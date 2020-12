La politica italiana ignora pure la "variante" del Covid: mentre l’Europa trema, il governo Conte traballa

La politica italiana vive, in questi giorni, un impazzimento collettivo. Mentre in Gran Bretagna si scopre una variante ‘maligna’, e pericolosissima, del Covid 19, i vari vaccini pronti all’uso rischiano di risolversi in cure inefficaci e la Ue – a partire dalla Germania, ma anche dall’Italia stessa – isolano la Gran Bretagna, nei voli e negli spostamenti, come il ‘gran malato d’Europa’, insomma mentre la crisi pandemica rischia di non finire mai e, presto, ci dice che ci troveremo a far i conti con una terza o quarta ondata, nei palazzi della Politica romana ci si trincera dietro i riti, i formalismi e i bizantinismi delle classiche crisi di governo quelle ‘all’italiana’: annunciate, ventilate, forse o a volte mai realizzate. Insomma, Iv dice che “il governo è finito”, il Pd – stufo di Iv quanto del premier – ‘minaccia’ Conte, i 5Stelle si contorcono nei loro problemi interni (la Raggi è finita assolta e ora medita vendetta contro i suoi nemici) e il solo, povero, ministro alla Salute Speranza si ritrova a finire catapultato in tv a occuparsi delle uniche cose serie da dire. C’è una variante peggiore e mutante del virus Covid19? I vaccini resisteranno all’impatto o si riveleranno inefficaci? Arriverà una terza o una quarta ondata, ai primi di gennaio? Le scuole riapriranno, il 7 gennaio? Il lockdown finirà davvero o verrà prorogato persino dopo l’Epifania? Tutte domande senza risposta che angosciano le vite degli italiani come di tutti i cittadini europei, per non dire dei britannici.

Eppure, mentre in Europa si crea un panico generalizzato che ricorda film catastrofisti come Contagion o 48 ore dopo (mai così tristamente vicini al vero), nei palazzi della Politica romana ci si balocca con il solito ‘giochino’ che, ogni anno, di questi tempi, avviluppa ogni governo in carica e che risponde al nome del frusto ‘cade o non cade, Conte’?

WA di Casalino: oggi al via gli incontri di maggioranza

E che qualcosa stai per succedere lo si evince dalla nota via What’app che il portavoce del premier, Rocco Casalino, rende noto, a tarda sera, che “domani (cioè oggi, ndr.) verrà avviato il confronto con le delegazioni delle singole forze di maggioranza per aggiornare i lavori di preparazione del Recovery Plan. Domani (oggi, ndr,( alle 15.30 il presidente Conte, con i ministri Amendola e Gualtieri, incontreranno la delegazione del Movimento 5stelle. Alle 19 la delegazione del Pd. Martedì 22 dicembre sarà il turno delle delegazioni di Italia Viva e a seguire di Leu”. Ovvio che la giornata clou sarà quella di martedì con l’incontro con Iv: da quell’incontro deriverà il futuro e la vita del governo.

La tensione, dentro la maggioranza, ormai è alle stelle

Difficile, dunque, immaginare una tensione più alta di così, dentro la maggioranza, eppure Iv è riuscito a farla schizzare alle stelle. Ecco perché Conte è passato al contrattacco. Oggi, dunque, il presidente del Consiglio avvierà il confronto con le delegazioni delle singole forze di maggioranza per aggiornare i lavori di preparazione del Recovery Plan ma lo scoglio è quella frase di Ettore Rosato: “La fiducia tra maggioranza e premier oggi non c'è più”. Il presidente del partito guidato da Matteo Renzi va addirittura oltre accusando Conte di aver "sciupato" questa fiducia non solo con Iv perché, rileva “noi diciamo le cose che pensano tutti gli altri partner di maggioranza”. E non finisce qui: Rosato rinnova l'ultimatum già posto sul tavolo di palazzo Chigi da Renzi e messo nero su bianco in un documento: “O il premier dice in maniera molto chiara quale sia il suo percorso per andare avanti nei prossimi anni oppure è evidente che per noi questa esperienza di governo è finita”. Il j'accuse renziano, come vedremo, non viene preso bene dagli alleati di governo che quasi in coro rimarcano: “Rosato parli per Italia viva che vale per il 2%”.

Rosato a testa bassa: “finita la fiducia di Iv nel premier”

E' però innegabile che nell'esecutivo cresca di giorno in giorno la sofferenza di un premier 'immobile' nelle decisioni e, quando vengono prese, spiegano autorevoli fonti dell'esecutivo, sono solitarie e senza confronto. Il vicepresidente della Camera parla infatti di "uomo solo al comando", figura che l'Italia non ha mai apprezzato, è la sua puntura di spillo (falso, peraltro: vedasi Mussolini…).

Il problema vero resta, tuttavia, la diversità di obiettivi che le diverse anime del Conte 2 vogliono raggiungere. Per Renzi il governo deve cambiare con o senza Conte, non contemplando un voto anticipato che, secondo il senatore di Rignano, non ci sarà. Il lavorio operoso dell'ex premier in Parlamento, secondo i soliti rumors di Palazzo, è quello di 'raccogliere' più parlamentari possibile che sostengano un governo altro, preferibilmente guidato da Mario Draghi, o simil figura. Fino ad allora Renzi non staccherà la spina, cavalcando anche l'ipotesi di piegare il premier alle sue condizioni, m quasi come una subordinata che la principale.

Tira in ballo pure il Pd di cui denuncia la mal sopportazione di Conte, Rosato, che per il premier traccia un vero requiem. E infine: “Le dimissioni dei ministri non le ha pronte Renzi, ma le hanno pronte le ministre”. Il coordinatore di Italia viva la mette pure sul filosofico: “Serve collegialità, non un uomo solo al comando. Questo Paese non li ha mai sopportati gli uomini soli al comando”.

Bonetti ribadisce: “Le nostre dimissioni sul tavolo”

Parole che il giorno dopo la ministra Bonetti rinforzerà, se possibile: “Noi siamo in attesa di una risposta da parte del presidente Conte” tuona dalle colonne del Corriere della Sera – “Chiediamo che ci sia una svolta, che dai vaccini, alle scuole, al Recovery Plan ci siano risposte concrete e veloci. Non ne facciamo una questione di esercizio del potere ma di cambiamento del Paese. Per questo io e Teresa Bellanova restiamo pronte al passo indietro. Parole appena mitigate da queste: “Io però sono fiduciosa: non credo che il presidente arriverà a forzare la mano facendo saltare la legge di Bilancio, che contiene tante riforme importanti come l'assegno unico e universale per i figli o le misure per il lavoro delle donne”. Al voto in caso di crisi? Chiede il cronista. “La Costituzione parla chiaro sulla necessità di verificare l'esistenza di una maggioranza in Parlamento. Nessuno può decidere oggi, la guida spetta al presidente della Repubblica. Quanto all'ipotesi del voto, certo, Italia viva sarebbe pronta” mente sapendo di mentire la Bonetti.

La reazione durissima del Pd: “zitti, valete il 2%”

A questo punto, però, nel Pd di Zingaretti ri-perdono la pazienza e decidono che, al di là delle voglie di rimpasto (nei dem ci sono eccome: Marcucci e Delrio ci puntano), è ora di tracciare una linea e di rispondere a Renzi duramente e a brutto muso. Michele Bordo, oscuro funzionario dem, ma vicepresidente del gruppo alla Camera e soprattutto uno dei pochi uomini di stretta osservanza zingarettiana in quel di Montecitorio, riceve il mandato di dire ‘Renzi, hai rotto’.

Per il Nazareno la strada da seguire è tutt’altra. “Non serve una crisi ma un patto di legislatura che permetta di rilanciare l'azione di governo - replica appunto il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo, fedelissimo di Zingaretti - Il PD continuerà a lavorare per rafforzare e dare una prospettiva politica a questa maggioranza rispetto alla quale non ci sono alternative”.

“Rosato parli a nome di Italia Viva, che rappresenta il 2% degli italiani” è la scudisciata che arriva dal pugliese Bordo. “Per il Pd, che è invece cresciuto in questi mesi e che loro (i renziani, ndr.) volevano distruggere, parliamo noi. I renziani non provino a scaricare le loro difficoltà sulle altre forze della maggioranza. Per quanto ci riguarda, ribadiamo che in questo momento non serva una crisi ma un patto di legislatura che permetta di rilanciare l’azione di governo. Il Pd continuerà a lavorare per rafforzare e dare una prospettiva politica a questa maggioranza rispetto alla quale non ci sono alternative”. Il messaggio è chiaro: siete pulci nella criniera di uno splendido cavallo, sciò, jatevenne.

Boccia, Gultieri, Amendola: tutti a ‘scudo’ di Conte

Tranchant anche il ministro Francesco Boccia che già dalle colonne di Repubblica avvertiva: “Se finisce quest'alleanza di governo, l'unica alternativa è il voto. Le verifiche si fanno per aggiustare programmi e obiettivi, non per cambiare caselle e incastri”. Durissimo anche il ministro pentastellato Alfonso Bonafede che attacca: “Chi ha in mente altre soluzioni, che avrebbero pesanti ripercussioni in primo luogo economiche, se ne assuma la responsabilità”.

Resta comunque la grande incognita del Recovery Fund. Per ora nessuna convocazione del Consiglio dei ministri, lasciato insoluto sul tema con la convocazione del 7 dicembre. Voci della maggioranza parlano di una riunione per fine anno tra il 28 e il 31 dicembre, che nessuno si sente di confermare. Intanto il ministro degli affari Europei, Enzo Amendola ieri è tornato ad alzare la voce: “Per noi questo impasse è deleterio, rischia anche di essere incomprensibile ai nostri partner europei. Mi auguro che presto si arrivi realmente a decidere come procedere”. Di "indugi non permessi" parla il titolare del Mef, Roberto Gualtieri: “Bisogna chiudere in fretta la fase del confronto tra i partiti iniziata il 5 novembre in modo da approvare quanto prima la bozza di piano e aprire su di essa il confronto in Parlamento e nel paese. Spero che nessuno pensi di sospendere questo lavoro fino a dopo le feste”. E' un "lavoro complesso" insiste il ministro “non deve fermarsi, ma anzi deve accelerare”. Facile a dirsi, più difficile a farsi.

Anche M5s alza la voce: “Iv dica da che parte sta”

A questo punto si svegliano persino i 5Stelle, prendono coraggio e, teoricamente partito di maggioranza relativa, alzano la voce pure loro: “Stiamo lottando contro un virus la cui mutazione preoccupa tutta la comunità internazionale e contemporaneamente stiamo chiudendo una complessa legge di Bilancio” – tuona, a scoppio ritardato, il capogruppo del Movimento 5 stelle Senato, Ettore Licheri - Ma il pensiero irragionevole di Rosato va verso una crisi di governo. Ho letto la lettera aperta inviata da IV al Premier e, tolti gli slogan e le belle parole, restano i temi sui quali c'è sempre stata massima convergenza. Allora chiariamoci su un punto: il quadro politico nazionale ci dice che c'è una destra sovranista che accarezza i peggiori istinti e si attorciglia nelle contraddizioni e c'è un fronte responsabile e sociale che si sente rappresentato dal governo Conte: ci dicano da che parte vuole stare Italia Viva. Per il Movimento 5 Stelle aprire una crisi ora è totalmente irresponsabile. Continuiamo a sostenere il presidente Conte con ancora più forza e determinazione” conclude Licheri.

E, in serata, si fa sentire anche il ministro Di Maio, accusato e sospettato da più parti di voler soffiare il posto al premier: “Per me mettere in discussione Conte adesso è veramente folle. Detto questo, se ci sono cose che non vanno bene nella maggioranza si deve discutere e trovare una soluzione. Ma il prima possibile, perché gli italiani non ci seguono, non ci vogliono vedere discutere” taglia corto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Che tempo che fa. “Consiglio di abbassare la tensione, questo Paese ha bisogno di stabilità e di efficacia dell'azione del governo – continua – “Io sostengo pienamente Conte e questo chiacchiericcio serve solo a mettere zizzania”, ha aggiunto riferendosi proprio alle voci che sostengono possa essere lui il premier e schierandosi pesantemente dalla parte di Conte.

Caos anche alla Camera sulla legge di Bilancio

Il paradosso è che tutto questo batti e ribatti va in onda mentre il caos regna sovrano, alla Camera dei Deputati, durante la discussione della Legge di Bilancio, che si trova in commissione e i cui tempi sono già maledettamente stretti. I lavori della commissione Bilancio, iniziati alle 9,30 sono stati sospesi più volte e i deputati fino alle 13 non hanno votato alcun emendamento. Poi la commissione ha ripreso i suoi lavori ed è iniziata una maratona per rispettare gli orari. I commissari dovevano approvare il provvedimento entro le 14 per passarlo all'aula che dovrebbe cominciare l'esame oggi alle 11, votarlo prima di Natale e trasmetterlo al Senato per il via libera definitivo tra il 27 e il 29 dicembre. Ma il ritardo, evidentemente, ha fatto saltare ogni previsione e farà slittare tutti gli orari e le previsioni. Insomma, nel caos generale, si rischia pure che la legge fondamentale dello Stato non vada in porto nei tempi giusti e che il governo debba ricorrere all’esercizio provvisorio dei conti dello Stato, massima iattura per tutti.

L'ennesimo stop dei lavori è stato provocato dalle proteste dell’opposizione per il parere negativo del governo su alcuni emendamenti che erano stati riformulati e avevano l'appoggio di tutti i gruppi parlamentari. In particolare, ha creato tensione il nodo del cosiddetto 'emendamento Costa' (ex deputato liberale, e avvocato, azzurro, oggi passato con Calenda) che prevede il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato.

L'accordo fra maggioranza e opposizione per il Sì al testo Costa si è scontrato con le obiezioni del ministero della Giustizia che hanno portato il governo a esprimere parere negativo. Fratelli d'Italia ha parlato di una “gestione vergognosa”, la Lega l'ha definita “ignobile”. A quel punto le opposizioni hanno chiesto di fare saltare l'intesa sull'andamento dei lavori, chiedendo di parlare anche sugli emendamenti che non erano stati concordati con la maggioranza. Di fronte allo stallo prolungato, il presidente della commissione, Fabio Melilli (Pd) ha convocato un ufficio di presidenza per decidere come andare avanti. Alla fine della riunione si è deciso di procedere, ma i tempi di approvazione in commissione sono slittati dalle 14 al pomeriggio. Solo intorno alle 16 il contestato emendamento Costa è stato approvato, ma i tempi erano tutti già saltati.

Nel frattempo, gruppi parlamentari singoli deputati hanno dato luogo al solito, triste spettacolo, di norme e micro-norme che sono state approvate durante la riunione notturna che si è conclusa alle 3 dell’altra notte a cui si aggiungono quelli approvati nel pomeriggio. Un elenco che, in molti casi, ricorda il vecchio ‘assalto alla diligenza’ delle manovre finanziarie della Prima Repubblica. Norme che si mischiano con altre di grande rilevanza per i cittadini ma che servono ad accontentare gli ‘appetiti’ dei parlamentari.

Morale, un teatrino stucchevole e decisamente ridicolo, se non fosse che, nella fatidica settimana che inizierà il 4/01/2021 e terminerà il 10/01/2021 potrebbe realmente realizzarsi, nei Palazzi della Politica, una crisi di governo dagli esiti imprevedibili (rimpasto? Conte ter? Governissimo guidato da Mario Draghi o da chi per lui?). si vedrà. Una cosa è certa. Renzi voleva fare la crisi di governo già a gennaio del 2020, sul caso Bonafede: si dovette fermare solo, perché, appunto, scoppiò la pandemia. Conte, non ci giureremmo, ma prega e spera nella terza, quarta, quinta, etc. ondata: potrebbe affondare l’Itali e la Ue ma salvargli il posto di lavoro. Questo è la politica italiana.