(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Le elezioni regionali e amministrative devono svolgersi in autunno. Come già deciso. Ogni cambiamento per votare a luglio sarebbe pericoloso per la salute degli italiani. Campagne elettorali con riunioni affollate sono controproducenti nella lotta anti #COVID19 Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.