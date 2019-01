L'affondo di Di Battista: "Non mi candido alle europee. Salvini restituisca i 49 milioni"

“È tempo di trovare le soluzioni che altri non hanno trovato. Così capiremo se era incapacità o malafede. Ne ho parlato poco fa a Che tempo che fa”, ha scritto su facebook Alessandro Di Battista dopo aver partecipato alla trasmissione diretta da Fazio. Dove il leader in seconda (per il momento) dei grillini ha cominciato la sua campagna elettorale a fianco a Di Maio per accompagnare il M5s alle europee e ribaltare i rapporti di forza che, allo stato, dividono i 5 Stelle dalla Lega. Una puntata ricca di spunti, scintille e ‘cazzotti’ spesso tirati contro l’alleato Salvini. "Non credo ai sondaggi e poi non è detto che alla fine i rapporti di forza saranno ribaltati" dice in proposito. La sua battaglia la farà da outsider perché non intende candidarsi: non per questo sarà meno pericoloso per gli avversari. Dopo qualche minuto in diretta Tv ha già detto la sua sulla Tav, che "è una stupidaggine e non si farà" e legato la questione a una faccenda di tangenti: ci sarebbero "intercettazioni di 'ndranghetisti per le quali, per come conosco il Paese, non si vuole uscire" dal progetto "perchè qualcuno si è già steccato delle tangenti, che ai tempi attuali hanno la forma più elegante delle consulenze" afferma.

I 49 milioni della Lega

Poi attacca sui fondi scomparsi della Lega: "vanno restituiti perché sono soldi della collettività" dice a proposito della frode sui 49 milioni del Carroccio. Non basta. Alessandro Di Battista ha anche una sua ricetta per risolvere la questione dei migranti: core business dell'alleato Salvini. Occorre, dice, salvare i migranti in pericolo sui barconi che si muovono dalla Libia e portarli a Marsiglia perché "fino a che non si crea un incidente diplomatico con la Francia" il problema degli sbarchi "non si risolve". La questione, ricorda, è più ampia e la declina mettendo insieme l'esperienza fatta durante i suoi numerosi viaggi, non ultimo quello da cui è recentemente tornato in America Latina. "Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa non ne usciamo" dice ricordando che i paesi africani della zona subsahariana "hanno una moneta stampata dalla Francia. Fino a quando non si toglierà questa manetta nei confronti dei popoli africani possiamo parlare di porti aperti e porti chiusi senza risolvere il problema. Se non ci occupiamo delle cause resteremo nemici dell'Africa".

Il problema migranti

Concede che sia arduo dire che sia nostra responsabilità la sorte dei migranti naufragati a 60 miglia dalla Libia ma non teme di offendere l'alleato quando accusa: "dire di aiutarli a casa loro è un'oscenità". Per il resto conferma che resterà per la campagna elettorale al fianco di Di Maio, verso cui vede "molti invidiosi" e anche del ministro Toninelli ("è stato massacrato dal sistema mediatico, ma per me c'è la mano dei Benetton") prima di riprendere il suo viaggio alla volta, questa volta, dell'India: un paese che lo interessa per il rapido sviluppo che sta attuando. "Bollywood è una potenza enorme. Si sono comprati l'Ilva, hanno comprato imprese britanniche: se l'Europa non si unisce - prevede - ci faranno il mazzo".

Opposizione sul piede di guerra

L’apparizione in tivù di Di Battista non è passata inosservata dall’opposizione. "Il più grande spettacolo dopo il big bang è vedere Di Battista che spara di quelle balle che neanche il buffone Grillo riesce a stargli dietro. Sulla Tav ha ripetuto impunemente da Fazio dati totalmente falsi sui costi (non sono 20 miliardi, ma meno di 5) e così facendo ha completato il trio delle bugie del weekend sull`opera: aveva iniziato venerdì Bonafede ("La Tav non va fatta e appartiene al novero delle opere folli"), sabato è arrivato Buffagni ("E` un'opera antistorica e anticiclica"), domenica è toccato al turista per caso Di Battista da Raiuno. Oggi è lunedì: potrebbe essere il turno, temo, del principe dell`incapacità Danilo Toninelli, ha scritto in una Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Alla Rai del cambiamento - continua Mulè - dovrebbero però porsi il problema: è normale che si continui a tollerare la diffusione di fake news gigantesche? I telegiornali, nelle edizioni odierne, faranno notare che milioni di italiani sono stati ingannati dalle falsità sulla Tav di Di Battista da Fazio? Avere consentito a Di Battista di dichiarare in prima serata cifre a capocchia smentite dai dati reali non impone alla Rai di riequilibrare o almeno tentare di dire la semplice verità? Non resta che armarsi di telecomando e verificare".

Sa di tangenti? Denunci

"L`esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista parla in prima serata su Rai1 da Fazio di un grande giro di tangenti e corruzione sulla Tav, per convincerci che quell`opera strategica è sbagliata. Ebbene, invece di parlare di teorie complottiste su Rai1, perché non si reca subito in procura a denunciare questi fatti gravissimi se è a conoscenza di qualcosa che noi ignoriamo? Altrimenti Di Battista è una "fake news" vivente", ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi. "Noi - continua - restiamo sempre più convinti come sul caso Tap in Puglia, il Terzo Valico a Genova, la Pedemontana in Lombardia, la TAV passeggeri Venezia-Bari, che tutte queste grandi opere siano strategiche per il nostro Paese e che si debba voltare pagina rispetto ai grillini che dicono sempre e solo dei no".