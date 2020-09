Stretto tra Meloni e Zaia, Salvini ora rilancia sulle città

Milano, 22 set. (askanews) - "Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Salerno, Varese". In una delle sue specialità oratorie, l'elenco con la mano che conta, Matteo Salvini da oggi passa alle città al voto la prossima primavera. Dopo la mancata spallata in Emilia Romagna e in Toscana, il segretario della Lega trova nelle amministrative il nuovo obiettivo per alimentare la sua campagna elettorale permanente fatta di comizi in giro per l'Italia. "Tutte città amministrate dal Pd o dai Cinque Stelle", ripete evocando nuove roccaforti da espugnare.E così prova a far dimenticare l'ammaccatura rimediata alle Regionali, con il 7 a 0 ipotizzato e fallito, la Toscana rimasta "rossa", Fratelli d'Italia che cresce e che almeno le Marche le vince, Luca Zaia che vince il derby giocato in Veneto. "Ad averne di sconfitte così, ditemi dove si firma...", ironizza nelle ospitate tv. Quanto a Giorgia Meloni: "Siamo largamente il primo partito".Al momento, non si intravedono grandi variazioni nello schema di gioco: appunto, campagna elettorale sul territorio, grande presenza sui social e sulle tv, e tra poco il tema immigrazione che tornerà prepotente, in virtù del processo a Catania fissato ai primi di ottobre. La convinzione in via Bellerio è che scossoni non ce ne saranno, che i rapporti di forza nel centrodestra sono sempre a vantaggio di Salvini, che il confronto interno con Zaia resterà congelato almeno fino a metà del prossimo anno: "Intanto vediamo come andranno le amministrative, Zaia prima non si muoverà". Intanto Salvini prova a settarsi sulla lunghezza d'onda del Nord produttivo, chiedendo al governo di coinvolgere l'opposizione nelle scelte economiche dell'autunno.Ma resta il fatto che Salvini vede da un lato messa apertamente in discussione la sua leadership nel centrodestra, con i luogotenenti di Giorgia Meloni che parlano di FdI come di "locomotiva della coalizione", e dall'altro insidiata la sua autorità nella Lega. Perchè in Veneto il confronto tra la lista "Luca Zaia presidente" e la "Lega Salvini" è impietoso: 916.087 voti per il governatore, pari al 44,57% e 24 seggi, contro 347.832 voti per il segretario, pari al 16,92% e 9 seggi. "Non ho mire nazionali", ha ripetuto ancora oggi Zaia, ma è sui temi che lo scontro potrebbe consumarsi: sull'autonomia, che spaventa anche tanti elettori di Salvini al Sud, ma che è ora per Zaia irrinunciabile; sulle risorse del Mes, che al presidente farebbero senz'altro comodo con circa 3 miliardi stimati a favore della sanità del Veneto.