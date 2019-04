'I medici pensionati tornano in corsia per riempire i vuoti lasciati dai giovani che non ci sono'

Quella di ricorrere al lavoro dei pensionati per far fronte alla carenza di personale medico è una scelta "incomprensibile e illecita". Con queste parole l'Anaao Veneto annuncia il ricorso al Tar contro la Delibera della Giunta regionale che autorizza il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai medici in pensione. Seguendo l'esempio del Molise, due giorni fa, il Veneto ha dato il via libera alle Ulss all'assunzione, attraverso incarichi libero-professionali, di medici in pensione, per colmare il vuoto di specialisti negli ospedali regionali e per garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea).