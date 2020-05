Telefonata con Mattarella, Salvini: preocupato per chat toghe

Roma, 21 mag. (askanews) - "Telefonata cordiale" tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il senatore Matteo Salvini. Lo riferisce una nota del partito di via Bellerio. Il leader della Lega - si spiega - ha espresso il proprio stupore per le rivelazioni del quotidiano La Verità (preannunciando al capo dello Stato l'invio di una lettera), la preoccupazione per la situazione economica e l'amarezza per i pesanti attacchi di alcuni parlamentari della maggioranza di governo nei confronti della Lombardia duramente colpita dalla tragedia del Covid-19.