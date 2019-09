Stefania Craxi: 'Farnesina usata come merce di scambio per vanità di Giggino'

Viterbo, 21 set. (Adnkronos) - dall'inviata Roberta Lanzara "Da tempo i nostri governi non hanno una strategia e un'agenda geopolitica o, se l'hanno avuta, era molto confusa. Temo che continuerà ad essere così dato che hanno utilizzato la Farnesina come merce di scambio per le mire e vanità di Giggino Di Maio". Lo dice Stefania Craxi, vice presidente della Commissione Affari Esteri in Senato, intervenuta al dibattito alla kermesse azzurra a Viterbo su 'Africa: una sfida per tutti noi'. "Occorre guardare all’Africa come una grande opportunità da cogliere - afferma Stefania Craxi - Se ci fosse un’area di libero scambio, di crescita economica, di sviluppo condiviso tra Africa e Europa sarebbe un pil aggregato che varrebbe più di quello delle due Americhe messe insieme. Ma occorre una strategia".