Stress test per il governo: dalla “trappola” sulla Fase 2 al Mes passando per il dossier Bonafede

Qualcuno, nel Pd, ha pensato ad una “trappola per il premier”. Altri, sempre nella maggioranza, hanno osservato che “comunque nella trappola Conte ci si è messo da solo con la smania di andare a fare conferenze stampa quando i provvedimenti non sono ancora firmati”. Il sospiro di sollievo è arrivato ieri sera alle sette, ben ventiquattro ore dopo la conferenza stampa del sabato sera, ormai un serial tv degno del boxset di Sky: palazzo Chigi ha diramato il testo del decreto di avvio della Fase 2, il numero 33 (5pp), il testo del Dpcm (21 pp) e gli allegati (120pp).

A seguire, o contemporaneamente, i singoli governatori hanno firmato le rispettive ordinanze regionali che fanno riferimento, nelle linee generali, ai testi nazionali ma hanno anche la possibilità di derogare (misure più strette o più larghe) a secondo della valutazioni che farà il governatore in base alle curve epidemiologiche. Sono questi la nostra Bibbia quotidiana nella tanto sospirata Fase 2. Quelli che ciascuno di noi dovrebbe mandare a mente per vivere con consapevolezza la convivenza col virus.

24 ore con un piede in trappola

Tutto è bene quel che finisce bene. Ma non è così. Per vari motivi. Primo perchè siamo solo all’inizio della nuova fase, ieri numeri erano ottimi (145 vittime in tutta Italia, mai così basso dal 7 marzo) ma “il rischio calcolato” di cui ha parlato il premier mette in conto che il contagio possa riprendere e che tornino necessarie misure di contenimento. Secondo perchè anche in questo passaggio chiave della crisi sanitaria il governo ha commesso “fallo di confusione”. A cominciare dalla smania della conferenza stampa il sabato sera o nei festivi in genere all’ora di cena. E’ stata l’unica vera garanzia del lockdown. Nello specifico quella di sabato sera era andata bene, ben dosata anche nella scelta della location - il cortile di palazzo Chigi, un po’ come fanno alla Casa Bianca - e con un Conte stanco ma soddisfatto. Si è scoperto solo dopo, e per tutto ieri, che il premier aveva parlato per 45 minuti di una misura non ancora approvata. E che ha rischiato, fino a ieri sera appunto, di saltare nonostante le promesse di accordo. Conte ha, insomma, rischiato di finire in trappola. Volontaria o involontaria?

Fallo di confusione

Di sicuro palazzo Chigi ci ha messo del suo per fare quello che può essere chiamato un “fallo di confusione”. Il rapporto tra Roma e le regioni è stato molto teso in questi due mesi: situazione inedita, difficile, una prima volta per tutti. In più la mai sopita tentazione delle opposizioni di cercare sempre l’incidente. Tredici regioni su venti sono a guida centrodestra e la gestione del virus è stata anche un banco di prova per dimostrare chi vale cosa. Fatto sta che dopo lunghe trattative le Regioni hanno ottenuto che per la Fase 2 il governo centrale avrebbe scritto i criteri guida della ripartenza validi su tutto il territorio nazionale delegando poi a ciascuna regione il compito di gestire quei criteri in modo più largo o più stretto a seconda, soprattutto, dell’andamento epidemico. Ecco il decreto per i criteri guida. Il Dpcm per la sua applicazione (questo anche per riportare ordine nella gerarchia delle leggi dopo le accuse di prova di dittatura). E infine le ordinanze regionali. Peccato che sabato sera, al dunque della firma, i governatori si accorgono che c’è un problema. L’Inail, l’istituto nazionale di infortuni sul lavoro, ha tirato fuori un vademecum di linee guida molto severe (ad esempio i 5 mt tra un ombrellone e l’altro sulla spiaggia e tra un tavolo e l’altro al ristorante) che governatori e associazioni di categoria hanno subito cassato dichiarandole “inapplicabili”.

Il gioco del cerino

Quelle norme però esistono. Redatte da un ente pubblico per la sicurezza sui luoghi di lavoro. E allora, è stata la domanda intorno alla quale si sono arrovellati i governatori sabato sera mentre Conte era in cortile a fare la conferenza stampa sul Dpcm ancora non approvato, “se poi un lavoratore dipendente si becca il Covid, nell’ipotesi faccia causa, potrebbe appellarsi alle linee guida dell’Inail che sono assai più ristrette? Dire, per fare un esempio, che se il suo datore di lavoro avesse rispettato la distanza più rigida, 5 metri invece di uno, non si sarebbe ammalato? Insomma, le Regioni non volevano che la responsabilità fosse solo in capo a loro. Stessa cosa il governo e i ministri. Da Toti a Fontana per finire con Santelli e Miccichè hanno detto no ad ogni tipo di accordo. Era necessario quindi riformulare la norma nel Dpcm e farsi strada tra numeri e rinvii per trovare il modo di andare in deroga, in sicurezza, alle norme Inail. La soluzione si trova tra gli allegati: Il numero 17 afferma esplicitamente che le indicazioni sono “in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali...nonchè con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da Inail e Iss”. Entra in gioco, sulla responsabilità, la Conferenza Stato-Regioni. Per il resto prevale il testo “successivo” e “più specifico”.

Il caso Campania

I primi a firmare ordinanze, nel primo pomeriggio, prima conta della firma di Conte sul Dpcm, per far vedere che si fidavano, sono stati il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e quello del Lazio Nicola Zingaretti. A seguire sono arrivati uno dopo l’altro anche gli altri. Tranne De Luca per cui il nodo della responsabilità non è ancora chiaro. “La Campania non è d'accordo e non ha sottoscritto l'intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all'unanimità - ha detto il governatore - Su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile”. Fonti di palazzo Chigi hanno sottolineato che “l'intesa raggiunta non è con i singoli presidenti ma con la Conferenza delle Regioni”.

Grandi manovre

Archiviato con brivido il lungo e controverso avvio della Fase 2, incrociando le dita che tutto proceda senza impennate dei contagi, in attesa che arrivino la App per il tracciamento e i test, il premier non ha diritto ad una tregua. Nelle sue intenzioni il Dpcm uscito ieri sera doveva uscire 24 ore prima e ieri doveva essere firmato e pubblicato l’altro decreto in piedi, il cosiddetto Rilancio, quello dei 55 miliardi che dovrebbero diventare più di cento. Di cui invece si dovrebbe vedere la luce oggi. Che sarà l’inizio di un’altra settimana complicata. Un vero e proprio stress test per la maggioranza, l’ennesimo passaggio difficile da governare.

La sfiducia a Bonafede

Mercoledì si votano le mozioni di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede per la gestione delle carceri, le rivolte prima e la scarcerazioni dei boss (siamo a oltre 400) dopo; non ultimo c’è il fatto che in cinque mesi il ministero ha perso tre figure chiave, Nocera capo degli ispettori, Basentini direttore del Dap e Baldi, due giorni fa, il capo di gabinetto. Persone di fiducia, tutte scelte dal ministro e dal suo fedelissimo Leonardo Pucci, il vice di Baldi, amico di studi del ministro, ex assistente universitario di Conte, giudice del Lavoro a Potenza dove conobbe appunto Baldi e Basentini. Il figlio magico di Bonafede. Italia viva potrebbe incontrare Conte martedì per discutere del decreto Semplificazioni e di quello perla riapertura dei cantieri che Iv chiede da mesi (è pronto un decreto dei 6 articoli). E’, questa, l’unica strada possibile per l’Italia per uscire dal tunnel delle recessione. Gli azionisti di maggioranza hanno il problema di dover riconoscere ad un partito minore la mossa giusta. E quindi anche questo dossier va avanti piano.

La mozione Bonino

Ecco, quindi, che Italia viva non sceglie la riserva su Bonafede: consapevole di avere i 18 voti indispensabili per “salvare” il ministro dalla sfiducia, Renzi chiede certezze e rassicurazioni sui nuovi provvedimenti. Non c’è tempo da perdere. E, soprattutto, non devono essere annacquati dal panpenalismo grillino e dall’istinto a dire No in nome di una presunta e malintesa legalità. Anzi, Emma Bonino ha messo sul tavolo una mozione che è perfetta per Italia Viva e che eviterebbe sicuramente l’imbarazzo, questo sì insostenibile, di dover votare una mozione Lega e Fratelli d’Italia. Dunque Bonafede è in un passaggio molto difficile. La tenuta del governo anche. E’ difficile che Matteo Renzi faccia mancare i voti alla maggioranza anche se Bonafede e la linea giustizialista dei grillini non è mai stata tollerata da Iv. In ogni caso il Pd, che ha denunciato “l’attacco al premier dei poteri forti con qualche gruppo editoriale”, ha già fatto sapere che in caso di sfiducia “c’è solo il voto con Conte candidato premier di una coalizione più larga”.

Alla mozione Bonino aderiscono anche Richetti (Cambiamo di Calenda) e Forza Italia. “Serve un chiarimento specifico sui nostri temi - ha detto ieri Ettore Rosato, presidente di Italia viva - su quelli economici e anche sulla giustizia”. Quello che c’è stato due settimane fa non è stato a quanto pare sufficiente.

In attesa del Rilancio

Ma il fronte più impegnativo è quello economico. Il testo finale del dl Rilancio, approvato mercoledì in Consiglio dei ministri, non è ancora pronto. La bollitura della Ragioneria è faticosa. Qualche ministro si è lamentato, Franceschini soprattutto. In tutto ciò si torna a discutere del Mes, il fondo salta Stati che i 5 Stelle giurano di non volere. E di non votarlo. Sarebbe già possibile fare domanda per accedere a 36 miliardi di fondi per la sanità, soldi cash e subito in rate da 5 miliardi al mese. Ma il premier prende tempo, in attesa di capire se servirà o se il Recovery Fund, che Lega e Fdi non hanno votato in Europa, sarà davvero consistente e immediato. Una decisione non sembra imminente. C’è chi dubita che all'Italia convenga aderire ai fondi se non lo farà anche un altro grande Paese come la Francia. Ma Conte per ora non si sbilancia. E preme perchè la proposta di Recovery Fund, attesa il 27, sia di almeno 1000 miliardi di cui in larga parte elargizioni a fondo perduto e non prestiti, sganciata da vincoli tradizionali e con un "bridge", ossia l'accesso ai fondi fin da subito. In quel caso sarebbe possibile provare a convincere il Pd. Ma nell’immediato il tema è evitare l’assalto alla diligenza del Dl Rilancio da parte del Parlamento. 55 miliardi fanno gola a molti.