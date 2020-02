Taglio parlamentari,Radicali-Besostri chiedono stop a referendum

Roma, 12 feb. (askanews) - Iniziativa del Partito Radicale e del giurista Felice Besostri presso la Consulta per ottenere la sospensione del referendum costituzionale del 29 marzo sull'entrata in vigore del taglio del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento.I promotori dell'iniziativa ritenfono infatti incostituzionale la legge costituzionale approvata dalle Camere "per la sproporzione tra la riduzione dei seggi in relazione alla popolazione nel Trentino Alto Adige e la riduzione in tutte le altre Regioni".I dettagli dell'iniziativa per fermare il voto referendario del 29 marzo saranno illustrati domani alle 13 in sala stampa a Montecitorio in una conferenza stampa di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e Tesoriera del Partito Radicale, dell' avvocato Felice Besostri, dei senatori Gregorio De Falco, Giuseppe Moles, Gianni Pittella.