Stati generali, Conte: nuovo invito opposizioni dopo Parti sociali

Roma, 12 giu. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte inviterà di nuovo le opposizioni a un confronto sugli Stati Generali, dopo aver ascoltato le Parti sociali. Lo ha detto lo stesso presidente del Consiglio, in un'intervista a La Stampa."Le opposizioni - ha detto - hanno rifiutato un invito che nascondeva un riguardo particolare: avevo previsto un intero pomeriggio per loro prima dell'inizio dei lavori. Mi è stato detto che non va bene la sede ma sono incorsi in un infortunio: Villa Pamphili è una sede istituzionale in cui sono stati incontrati tanti capi di Stato"."Prendo atto della loro scelta - ha aggiunto -. Ma all'esito del confronto con le parti sociali, tornerò a proporre un incontro confidando che abbiano maturato una posizione diversa".Sulle critiche sulla tempistica degli Stati Generali, visti come una fuga in avanti, anche all'interno della maggioranza, Conte ha ripsoto: "Non lo è, e in ogni caso la situazione del Paese è tale che questa iniziativa è davvero urgente, è necessario farla in modo condiviso e coinvolgente".