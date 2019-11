[L’intervista] “Su Ilva sento puzza di raggiri e ricatti. E non solo da parte della multinazionale. Avanti senza alcuno sconto'

“Che nessuno adesso cominci a trovare giustificazioni per le fuga di Mittal da Taranto” avverte Francesco Boccia, Pd, pugliese, ministro per gli Affari regionali che sente puzza di “raggiri” e “ricatti” fino ad immaginare “complicità interne” di chi, come ha fatto ieri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, sostiene che in fondo “un po’ di sconto sull’affitto” e “un po’ di esuberi” possono essere compatibili con la situazione e il mercato della siderurgia in Europa. Confindustria non è la sola che inizia a strizzare l’occhio ai manager del colosso angloindiano. Ma non è certo questa, almeno per ora, l’intenzione del governo. Le trattative comunque tra palazzo Chigi e gli intermediari dei Mittal vanno avanti in gran segreto, lontane da microfoni e tv. Il tempo concesso ad Arcelor-Mittal scade domani. Secondo Boccia l’ipotesi più probabile in questo momento resta “l’amministrazione Controllata” e poi una nuova gara. Il timore è che l’appello all’unità del premier Conte, e a fare presto del presidente Mattarella, finiscano in nulla. “Salvare l’Ilva ha costi altissimi - ammette il ministro - ma sarebbero ancora più alti socialmente ed economicamente se la fabbrica venisse chiusa o abbandonata o lasciata vivacchiare”.

Ministro Boccia, esiste ancora una trattativa con Arcelor Mittal sullo stabilimento Ilva di Taranto? Oppure vi vedrete direttamente in tribunale?

“Stiamo aspettando la risposta di Mittal alle proposte di Conte che prevedono il via libera a uno scudo penale ma nessuna concessione a richieste di esuberi o sconti vari. Siamo stati chiari: non accettiamo ricatti. E, come si dice, qua nessuno è fesso”.

Il governo ha dato 48 ore che stanno per scadere, il silenzio pare eloquente.

“Credo ci siano più contatti di quello che può sembrare. Aspettiamo lunedì mattina. Sarà interessante, in questo frattempo, seguire e analizzare le dichiarazioni di molti esponenti del mondo dell’industria e anche della politica”.

Oggi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha quasi giustificato le richieste di Mittal. Teme che si possa creare una copertura nazionale alle decisioni della multinazionale?

“Ecco, appunto, il presidente di Confindustria sa bene che le richieste di Mittal non sono giustificabili perché non possono essere la variazioni di mercato nell’arco di un anno a far retrocedere da un progetto di lungo periodo e che vale quattro miliardi. Comunque, sarò attento lettore delle dichiarazioni delle prossime ore e dei prossimi giorni”.

Teme connivenze?

“Mai. Però io che tre anni fa non avevo dubbi che sarebbe stato meglio il progetto della cordata concorrente a Mittal, non ho dubbi neppure adesso nel dire che Mittal deve sostenere il suo progetto, quello con cui ha vinto la gara e in cui ha investito. Deve difenderlo fino in fondo. Non ci possono essere alibi”.

Può ricordare brevemente qual era il progetto della cordata concorrente?

“Innanzitutto più della metà dei soggetti partecipanti alla cordata erano italiani, da Del Vecchio a Arvedi, a Cdp, in società con il gruppo indiano Jindal. Poi si prevedeva un percorso graduale ma convinto verso la decarbonizzazione. Ma, soprattutto, ciò che mi convinceva era che per questa cordata gli stabilimenti ex Ilva sarebbero stati l’unico investimento in Europa. Per Mittal invece Taranto e Genova sono tra i tanti impianti in giro per il mondo. Non ci vuole molto per capire di chi fidarsi di più. Mi fu detto che l’offerta economica di Mittal era troppo più vantaggiosa, circa 500 milioni. Dopo un anno siamo a questo punto”.

Intanto mentre aspettiamo la risposta, lo spread è tornato a salire. Qual è il piano di azione del governo? Tempi, iniziative, ci sarà pure un piano B e anche uno C….

“Innanzitutto esiste il piano A, se rispetta il contratto Mittal è benvenuto. Possiamo discutere compromessi sulle norme penali - la forma trovata da Di Maio era ad esempio perfetta - e sui tempi di adeguamento di Afo2 (l’altoforno 2 che la magistratura ha detto chiuderà a metà dicembre, ndr) e di altri investimenti. Ma sul tavolo non ci può essere altro”.

Ok, e il piano B? Lei ha detto che “se il mercato fallisce tocca allo Stato”.

“Partiamo dal presupposto imprescindibile che Ilva deve vivere e l’Italia non può fare a meno della siderurgia perché è un settore strategico. Il piano B, in un primo momento, non può essere altro che l’amministrazione straordinaria: selezioniamo i migliori manager del settore, mandiamo avanti la produzione con un piano adeguato di costi e ricavi e poi facciano una nuova gara. Contestualmente, va avanti la causa per danni e vediamo come va a finire. Quello che è incomprensibile è che il colosso Mittal oggi faccia peggio dei nostri commissari”.

L’amministrazione straordinaria ha costi altissimi

“Sarebbero molto più alti se non avessimo più Ilva”.

Il ministro economico Roberto Gualtieri è contrario al ritorno dello Stato nell’Ilva. Ha detto che “l’unica strada è far rispettare gli impegni”. Sembrate su posizioni diverse.

“No, sono d’accordo con lui. Ma se non rispettano gli impegni, che facciamo? Che facciamo se lunedì pomeriggio qualcuno, anche dei nostri, inizia a dire che in fondo possiamo accettare qualche sconto e un po’ di licenziamenti? Dalle mie parti questo è un ricatto. E se andiamo a finire lì, significa che c’è un raggiro. Chi sosterrà quelle tesi sarà complice. Lo dico prima. Mi sembra più corretto”.

Lei ha votato l’emendamento Lezzi (M5s) che due settimane fa ha abolito lo scudo penale per Mittal?

“Non ero in aula. E’ stato un errore e lo avevano detto in Consiglio dei ministri dove c’era stato un confronto importante. I 5 Stelle ci avevano detto che non avrebbero tenuto i gruppi. C’era il voto di fiducia, ne andava della sopravvivenza del governo. Io credo che quella di Di Maio fosse un’ottima mediazione. Insisto: se il punto è quello, il presidente Conte ha già detto che è pronta la nuova norma”.

Lo stabilimento Ilva è sotto sequestro dal 2013. Da allora si dibatte sulla decarbonizzazione nella lavorazione dell’acciaio. Che differenza c’è tra decarbonizzazione e trasformazione in “parco giochi”?

“Non scherziamo, la differenza è profonda. La decarbonizzazione significa continuare a produrre acciaio con tecniche diverse, forni elettrici o con gas. Significa finanziare la transizione e la riconversione dello stabilimento. E’un processo che può anche durare dieci anni, graduale, va accompagnato e può significare cambiare mercato. Quello che conta è che resta un processo industriale. Da sempre l’obiettivo dei pugliesi”.

Intanto ieri Giuseppe Conte s’è tolto cravatta e pochette ed è andato a sedere tra gli operai riuniti in assemblea. Populismo o politica?

“Grande coraggio. Conosco quella gente e quella città, hanno molte, troppe cicatrici. Sono pochi quelli che possono permettersi di andare là come ha fatto lui, da solo, senza scorta, mettendoci la faccia e a mani nude. Forse il governatore Emiliano. Molti premier e ministri negli ultimi cinque anni ci sono andati ma con la scorta e in prefettura. Conte è arrivato ai cancelli. Credo che ieri sia scattato qualcosa di importante, un rapporto di fiducia reciproco, tra Taranto e il presidente del Consiglio”.

Il dossier Ilva rischia di diventare un pezzo importante della campagna elettorale per la regionali in Puglia. Inevitabile o un rischio da evitare con cura?

“Lo è da anni e non è un rischio, è la realtà con cui dover fare i conti. Chi governa la Puglia lo sa bene. La stragrande maggioranza di elettori tarantini e brindisini si battono da anni per avere un’industria pulita, moderna e all’avanguardia. E sanno distinguere la credibilità dei candidati su questi argomenti”

Lei è pugliese. Vede possibile un’alleanza con i 5 Stelle alle regionali?

“Io la auspico, ovunque. Poi dipende da capacità che avranno anche loro di comprendere, o di volere, che possiamo costruire un fronte comune e progressista. In Puglia, comunque, non chiediamo di fare alleanza al primo turno. Semmai se ne parla dopo”

Ora che ha provato il governo con i 5 Stelle, resta convinto che loro e il Pd facciano riferimento allo stesso elettorato?

“Ciò di cui resto convinto è che abbiamo molte sensibilità sociali comuni, l’ambiente, il sociale, il lavoro, la scuola, il tutto in una cornice europea che deve essere rafforzata dall’interno. Io la vedo come una grande alleanza sociale. Un po’ come ai tempi di Prodi nel 1996 quando si tennero per mano ex comunisti e democristiani, il solidarismo cattolico e marxista. Questo è, a mio avviso, il contesto sociale. Poi dipende dai leader e dalle classi dirigenti dei partiti/movimenti”.

Come sta il Pd? E il governo?

“Il Pd sta bene, sicuramente meglio del 4 marzo 2018, è un partito vero che sopravvive a scissioni e leader narcisisti. Una comunità straordinaria che va avanti nonostante noi. Il governo dipende dal Movimento 5 Stelle. Non vedo un fatto specifico che possa farlo cadere, la legge di bilancio, le elezioni in Emilia Romagna. Dipende tutto dal fatto se il Movimento deciderà di fidarsi di un percorso di lungo termine tagliando certi ponti alle spalle”.