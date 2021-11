Super green pass: cosa si può fare e cosa è vietato con il solo tampone per viaggi, lavoro, ristoranti e stadi

Con il Natale alle porte, l'attuale aumento dei casi e la previsione di un'impennata in inverno, il governo spinge sull'acceleratore e si appresta a varare il cosiddetto "super Green pass" che arriverà "molto probabilmente a dicembre", dice il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

La misura che può creare problemi

Una misura pensata per tutelare maggiormente - o 'premiare' - i soggetti vaccinati, ma che inevitabilmente è destinata a creare polemiche e malumori. L'argomento sarà comunque in cima all'ordine del giorno della riunione che il premier, Mario Draghi, farà all'inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, con le Regioni che, per la maggior parte, si sono dette a favore della stretta per evitare nuove chiusure. "Prendiamo le decisioni che servono per garantire la libertà di chi ha fatto il suo dovere di cittadino vaccinandosi", ripete anche oggi il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che chiede al governo di "fare in fretta". "Se l'alternativa diventa chiudere un teatro o una piscina per tutti o solo per chi non è vaccinato, io non ho dubbi", ribadisce il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Palazzo Chigi, però, è al lavoro anche su altri fronti caldi, tra cui l'obbligatorietà del vaccino per alcune categorie - in primis medici, docenti e forze dell'ordine - e la riduzione della durata di tamponi e Green pass. Da lunedì, poi, si partirà con la somministrazione delle terze dosi per gli over 40, anticipando di dieci giorni la data inizialmente prevista e tornare a garantire la copertura vaccinale ad una corposa fetta della popolazione. La misura più vicina resta comunque quella del Green pass con restrizioni per i no-vax "per non far pagare a tutti l'egoismo di alcuni", come ha detto Brunetta. L'idea del governo - che dovrà poi affrontare la questione dei controlli e degli eventuali risvolti riguardo alla privacy - è quella di limitare la validità del certificato ottenuto con i tamponi solo per l'accesso al lavoro o ai servizi essenziali, esclusi dunque i luoghi di ritrovo, aggregazione e socialità, come cinema, ristoranti o stadi. Le restrizioni avrebbero comunque effetto solo in caso di cambio dei colori delle regioni, che al momento però non sono all'orizzonte. "Chi non ha il vaccino ma ha solo il Green pass legato al tampone - chiosa Brunetta - subisce i vincoli del cromatismo".

“C’è ancora dibattito”

Sull'obbligo vaccinale o un eventuale super green pass "siamo ancora nel dibattito. Adesso io credo che dobbiamo seguire quello che ci sta dicendo la comunità scientifica e cioè accelerare la terza dose. E noi lo stiamo facendo" per poter "affrontare la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo con più serenità", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival delle Religioni a Firenze, rispondendo a una domanda sulle proposte del ministro Renato Brunetta. "Tutte le accelerazioni che vedrete su terze dosi e misure che possono cautelare dal Covid le faremo tutte in vista del Natale. Ce la metteremo tutta per costruire un Paese che in quel periodo possa rimanere aperto. L'alternativa ai vaccini e Green pass è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quel punto. Dobbiamo portare le persone che non lo hanno fatto a vaccinarsi", ha aggiunto Di Maio.

Super green pass: cosa si può fare e cosa è vietato con il solo tampone

Ma cosa significherà in concreto il Super Green pass? Ovvero cosa si potrà fare e cosa sarà vietato col possesso del solo tampone?

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il tampone antigenico o molecolare potrà essere utilizzato per lavorare e viaggiare. Per tutte le altre attività bisognerà avere il «super» green pass che sarà rilasciato solo a chi è vaccinato. Stando alle anticipazioni dei ministri e degli scienziati è questa la novità principale del decreto che il governo approverà nei prossimi giorni per «premiare chi ha scelto di vaccinarsi» e far pagare ai no vax il prezzo più alto, in termini di restrizioni delle libertà. In queste ore si stanno mettendo a punto i dettagli del provvedimento e la lista dei luoghi che saranno vietati a chi non è immunizzato.

La Validità

Chi non si sottopone alla terza dose di vaccino o al richiamo perderà il green pass dopo 9 mesi dall’ultima inoculazione.

Tampone per lavorare

Per lavorare basterà avere il tampone. Il governo – si legge sul Corriere - sta valutando la riduzione della validità. Il test antigenico potrebbe vale per 24 ore (ora vale 48 ore) e il test molecolare 48 ore (ora vale 72 ore).

Tampone per viaggiare

Per i treni alta velocità e per gli aerei dovrebbe restare tutto com’è, quindi basterà avere il tampone negativo.

Metro e bus

Il governo sta valutando se rendere obbligatorio il green pass per metropolitane e autobus. Ma tra i ministri e i tecnici ci sono molti dubbi: il problema più difficile da risolvere è quello dei controlli.

La lista delle attività

Il green pass servirà per bar e ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre, sale giochi.

Obbligo vaccinale

Sarà confermato e normato l’obbligo di sottoporsi alla terza dose di vaccino per il personale sanitario e per i lavoratori che accedono nelle Rsa – spiega il quotidiano - A Palazzo Chigi si valuta anche il tema dell’obbligo vaccinale per tutti gli italiani. É l’opzione estrema, ma non si può escludere che il governo decida di andare in questa direzione nel caso di un ulteriore peggioramento dei dati.

I colori

Il green pass per i vaccinati infine – si legge sul Corsera - dovrebbe essere applicato in tutte le fasce di colore, quindi comprese le zone bianche. Ma nel governo c’è anche chi spinge per imporlo solo nelle regioni in cui scattano le fasce di rischio gialle, arancioni o rosse.