Taccuino Quirinale,Letta rimuove Saragat.Berlusconi invece lo studia

Roma, 20 dic. (askanews) - "Ma Giuseppe Saragat Enrico Letta dove lo ha messo...? La rimozione dei precedenti storici, per tornaconto, è un antico nefasto vizio duro a morire...". Uno dei non pochi notabili ex dc che molto di questi tempi si dà da fare a Montecitorio e dintorni per convincere personalmente i peones grandi elettori del Colle che la soluzione Pier Ferdinando Casini o anche quella Silvio Berlusconi sono per loro molto più convenienti che il trasloco di Mario Draghi da palazzo Chigi al Quirinale, alza entrambe le sopracciglia. E boccia senza appello in storia del Colle l'ex direttore della Alta Scuola di politica Enrico Letta, oggi segretario Pd, reo a suo dire di dolosa omissione del "precedente Saragat" dall'elenco dei 12 inquilini del Colle in settanta e passa anni di Italia repubblicana. Convinto, da navigato ex dc, che non possa essere l'ignoranza la causa della affermazione di Letta fa al Sole 24 Ore: " se nessun capo politico è mai stato presidente della Repubblica c'è una ragione...". I 12 presidenti succedutisi da Enrico De Nicola a Sergio Mattarella, "sono state tutte figure istituzionali. E se è sempre avvenuto così - ha sottolineato Letta a IlSole24Ore.it,prendendosi le prime pagine anche degli altri giornali che lo hanno letto come pollice verso definitivo del Pd sicuramente anche al fondatore-presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e forse anche al fondatore e leader di Ccd e di altre forze post-dc Pier Ferdinando Casini- non è un caso, perché è un ruolo che richiede una figura di spiccata sensibilità istituzionale. Questo secondo me è importantissimo, perché già disegna il profilo fondamentale nella scelta del presidente. Il ruolo del presidente della Repubblica è unico, così lo hanno disegnato i costituenti. Rappresenta un arbitro, un motore, un garante che dà voce a tutti i cittadini. Da qui si capisce la delicatezza del profilo che deve avere il presidente della Repubblica. E rivedendo i 12 presidenti viene fuori che non c'è mai stato nessun leader o capo politico. Dobbiamo continuare con presidenti istituzionali, consensuali, in grado di rappresentare tutto il Parlamento".Così parlò Letta. Ed ecco allora che dalle parti di Arcore-villa Sordi (Berlusconi) e di piazza del Gesù (la galassia ex dc) al Nazareno si risponde con biografia e cronaca dell'elezione a capo dello Stato di Giuseppe Saragat. Il quale di un partito mai grande ma spesso potente e centrale, il Psdi, fu fondatore, segretario e presidente. Lo è stato fino a un attimo prima di entrare al Quirinale da padrone di casa. Ed è tornato anche ad esserlo poco tempo esserne uscito da senatore a vita, presidente emerito della Repubblica. Cosa che, per amor di precisione, fece anche Francesco Cossiga dopo i sette anni di picconate dal Colle. Lasciato il quale anzichè andare in pensione, fondà con Clemente Mastella l'Udr per far cadere il governo Prodi dell'Ulivo e dare le chiavi di palazzo Chigi.La cronaca dell'elezione negli ultimi tre gioni del 1964 del leader socialdemicratico Giuseppe Saragat a quinto presidente della Repubblica. è una storia che, assicura la fonte ex dc, più Berlusconi che Casini sta studiando appassionatamente. Atlantista convinto e per questo artefice della scissione del Psi che diede vita al Psdi, Saragat fu il puntello della Dc in tanti momenti e diversi governi della ricostruzione nel secondo dopo guerra. Grande e appassionato oratore, aveva un'altissima considerazione di sè. Indro Montanelli lo ritrasse così: "l' unica carica che considerò della sua altezza e per la quale si battè fu la Presidenza della Repubblica".Ci provò apertamente già nella primavera del 1962, invitando laici socialisti e comunisti a convergere su di lui per evitare che dopo Giovanni Gronchi un altro dc entrasse al Colle. Prese già allora molti voti, anche in casa Dc nel segreto dell'urna. Si fermò però a quota 334. Non sufficiente per essere eletto, Ma abbastanza per spaventare piazza del Gesù al punto da far repentinamemnte ricompattare i grandi elettori della Blena bianca sul nome del neutro capo solo di se stesso e non di corrente Antonio Segni. E' Saragat da ministro degli Esteri di Aldo Moro e in sua compagnia, due anni dopo, a testimoniare di persona nello studio di Segni all'ictus che rende infermo il capo dello Stato e lo costringe - probablmente contro la sua personale volontà- alle dimissioni per impedimento.Siamo a fine anno 1964. Saragat chiede subito apertamente a laici comunisti e cattolici di convergere tutti sul suo nome ed eleggere insieme al Quirinale un laico antifascista padre del centrosinistra dopo due presidenti dc. Così, quando il 16 dicembre a Montecitorio si comincia a votare, i grandi elettori sono chiamati a scegliere fra due nomi: un altro cattolico democristiano senza corrente alla Segni, Giovanni Leone, oppure il leader marcatamente politico padre della socialdemocrazia italiana Giuseppe Saragat. Il quale stavolta riesce a centrare l'elezione. Ma solo a tre giorni da Capodanno: il 28 dicembre. Al termine delle votazioni per il Quirinale più lunghe e combattute della storia repubblicana. A palazzo Montecitorio è solo la ventunesima fumata a essere bianca. Le venti fumate precedenti - dicasi venti - giorni di Natale e santo Stefano inclusi- risultano ripetutamente nere, per effetto di veti incrociati e piogge di voti di nugoli di franchi tiratori in ogni campo. Per arrivare al risultato perseguito fin dall'inizio con determinazione e alla luce del sole, Saragat (alla fine ottiene 646 voti su 963) deve subire lui stesso diversi agguati nelle urne, con cecchini di svariata provenienza. E, per questa ragione, subisce anche l'onta a un certo punto di essere costretto a dichiarare pubblicamente ritirata la sua candidatura iniziale. Nei corridoi dei palazzo, però, lui continuare ostinatamente a lavorarci. Fino a tornare a riproporsi pubblicamente chiedendo il voto di tutti, a poche ore dalla chiama decisiva che gli consegna finalmente le chiavi del Quirinale.Mosse, tattiche, strategie - quelle di Saragat- che 38 anni dopo , racconta la fonte ex dc, soprattutto Berlusconi in queste feste di Capodanno 2022 sta ripassando per bene. Fino a impararle a memoria.