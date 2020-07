[il caso] Stato di emergenza, Conte ha già deciso la proroga. E intanto il Viminale rafforza i militari in Sicilia e al confine sloveno

Il governo, più corretto dire palazzo Chigi, ha già deciso: sarà stato di emergenza fino al 31 ottobre. "La proroga dopo i primi sei mesi è nei fatti, sarebbe stupefacente il contrario visto che il virus è ancora in circolazione e dobbiamo poter intervenire subito in caso di cluster o altre emergenze" spiegano fonti tecniche del governo. Per dirne una, l'apertura della scuola, tasto dolente per non dire dolentissimo. Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha già spiegato perchè serve lo strumento dello stato di emergenza. Altri sostengono che è sufficiente il potere di ordinanza dei singoli ministri. E “basta poteri speciali…”.

Il problema è che il Parlamento, tutto, anche le forze di maggioranza, cercheranno di complicare la vita a Conte quando tra oggi e domani sarà chiaro che il dibattito in corso al Senato (oggi ore 16) e domani alla Camera (ore 10) è un atto di di cortesia. Una pura formalità.

Le mozioni contro l’ emergenza

Stamani il premier informerà i ministri della decisione. Anche ammesso che ottenga da tutti il via libera pur tra qualche mugugno, il problema se lo troverà davanti in Parlamento. Dove le opposizioni stanno preparando una mozione che dice no alla proroga. Non passerà ma sarà sempre utile per contarsi visto che nelle ultime settimane Salvini, Meloni e Berlusconi hanno fatto di tutto per rimarcare le rispettive differenze. Il problema è nella maggioranza: il testo della mozione potrebbe impegnare il governo “non solo ad alcuni specifici paletti”che nei fatti andrebbero a svuotare lo stato di emergenza (e allora perché farlo? ndr). Ma anche a limitarne la durata al 30 settembre, due mesi invece che tre”. Ora, è anche possibile che qualcos'altro cambi nella notte visto che ieri sera il segretario dem Nicola Zingaretti, informato sui mal di pancia tra le sue truppe, ha cercato di sdrammatizzare dicendo (ospite a Tg2 Post) appunto di “non capire tanta drammatizzazione”. Il risultato è che ogni cosa tocchi Conte, soprattutto i modi e i tempi in cui questo è avvenuto nei primi sei mesi dell’emergenza, cioè senza troppo riguardo all’opposizione ma neppure alla maggioranza, scatena tensioni e rivendicazioni.

“Immigrazione e rischio sanitario”

Si supereranno i 40 gradi questa settimana a Roma. Caldo umido insopportabile. E non solo per il meteo. Il governo sarà come al solito alle prese con sfide parlamentari che per Salvini e Meloni sono anche l’ultima occasione per tentare la spallata e andare a votare magari non più il 20 settembre ma a febbraio 2021. Perché ora la narrazione più in voga è la seguente: il prossimo Presidente della Repubblica non sarà mica eletto da un Parlamento “illegittimo”, in una formazione cioè non più rispettosa del mandato popolare che a settembre pretenderà di ridurre di un terzo il numero dei parlamentari? I 5 Stelle, il partito anticasta che ha out il taglio, non potrà permettere simile sfregio…Ma restiamo alla bollente settimana del governo. Basti qui la lista: proroga stato di emergenza con annessa votazione tra oggi e domani; elezione dei presidenti di Commissione, circa 14 tra Camera e Senato, lasciate libere dai presidenti leghisti (mercoledì sera ma non si trova la quadra perchè Pd e M5s hanno diverse opinioni sui posti a loro destinati e anche Italia Viva vuole il suo riconoscimento) e diventate moneta di scambio di altre partite parallele; lo scostamento di bilancio (domattina), altri 25 miliardi che le opposizioni dicono di votare solo se sanno dove andranno i soldi (a Conte servono 160 voti ma la maggioranza ne dispone solo di 153); il voto del Senato sulla richiesta di processo per Salvini in relazione alla Open arms rimasta in mare con 134 migranti nell’agosto 2019.

Il problema reale e la solita propaganda

E’ proprio in previsione di questo delicatissimo appuntamento in aula che il tema immigrazione sta toccando i vertici della propaganda e dell’allarmismo. Un problema c’è, esiste: dalla Tunisia è ripartito in flusso migratorio impotente fatto di decine di decine di barchini di legno che ogni giorno lasciano la costa tunisina e arrivano a Lampedusa. Dai Paesi balcanici è ripreso forte il flusso in arrivo dall’est asiatico. Molti di questi arrivi, sia via terra che via mare, scappano nei boschi al confine tra la Slovenia e Trieste. Al sud scappano dai Cara e dagli hotspot dove vengono rinchiusi per terminare la quarantena che sono giustamente obbligati a fare. Un problema reale ma non l’ennesima emergenza, è diventato da dieci giorni il tema centrale nell’agenda della campagna elettorale di Salvini, nei giornali e nei talk tv. Un tempismo perfetto per arrivare al voto parlamentare di giovedì e raccontare “l’invasione da parte di clandestini che vengono fa paesi dove il virus è esploso di nuovo e ce lop ortano di nuovo in casa”. Poi Salvini dovrebbe spiegare perchè va alla kermesse negazionista organizzata alla Camera da Sgarbi e si rifiuta di mettere la mascherina. Il virus è molto democratico: viaggia in prima classe tanto quanto sui barconi. Dunque non è credibile gridare all’untore all’immigrato e al tempo stesso negare il virus.

Migranti (Ansa)

Ceccanti (Pd) e i paletti allo stato di emergenza

Ma torniamo alla prima verifica della settimana, la proroga dello stato di emergenza. In franchezza, farla durante una pandemia che nel mondo in sei mesi ha già fatto circa 650 mila morti e in Italia 35mila, non dovrebbe di per sè essere allertare così tante antenne “democratiche”. Comunque la mozione che oggi presenterà la maggioranza prevede una seria di paletti molto precisi. Individuati in parte dal professor Stefano Ceccanti, deputato dem, tra i massimi esperti di regolamenti e dell’architettura costituzionale della democrazia e della nostra pubblica amministrazione. “Credo sia necessario rispettare certi requisiti sul piano del metodo e sul piano del merito” spiegava ieri “a partire dal fatto che si deve procedere con un apposito decreto-legge, evitando la tentazione di farlo confluire come emendamento in qualche contenitor più ampio, penso, per essere chiari, al decreto Semplificazioni o al nuovo decreto economico da 25 milioni”. Il secondo paletto riguarda la “proporzionalità” del provvedimento di proroga. In pratica si chiede: mai più lock down. Per Ceccanti infatti occorre “non procedere con una stanca proroga di quanto già previsto dai DL 19 e 33, ma che si debbano individuare misure, oltre che a tempo e ritagliate sull'attuale situazione dell’epidemia”. Per esempio “le misure di limitazione di libertà fondamentali come quella di circolazione, di riunione, di manifestazione del credo religioso, di impresa economica dovrebbero poter essere adottate solo per specifici ambiti territoriali, e non sull'intero territorio nazionale”. Così come “la limitazione delle attività scolastiche in presenza debba scattare per specifici ambiti territoriali”.

“No rinvii del voto”

Da quando Conte è tornato a parlare dello stato di emergenza, non pochi temono che il Covid possa essere l’alibi per rinviare le elezioni. Ecco quindi il terzo punto della mozione di maggioranza: guai a chi limita la campagna elettorale (“ferma restando la possibilità di adottare - con norma di rango primario - specifiche prescrizioni sugli accorgimenti di tipo sanitario da adottare”) e se dovesse essere necessario per motivi sanitari il rinvio dell’election day, per questo servirà un provvedimento ad hoc. “Sarà comunque impossibile procedere ad un rinvio di tutti gli eventi elettorali previsti per quella giornata senza una previa nuova comunicazione alle Camere per ricevere i necessari indirizzi”. Verrebbe quasi da chiedersi se la maggiorana supporta Conte o meno.

La verità su Covid e migranti

Siccome il problema c’è, il ministro Lamorgese - e non certo da oggi - lo sta affrontando a testa bassa senza palcoscenici nè microfoni. Senza eccitare il qualunquismo e la narrazione dell’invasione.

Da prefetto, e quindi da tecnico, sta andando dove sono i problemi per vedere di risolverli. In Tunisia da dove partono una ventina di barche al giorno con in media quindici persone a bordo. In Sicilia i cui hot spot sono ben oltre la normale capienza. Si è confronta con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed è stato deciso l’invio di militari in rinforzo a quelli già presenti sia in Sicilia che al confine Italia-Slovenia. Dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia 12.228 stranieri (erano stati 3590 nel 2019; oltre 18 mila nel 2018) di cui circa cinquemila tunisini. Gente che sarà rimpatriata a breve e appena rintracciata grazie agli accordi di rimpatrio vigenti con il governo di Tunisi. Meno imponente il flusso via terra dai confini con i Balcani ma sempre sostenuto. Con l’aggravante che i Balcani sono in questo momento un gigantesco cluster di Covid.

Nessun positivo negli hot spot

Nel viaggio a Tunisi il ministro Lamorgese e il primo ministro hanno ribadito gli accordi di reciprocità che sono alla base dei rimpatri. Il problema è che in Tunisia c’è una crisi economica che fa paura, rischiano di non pagare gli stipendi, una perdurante crisi politica (9 governi in 9 anni). A ciò di sono uniti due push/pull factors: il messaggio distorto e sbagliato derivato dalla sanatoria e la sospensione dei rimpatri causa Covid. Ecco perchè i tunisini partono a frotte. Del resto i trafficanti sono maestri di propaganda e della distorsione di notizie in parte vere. Distorsioni analoghe, sommate alle cifre del Recovery fund europeo, devono essere arrivate anche nei paesi dell’est. Morale: la gente cerca di raggiungere l’Europa.

La nave grande per la quarantena

Gli hot spot della Sicilia sono al colmo e devono essere normalizzati il prima possibile. Piccoli trasferimenti sono in corso da ieri, 50-60 persone alla volta. I 7-8 mila militari della missione “Strade sicure” saranno quindi impegnati in modo diverso sul territorio nazionale. E nelle prossime ore andranno a rinforzare il presidio degli hot spot in Sicilia (in modo di evitare le fughe dai centri), al confine con la Slovenia e a quello di Ventimiglia. Lamorgese è riuscita a trovare la quadra sulla famosa nave per la quarantena dopo aver “improvvisato” a questa funzione un paio di navi militari. Entro il 31 luglio sarà davanti a Porto Empedocle o alla stessa Lampedusa. Questa nuova nave (è stata fatta una gara) potrà ospitare almeno 700 migranti più altri 2-300 per l’equipaggio. Sarà gestita da personale della Croce Rossa. E sarà sorvegliata dai matopattugliatori delle Capitanerie. Ieri sono stati rintracciati e a questo punto arrestati circa 150 tunisini scappati poche ore prima da un Cara. Molti di loro potrebbero essere rimpatriati nelle prossime ore.