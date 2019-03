Tap:Conte,30 mln investimenti a comunità

(ANSA) - LECCE, 24 MAR - Trenta milioni di investimenti per la comunità locale in cui approderà il gasdotto Tap. E' quanto annuncia il premier Giuseppe Conte. "Con la comunità di Melendugno ci ho messo la faccia, sono stato chiaro. Adesso - spiega Conte - sto lavorando, non perché penso che bisogna compensare quella comunità, perché chi ritiene di aver subito una ferita, quella ferita la manterrà sempre e non si accontenterà di una misura compensativa". "Queste misure - ha aggiunto - stanno arrivando. Ho un pacchetto. Ho invitato il sindaco a confrontarsi, perché lui ha una grande responsabilità. Gli ho detto di venire, ha declinato l'invito. Lo ritengo uno schiaffo non al presidente del Consiglio, ma alla comunità locale". Il premier ha incontrato anche gli olivicoltori piegati dalla xylella. "E' uno scandalo - ha detto -, questa tragedia andava estirpata prima". Sull'Ilva "siamo perfettamente consapevoli che il problema della salute permane. Dobbiamo cercare di intervenire ancora più efficacemente", ha concluso.