

Roma, 29 mar. (askanews) - Telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni."Ho avuto una telefonata produttiva con il primo ministro italiano Giorgia Meloni - ha scritto Zelensky su Telegram -. Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali. La via per la pace in Ucraina è il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino e l'attuazione della nostra formula di pace. Ringraziamo i nostri amici italiani per il loro sostegno. Continuiamo così!"Nel corso della telefonata di oggi, ha riferito poi Palazzo Chigi, Meloni e Zelensky "hanno parlato della necessità di perseguire una 'pace giusta'". Zelensky "ha espresso gratitudine all'Italia, ha ricordato la forte motivazione dell'esercito ucraino e espresso fiducia nella capacità di respingere gli attacchi della Russia a difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina, anche grazie all'assistenza degli Stati occidentali, compresa l'Italia".Il presidente ucraino ha anche "manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per il 26 aprile, un'occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l'Ucraina".