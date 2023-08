Tajani: no guerra a banche, su prelievo Fi presenterà emendamenti

Firenze, 16 ago. (askanews) - Sulla tassa sugli extraprofitti delle banche, "presenteremo emendamenti in Parlamento". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti, a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca).Secondo Tajani, "bisogna fare in modo che la tassa sia una tantum. Il provvedimento deve essere giusto, non dobbiamo fare la guerra alle banche, ma fare in modo che esse sostengano le famiglie e le imprese in difficoltà".