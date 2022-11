(ANSA) - BUCAREST, 30 NOV - "Presto il ministro della Difesa porterà in consiglio dei ministri il decreto per prorogare i tempi delle decisioni già adottate che scadono il 31 dicembre per un'eventuale fornitura di mezzi militari all'Ucraina, naturalmente sempre previa passaggio parlamentare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della ministeriale Nato di Bucarest. (ANSA).