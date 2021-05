Tajani a Salvini: Draghi al Colle? Prematuro parlarne

Roma, 7 mag. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato ieri di una possibile candidatura del presidente del Consiglio Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. Antonio Tajani, numero 2 di Forza Italia, gli risponde oggi dalle colonne del Giornale: "In questo momento - osserva in una intervista - mi sembra prematuro parlare di candidature. Ci sono questioni ben più urgenti da affrontare".A giudizio dell'esponente azzurro "il governo Draghi sta lavorando bene e sul tavolo ci sono questioni che hanno bisogno della totale e piena concentrazione di tutti. D'altronde non si sono mai rimandate le elezioni del presidente della Repubblica. Oggi parlare di questo argomento significherebbe, però, non accorgersi dell'urgenza e della gravità dei problemi da risolvere"."Ci dedichiamo e ci dedicheremo a far uscire il Paese dall'emergenza sanitaria e da quella economica. Dopo ci sarà tutto il tempo per discutere su candidature per il Quirinale. Parlarne ora sarebbe irrispettoso e fuori luogo", ha aggiunto Tajani.