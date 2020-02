[Il caso] La strategia di Salvini : blindare il partito, ridimensionare gli alleati, logorare il governo. “Questo Parlamento non potrà eleggere il Capo dello Stato”

Blindare il partito a sua immagine e somiglianza. Strapazzare gli alleati perché tanto “io ho il 33%, voi al massimo il 10…”. Puntare sempre e comunque, ignorando le cosiddette finestre elettorali (l’unica vera è il semestre bianco 22 luglio 2021- 22 gennaio2022), a far inciampare il governo. Sollevare, a supporto, questioni di legittimità costituzionale. Ad esempio: “Come potrà un Parlamento illegittimo perché di 945 parlamentari quando il popolo lo vuole di 600, eleggere il Capo dello Stato nel 2022?”. E poi le consuete “salvinate”, speculazioni sui dati economici, sugli sbarchi dei migranti, persino sull’influenza in arrivo dalla Cina. Fallita, in sei mesi, la seconda spallata con cui aveva promesso ai suoi di riportarli al governo, bruciata la chance di un voto anticipato, molti attenti opinionisti si sono chiesti in questi giorni post-Emilia Romagna, “e adesso che farà Salvini?”. Alludendo ad una ipotizzata “assenza di strategia” per il breve-medio periodo. E spiegando come in politica l’assenza di un piano possa alla fine logorare. Specie se la legislatura arriverà, come dicono Conte e Franceschini, alla scadenza “naturale”.

La risposta a queste “preoccupazioni” è arrivata ieri al termine del Consiglio Federale riunito in via Bellerio per fare il punto dopo il voto del 26 gennaio e proseguire con la riorganizzazione del partito iniziata il 23 dicembre scorso, l’antivigilia di Natale quando Salvini decretò la fine della Lega Nord e ha battezzato il nuovo statuto della Lega-Salvini premier. Senza il nord, appunto. Un partito nazionale. Una decisione assunta con votazioni bulgare anche perché il dissenso è stato fatto sparire nel tempo.

“Uniti e compatti”

E’ stato un Consiglio Federale breve, un paio d’ore circa. Segno che la riflessione e l’analisi del voto non è stata poi così complicata. Poi è toccato per lo più al segretario mettere in fila i punti della riunione. La narrazione può essere, del resto, solo la sua. Ammessa solo qualche piccola variazione sul tema. Così “le liti con Giorgetti sono fantasiose ricostruzioni giornalistiche”, la Lega è invece “un movimento unito e compatto e tale resteremo”. Soprattutto ad immagine e somiglianza del Capitano. Come dimostra la raffica di fedelissimi nominati a guida dei 14 dipartimenti. Il deputato, amico da sempre, capogruppo in commissione Giustizia Igor Iezzi è stato nominato Commissario generale, colui che siederà in pratica alla destra del padre Salvini. Giancarlo Giorgetti (troppo autonomo per fidarsi?) si occuperà di Esteri e forse avrebbe dovuto avere qualcosa in più, Luca Coletto di Sanità, Lucia Borgonzoni di Cultura, Arte e Cinema (segno che resta senatrice e non si dedicherà a fare il capo dell’opposizione in Regione) , Edoardo Rixi alle Infrastrutture, Alessandro Locatelli alle Disabilità. E poi battage a più non posso sul partito: il tesseramento (14-16 febbraio nelle piazze italiane), la riunione con gli amministratori locali a Roma(“siamo una squadra di 200 persone”) per mettere a regime battaglie comuni su sanità, ambiente, case popolari. Tutti temi ad alto impatto. La modalità di Salvini, ora e per sempre verrebbe da dire, è quella di una perenne campagna elettorale. A prescindere dalla scadenza o meno di urne.

Umiliare gli alleati

Un altro elemento di riflessione del 26 gennaio riguarda la coalizione e gli alleati: la crescita costante, ma non tanto da impensierire la Lega, di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che cresce nei consensi e non pochi iniziano a vedere in lei una possibile alternativa alla premiership di Salvini; la quasi scomparsa di Forza Italia in Emilia Romagna, cannibalizzata dalla Lega o andata in prestito a Bonaccini, un governatore che piace anche a manager e imprenditori; la tenuta di Forza Italia al sud, in Calabria, tanto da far dire a Berlusconi: “Il sud è nostro, Salvini da solo non va da nessuna parte”. Al Capitano le reazioni dei suoi alleati non sono piaciute affatto. E quindi ha deciso di alzare il prezzo e rovesciare il tavolo. Prima di tutto è saltato l’accordo sulle regionali fatto e firmato prima di Natale: Emilia Romagna e Toscana con il candidato della Lega; Puglia e Marche a Fratelli d’Italia che hanno già indicato i candidati, Fitto e Aquaroli; Campania e Calabria a Forza Italia che dopo Jole santelli conta di fare il bis in Campania con Stefano Caldoro. Liguria e Veneto sono storie già scritte: Giovanni Toti e Luca Zaia (che non vorrebbe il terzo mandato in regione e che avrebbe invece chance di leader nazionale). Il messaggio di Salvini è chiaro: “Dobbiamo fare un altro incontro come centrodestra per individuare i candidati migliori per avere la squadra più forte nelle prossime regionali”. All’insaputa degli alleati sono saltati tutti gli accordi precedenti. Salvini ha compreso che il colpaccio nelle regioni ex rosse è quasi impossibile (visto che sono bene amministrate) in assenza di candidati eccezionali (in Toscana ancora non si sa chi sia). A questo punto, svelano i suoi fedelissimi, “vuole una regione importante del sud, come la Puglia, per dimostrare che la Lega vince anche lì”. Ne faranno le spese Fitto – candidato di Fdi in Puglia – e Caldoro e Forza Italia a cui, nei piani della Lega, sarà tolta la Campania. Il Cavaliere non gradirà. Sembra essere Forza Italia – “per una questione di risultati” – la forza politica destinata ad essere più punita dal centrodestra a trazione leghista. “E’ chiaro che se qualcuno all'interno del centrodestra avesse avuto gli stessi risultati della Lega, oggi parleremmo di un'Emilia-Romagna in mano al centrodestra. Quindi penso che l'autocritica andrebbe fatta più in casa di altri che a casa nostra” ha sibilato Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera. Se queste saranno le decisioni finali, dopo aver scatenato la guerra tra secondi (Fdi) e terzi (Fi), è chiaro che Mara Carfagna staccherà il suo gruppo da Forza Italia.

Logorare il governo

L’altro obiettivo della strategia di Salvini è il logoramento dell’esecutivo Conte 2 e della legislatura. Su questo, se palazzo Chigi non comincia a fare qualcosa e le forze di maggioranza non la smettono di litigare, il Capitano avrà davanti una prateria. Anche perché il contesto e le circostanze non sempre aiutano. Ieri sono usciti i dati Istat relativi all’ultimo trimestre del 2019. Il -0,3 di pil stimato è il “più forte calo registrato negli ultimi sette anni, l’Italia è ferma e c’è qualcuno che non sta facendo quello che deve”. Salvini ha buon gioco nel gridare al disastro. Peccato che l’ultimo trimestre del 2019, quello a guida giallorosso, è il risultato delle politiche economiche del governo gialloverde, di scelte come il reddito di cittadinanza, Quota 100 che non ha ottenuto l’aumento di posti di lavoro progettato, l’incertezza, lo spread alto, l’isolamento in Europa”.

Sciacallaggio

Anche l’emergenza sanitaria è una buona occasione per logorare l’esecutivo. Sono almeno dieci giorni che le destre, non solo la Lega, chiedono chiusura dello spazio aereo, controlli a tappeto, rimpatrio dei turisti, frontiere chiuse e dogane iper sorvegliate. “Il governo verifichi ogni ingresso, per mare, per terra, per aria perchè con la salute dei cittadini non si scherza” ha attaccato ieri il segretario della Lega. Il giorno prima, quando ancora non erano noti i due casi accertati di infezione a Roma, era stato improvvisamente durissimo con il ministro Speranza e il premier Conte, accusandoli, di “sottovalutazioni” e “incapacità”. Perchè, ad esempio, “giovedì scorso non era stato impedito l’arrivo a Roma di un aereo di linea in arrivo da Wuhan, dove il ceppo del virus si è manifestato”. Polemiche, insinuazioni, Quando tace Salvini, parla qualcun altro dei suoi fedelissimi. L’ex sottosegretario Geraci, quello del Memorandum Italia-Cina, semina in giro sospetti, parla di “almeno due milioni di cinesi arrivati in Italia da dicembre e non tracciati”, in pratica non si sa dove siano, e allude: “Non ci stanno raccontando tutto”. E’ un attacco di squadra. Persino un moderato come Molinari salta sul coronavirus: “La situazione è molto pericolosa e il Governo si è dimostrato incompetente”. Tattiche.

Un Parlamento illegittimo

Nel Consiglio Federale il Capitano ha comunicato alla truppe un piano di breve, medio ma anche di lungo periodo. E’ importante sapere che il Capo sa dove sta andando. “Stiamo già lavorando ai candidati sindaci per Roma e Milano nel 2021…”, a giorni ci sarà una riunione per decidere che fare nei circa mille comuni al voto insieme alla sei regioni. Poi quella sulle regioni. Improvvisamente è scomparsa la Toscana che invece era stato un obiettivo fino a poco tempo fa. La speranza è sempre la stessa: che il governo resti fermo, immobile per via dei veti incrociati, galleggi e quindi ad un certo punto imploda. E se non dovesse succedere per cause “naturali”, può sempre accadere per motivi di rispetto delle regole del gioco. Per opportunità costituzionale. “Se il popolo italiano - ha detto ieri - confermerà il 29 marzo il taglio dei parlamentari, o si va a votare subito oppure è evidente che il Parlamento sarà ulteriormente delegittimato e non è immaginabile che possa eleggere il Presidente della Repubblica”.

Il nuovo tormentone

Sarà questo il nuovo tormentone dei prossimi mesi. Il Capitano è pronto per la nuova campagna elettorale, per circondare il governo e buttarlo giù. Intanto però con il suo approccio scapestrato ai dossier Salvini ha isolato la Lega. Che dovrebbe, al momento almeno, perdere tutta la stagione delle 400 nomine. E su questo lo scontro con Giorgetti è stato o sarà molto probabile.