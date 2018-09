[L’analisi] Lo splash della Borsa, il no alle grandi opere e lo schiaffo alle imprese. Quanto è amaro per la Lega del Nord il patto di Salvini con Di Maio

C'è il balcone, ci sono i festeggiamenti e ci sono i sorrisi entusiasti. C'è Di Maio che tocca il cielo con un dito, come un novello Peron, nel senso della birretta eredità delle giornate al San Paolo. Pronto a lasciare ai social il titolo: "Abolita la povertà" e non è una battuta. Poi, però, c'è un altro mondo.



C'è il mondo. Quelli che stanno sotto al balcone e che del peronismo in salsa nostrana non sanno che farsene. Il popolo che ha votato al Nord, soprattutto in Lombardia e Veneto, per la Lega e che la votava anche prima della svolta nazionale e salviniana. Quelli che prima di dire "Prima gli italiani" dicevano "Prima il Nord" e sono sempre stati la spina dorsale del leghismo: partite iva, sì. Ma anche piccoli i “prenditori" piccoli risparmiatori, ex democristiani che non hanno voglia di avventure e che, quando gli si parla di 2,4 per cento pensa sia lo sconto da trattare con i fornitori e non certo il rapporto deficit/Pil. Sono quelli che hanno investito in azioni e l'altra mattina vedendo il Mib hanno fatto prima Gulp e poi Sob. E ora hanno paura di fare Splash.

Ma non è un fumetto. Sono quelli che probabilmente hanno sempre pensato che questa storia dello spread è davvero un mezzo complotto internazionale, ma allo stesso modo se vedono che in un giorno il differenziale fra i nostri titoli di Stato e quelli degli altri raddoppiano, capiscono che non è cosa buona e giusta. Ecco, tutto questo mondo di mezzo - che sta nella zona franca, nella terra di nessuno fra sovranismo e realismo - non era sotto il balcone. Sono i Giorgetti della situazione, anzi i giorgetti scritto minuscolo, perché diventa aggettivato e si trasforma in una categoria dello spirito. Quelli che pensano alla "deriva argentina". Sono quelli che hanno sempre votato Lega, ma anche perché sentivano nel Carroccio una certa potenza eversiva liberale - al punto da promuovere anni fa i referendum insieme ai radicali, non quelli libertari, sarebbe stato troppo, ma quelli liberali e soprattuto quelli liberisti si - che certo non è riassumibile nel reddito di cittadinanza.

Quelli che il loro ideale contratto di governo l'hanno firmato con Salvini e non con Di Maio. Quelli, perché no, che hanno votato il candidato del centrodestra unito nei collegi uninominali e, spesso, non sono nemmeno leghisti anche se nel loro collegio c'era un leghista. Quelli che già avevano mal digerito il decreto dignità e provvedimenti, che - esattamente come l'abolizione dei voucher dello scorso anno - cancellano lavoro e non lo creano. Ecco, tutto questo mondo in questi giorni è in fibrillazione. I governatori di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia Attilio Fontana, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga parlano poco e quel poco che dicono non è per applaudire tutto il governo, ma Salvini e la Lega. Non Di Maio. Non Conte.

E poi, oltre a questi fronti "nazionali" ci sono i fronti locali: a Venezia, ad esempio, i ministri Toninelli e Bonisoli si sono schierati apertamente contro le crociere, trovando l'opposizione netta del tessuto economico della Laguna, dal sindaco Luigi Brugnaro, che col centrodestra unito ha espugnato la città dopo decenni di sinistra, al viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi che ha espresso la sua contrarietà alle idee anche del suo ministro, al numero uno degli agenti marittimi di Federagenti Gian Enzo Duci, che non è un politico, ma un tecnico raffinato e molto esperto di economia marittima, materia che insegna anche all'università e che certo non è sgradito alla Lega.

O, ancora, il Piemonte. Dove gli studi sul rapporto costi-benefici della Tav voluti da Toninelli rischiano di avvicinare involontariamente i movimenti No Tav alla Lega che è sempre stata la più grande oppositrice ai centri sociali padroni della Val di Susa, con Matteo Salvini che una delle prime cose che ha detto era stata proprio la tolleranza zero nei confronti dei No Tav violenti. Tolleranza zero va bene. Ma se poi il governo dove c'è anche Salvini fa marcia indietro sulla Tav, non è che vincono proprio i violenti? Oppure, Genova.

Dove c'è la punta dell'iceberg di questa storia. Dove le grandi opere, Gronda autostradale e Terzo Valico, sarebbero state la salvezza del territorio e forse anche del Morandi. Dove la Lega è sempre stata in prima fila nell'appoggiare queste opere. Dove il MoVimento cinque stelle è sempre stato in prima fila nel contestare queste opere. Dove è nato il "modello Toti" e cioè il centrodestra unito anche a trazione leghista che ha vinto ovunque e che ha portato addirittura il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci ad essere sul palco di Pontida, sfidando le ire del Cavaliere.

Dove il rappresentante locale nel governo è il viceministro dei Trasporti e delle Infrasttitture con delega al Mare Edoardo Rixi, che era assessore allo sviluppo economico nella giunta Toti e che è sempre andato d'accordissimo con il presidente della Regione, oltre ad essere da sempre uno dei migliori amici di Matteo Salvini. E dove, una sera a cena, al termine di un vorticoso giro di telefonate, è nato il via libera azzurro al governo gialloverde, proprio grazie alla mediazione di Toti. Insomma, era un laboratorio la Liguria. E Rixi si sta battendo come un leone perché non sia penalizzata dal governo. Ma è solo contro tutti. E, nonostante decreti, promesse e magliette sventolate sui palchi, genovesi e liguri non sono sotto il balcone, anzi. La scommessa di Salvini sta tutta qui. Fino a che punto, per accontentare gli elettori nuovi, può permettersi di scontentare quelli vecchi. Nella somma algebrica di questa operazione, c'è il segreto della durata del governo.