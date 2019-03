Tajani: senza Fi centrodestra non vince, inventato da Berlusconi

Roma, 30 mar. (askanews) - "Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte, in nessuna città, in nessuna Regione: siamo nati 25 anni fa e continueremo a esistere. Siamo noi e Silvio Berlusconi ad aver inventato il centrodestra e rimaniamo protagonisti della coalizione in Italia come in Europa". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, aprendo i lavori dell'assemblea degli eletti azzurri al Palacongressi dell'Eur, che sarà conclusa da Silvio Berlusconi.