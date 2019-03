Tav, i governatori di Piemonte e Lombardia in pressing: pronti a chiedere la consultazione popolare

Sulla Tav si muovono gli schieramenti pro e contro. Una presa di posizione energica viene dai governatori di Piemonte e Lombardia. Il pressing di Sergio Chiamparino e Attilio Fontana si fa insistente. "C'è una dead line ed è quella dell'11 marzo: se la società di gestione avrà il via libera per fare i bandi, e proseguire i lavori, tutto bene; se dovessero rinviare ulteriormente, ho già il quesito pronto: chiederò al ministro Salvini di celebrare una consultazione popolare insieme alle elezioni Regionali ed Europee", ha ribadito il presidente della Regione Piemonte, ospite di Lucia Annunciata a '1/2h in più' su Rai Tre.

Fontana e Chiamparino (Ansa)

La posizione di Fontana

"Io fin dall'inizio ho sempre sostenuto che queste sono scelte le deve fare la politica ma se l'unico mezzo per far sentire la nostra voce è il referendum, sono disponibile a seguire l'esempio di Sergio": così ha detto poi il governatore della Lombardia Attilio Fontana sempre su Rai3. "E' una valutazione che si dovrà fare" ha aggiunto, sottolineando che su questioni di questo tipo "bisogna ascoltare tutti ma poi bisogna fare delle scelte" altrimenti "non avremmo fatto nessuna infrastruttura".

Manifestazione Sì-Tav

Salvini

Sull’argomento della Torino-Lione torna anche il ministro dell’Interno e vice-premier Matteo Salvini. "Piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un'opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese", afferma.

L'azzurro Napoli

Lo schieramento a favore della Tav mostra insomma i muscoli. Di mobilitazione trascersale parla l'azzurro Osvaldo Napoli. "Sergio Chiamparino e Attilio Fontana, cioè Pd e Lega, sono favorevoli ad affidare a un referendum di sbloccare il contenzioso politico-ideologico sulla Tav. Si tratta di una mobilitazione geografica che riguarda tutto il Nord dell'Italia, e favorevoli alla Tav sono anche i governatori della Liguria e del Veneto, Giovanni Toti e Luca Zaia. La questione è diventata talmente dirompente e cruciale che sono saltati, sul piano locale, quegli steccati politici che resistono invece a Roma", afferma.

La risposta di Macron

A proposito della Tav non è mancata l'osservazione del presidente francese Emmanuel Macron. "Sono stati fatti molti lavori, molte analisi, è una cosa molto importante per le regioni transfrontaliere, è stata la scelta dei nostri predecessori e noi l'abbiamo confermata", ha detto a 'Che tempo che fa', rispondendo ad una domanda sull'argomento. Per Macron "la tecnologia permette di conciliare la modernità con l'ecologia. So che ci sono molte sensibilità, ma credo che le risolveremo attraverso consultazioni e concertazione".