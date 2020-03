[Il caso] La super moral suasion di Mattarella per l’unità nazionale mentre Conte pensa di usare l’esercito

Oltre i numeri - ieri il numero dei decessi con coronavirus è arrivato a 3405, superiore al dato della Cina - due fatti raccontano la gravità del momento. E ci dicono quanto la quarantena d’Italia sarà ancora lunga. Ben oltre le due scadenze al momento fissate dal governo, il 25 marzo per quello che riguarda bar, ristoranti e negozi e il 3 aprile per la riapertura delle scuole.

La gravità del momento

Ieri mattina il Capo dello Stato ha lasciato per la prima volta nel settennato il ruolo di arbitro della Repubblica, per Mattarella l’unica metafora idonea a descrivere il proprio ruolo, ed è sceso nel campo accidentato della legislatura per chiedere alle forze politiche unità nazionale e collaborazione in un momento così difficile.

Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spento la luce di palazzo Chigi mentre la polizia armava i posti di blocco nella città di Milano, il ministro della Difesa metteva a disposizione i militari per presidiare le città e i governatori, a cominciare da Attilio Fontana in Lombardia, gli presentavano la lista delle cose da fare “subito”: chiudere la gente in casa, in ogni modo; anticipare la chiusura di supermercati e dei negozi alimentari che dovrebbero poi anche essere gli unici a restare aperti insieme con le farmacie; sospendere anche i trasporti pubblici, metro e bus. I treni, quelli, sono quasi scomparsi già da una settimana. Il problema è che quei pochi che ancora vanno da nord a sud, poiché sono pochi, sono pieni di gente che continua a voler tornare a casa. Le isole sono già chiuse da un paio di giorni, comunque con ingressi contingentati. Lo stesso premier, in un’intervista uscita ieri sul Corriere della sera, ha lasciato intendere che nel fine settimana, probabilmente già oggi, potrebbe vedere la luce un nuovo provvedimento, ancora più restrittivo di quello attualmente in vigore.

Una super moral suasion

Sergio Mattarella decide di diventare “interventista” ieri mattina dopo la lettura di alcune bellicose dichiarazioni dei leader delle opposizioni sull’eventualità di non appoggiare il decreto Cura Italia. L’auspicato clima di unità nazionale è durato giusto pochi giorni. Poi Salvini, Meloni e lo stesso Berlusconi hanno fatto capire che loro quelle norme così come sono non le avrebbero votate. E che servivano come minimo “molte modifiche”. La Lega, mercoledì nella capigruppo di palazzo Madama, ha chiesto di procedere in commissione e in aula in modo ordinario, ben sapendo che non è possibile avere prima in Commissione e poi in aula i senatori sufficienti con l’epidemia che sta galoppando in tutto il paese. Salvini, poi, ha tenuto una conferenza stampa digitale - diretta Facebook e poi domande dei giornalisti veicolate tramite la portavoce - insieme con il senatore Bagnai, campione degli euroscettici, per attaccare a testa bassa Europa e Bce. Preso atto del nuovo muro issato dalle opposizioni, il Capo dello Stato ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima. Non in modo così pubblico, almeno. Ha perso il telefono e ha chiamato uno dopo l’altro Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Unità nazionale

Ai leader ha chiesto più flessibilità e collaborazione visto che abbiamo davanti giorni in cui dovranno probabilmente essere prese ulteriori decisioni importanti e di impatto sulla cittadinanza. Al governo, con il premier Conte l’interlocuzione è quasi quotidiana, il Capo dello Stato chiede fin dal primo giorno più capacità d’ascolto. Il dettaglio delle telefonate non è ovviamente riferibile. Il senso di quei colloqui è appunto quello di lavorare insieme perchè il Paese ora non può permettersi il lusso di una maggioranza e di un’opposizione che interagiscono secondo le tradizionali dinamiche. Non può essere questo quel tempo. Gli italiani poi, già frastornati e sgomenti, non potrebbero mai capire forze politiche che invece di lavorare insieme litigano l’un con l’altra. Questo ovviamente non vuole dire far passare tutto quello che decide la maggioranza. O forse sarebbe meglio dire il governo. Però la discussione deve avvenire prima delle decisioni. In due parole, il Presidente della Repubblica ha chiesto quell’unità nazionale che in momenti come questi è l’unica cosa che la politica può fare.

L’outing di Salvini

L’appello del Capo dello Stato sembra essere stato accolto da tutti e tre i leader. A partire dal segretario della Lega che si limita ad insistere con il “blocco totale delle tasse” invece che la sospensione di qualche mese e “non mi pare di chiedere la luna”. E’ stato Salvini a svelare i colloqui della mattina. “Poco fa mi ha chiamato Mattarella, è stato cortese. Io gli ho detto che servono subito medici a Bergamo e Brescia e lo stop a ogni tributo. Ho dato la massima disponibilità a collaborare, ma dobbiamo esserlo tutti a farlo. Spero di essere chiamato oggi stesso da Conte” ha aggiunto lasciando intendere che l'appello del Presidente è stato raccolto.

Cosa che non poteva non fare la leader di Fratelli d’Italia che da sempre ha un buon rapporto con Mattarella. “Ho confermato al Capo dello Stato, che ringrazio, che il nostro lavoro continuerà in questa direzione - ha spiegato Giorgia Meloni - Ci auguriamo che il governo abbia il nostro stesso atteggiamento e che si possa davvero lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori”.

Silvio Berlusconi ha garantito “collaborazione assoluta” sottolineando che “il governo deve tuttavia accogliere almeno alcune delle proposte che noi avanziamo nell'interesse di tutti i cittadini”. In questo senso Renato Brunetta produce a getto continuo analisi e proposte sensate. Per la maggioranza si fa sentire il vicesegretario del Pd Andrea Orlando che ha messo le mani avanti: “Il confronto con l'opposizione c'è stato. Ma se le proposte che avanzano non tengono conto minimamente delle compatibilità finanziarie non è facile trovarsi d'accordo. Il problema è dove si trovano le risorse”.

I Cinque stelle in questo periodo sembrano aver poco da dire. Sono invece molto attenti alla norme. Non c’è dubbio che ben tre articoli del “Cura Italia” siano stati cuciti su misura per i ministri 5 Stelle: Di Maio (150 milioni per promuovere l’Italia all’estero), Azzolina (85 milioni per la scuola) e Pisano (Innovazione), probabilmente per fare una app utile a tracciare tutti cittadini positivi e contagiati, modello Corea del sud, insomma. Cosa che avrebbe parecchi problemi con la Privacy.

Zaia e Fontana, le nuove stelle della Lega

Una chiave per leggere l’attivismo di Salvini, soprattutto in chiave antieuropea (ma poi la Bce ha tirato fuori un bazooka da 750 miliardi) è anche il gradimento sempre più alto dei due governatori Zaia e Fontana. Il primo soprattutto a cui Salvini ha sempre guardato con sospetto perchè molto amato al nord, “figlio” della vecchia Lega, modi di fare assai istituzionali, una leadership innata. Che qualcuno aveva già provato ad utilizzare nel 2017, in chiave appunto anti Salvini. Il governatore della Lombardia, Fontana non ha lo stesso carisma, ma è rassicurante ed efficace nel disastro di quelle regione. La mazzata per Salvini è che i sondaggisti hanno iniziato a sondarli e che il loro gradimento compete con quello del segretario che è in calo. E questo ha fatto preoccupare Salvini rimasto senza campagne elettorali (molto probabile il rinvio delle regionali e comunali) e senza un campo di gioco visto che non può fare polemiche nè fare opposizione. I due governatori sono ogni giorno intervistati e protagonisti dei telegiornali. Lui non può neppure fare una conferenza stampa.

Nuova stretta

Soprattutto, i due governatori chiedono e il governo li ascolta. Fontana e Zaia hanno fatto richieste specifiche. I tamponi di massa e il tracciamento delle persone sono misure eccezionali che il governatore del Veneto proverà anche a fare in autonomia. Il governatore della Lombardia chiede orari dei negozi 'ristretti', ingressi dei clienti contingentati (in realtà già lo sarebbero), il divieto di jogging, una nuova stretta sui trasporti e una spinta decisiva alle aziende per indurle a ricorrere al telelavoro. “C’è ancora troppa gente in giro, dobbiamo chiudere tutto, utilizziamo l'Esercito” è l’appello insistente di Fontana, governatore di una regione ormai arrivata a 20 mila contagi e 2.168 decessi dal 21 febbraio. Queste misure potrebbero trovare spazio in un nuovo Dpcm che molti, nel governo, danno ormai per scontato. Oggi ci sarà su questo una riunione di governo per decidere il dà farsi. Il nuovo giro di vite, spiegano fonti di governo, dovrebbe arrivare a borse chiuse, per contrastare contraccolpi sui mercati, e a negozi chiusi visto che “dopo ogni Dpcm si scatena qualche assembramento, stazioni, supermercati e tabaccherie. Dunque meglio adottarlo quando tutto è chiuso o quasi”. I treni dovrebbero subire un’ulteriore riduzione già a partire da oggi.

Date prorogate e pene più severe

Sulla nuova stretta c’è ovviamente un dibattito serrato nella maggioranza. Una scelta difficile anche per il premier. Il problema è che l’unica medicina contro il virus, al momento, è la distanza sociale. Il famoso “restate a casa”. E in Lombardia, la scorsa domenica, il 40 % delle persone è ancora andato in giro (così dice il tracciamento delle cellule telefoniche). Si fa presto a dire chiudere tutto. Il paese non può fermarsi del tutto. E anche le persone, le famiglie, quando dovrai dirgli che la serrata andrà avanti ancora per settimane, oltre il 25 marzo e il 3 aprile, non sopporteranno facilmente ulteriori limitazioni della libertà personale. Due settimane sono già state pesanti.

Ecco che allora l’altra opzione sul tavolo è quella di lasciare le cose come stanno ma di cambiare il dispositivo delle forze in campo e, soprattutto, le regole d’ingaggio. In una parola, “cambiare il titolo del reato, avere quindi pene più severe e certe per chi sgarra veramente, cioè chi produce assembramenti e si muove senza giustificazione”. Anche perchè, a meno che non si mettano i militari davanti ai portoni e a sigillare le strade, non si possono controllare milioni di persone. E la persuasione, anche con pene severe, la gradualità e la ragionevolezza in democrazia dovrebbero sempre essere la prima scelta.