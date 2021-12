Taccuino Quirinale, come si elegge il Capo dello Stato

Roma, 1 dic. (askanews) - "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica". Queste sono le regole che la Costituzione detta (agli articoli 83,84,85) per l'elezione del Capo dello Stato.Nel caso della elezione del 2022, poiche' Mattarella ha giurato ed e' entrato in carica il 3 febbraio 2015, il suo settennato scade il 3 febbraio. Dunque il presidente della Camera Roberto Fico potra' convocare le due Camere in seduta comune integrate dai delegati regionali a partire dal 4 gennaio prossimo e si prevede che le votazioni potranno iniziare a fine mese-inizio febbraio. I cosiddetti "grandi elettori" sono 1009 (630 deputati, 315 senatori, 6 senatori a vita e 58 delegati regionali). In realtà oggi sono 1008 perche' e' vacante il seggio della Camera di Roma Centro lasciato libero dal neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per cui si voterà il 16 gennaio. Sulla carta, se le votazioni per il Quirinale inizieranno o procederanno dopo il 16 gennaio, il futuro deputato di Roma Centro esordirà votando il nuovo Capo dello Stato.Nelle prime tre votazione sara' necessaria la maggioranza di due terzi, pari a 672 grandi elettori. Nella storia dei 12 presidenti solo De Nicola (capo provvisorio dello Stato eletto nel 1946 dall'AssembleaCostituente), Cossiga e Ciampi sono stati eletti ai primi scrutini. Altri hanno superato i due terzi dei voti, ma dal quarto scrutinio in poi: Pertini, che ha ottenuto la piu' ampia maggioranza "quirinalizia" (832 voti su 995), fu eletto al sedicesimo scrutinio, dopo ben 15 votazioni andate a vuoto. Dal quarto scrutinio per essere eletto bastera' la maggioranza semplice di 505 voti. Su queste poche regole costituzionali si basa la "corsa al Colle" che ha oltre 25 milioni di potenziali candidati (tutti gli italiani ultracinquantenni che godono dei diritti civili e politici, ma non leader come Salvini, Meloni, Di Maio, Renzi e Calenda che "non hanno l'età'"); una corsa che anima da mesi il dibattito politico ed entrerà nel vivo nelle prossime settimane.