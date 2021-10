Discoteche al 35%, Speranza: “Sempre messo avanti il diritto alla salute”

Il ministro della Salute Roberto Speranza - a proposito delle discoteche al 35% di capienza - lo afferma con convinzione a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius, in Sardegna: "In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla salute".

“Non dimentichiamoci dove eravamo”

"Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo ora - dice - l'Italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enorme, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che prima erano lontane. Continuiamo con gradualità in questo percorso. Non dobbiamo leggere ogni passaggio come la fotografia di un istante. E continuiamo a dire con forza che le libertà ottenute son merito di una campagna vaccinale straordinaria".

“I vaccini sono la chiave”

"Da ogni angolo del mondo - prosegue Speranza - arriva un messaggio chiaro: i vaccini sono la chiave per chiudere questa stagione, l'arma che ci permette di aprire una stagione diversa. Ora - aggiunge - ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture".

“Rivolgerci ai non vaccinati”

"Dobbiamo continuare con trasparenza a fornire elementi di evidenza scientifica e con questo approccio dobbiamo rivolgerci ai pochi che ancora non si sono vaccinati", spiega il ministro. "Non dimentichiamo che si tratta comunque di una piccola minoranza, un 15% su cui dobbiamo continuare a lavorare e chiedo ai nostri medici di medicina generale di utilizzare tutta la loro capacità di persuasione". In particolare, "di spiegare che coi vaccini ci si contagia molto meno e si riduce quasi del tutto la possibilità di finire in ospedale e nelle intensive".

Malpezzi: "Per le discoteche fare un passo in più"

"Sulle discoteche mi fido degli operatori del settore che sono seri, e ne comprendo rabbia, delusione e la richiesta di aumentare la capienza. Penso sia necessario fare uno sforzo ulteriore in questa direzione per aumentare la capienza. Spero che oggi in CdM si faccia questa riflessione. Il settore ha bisogno di ripartire e, visto che anche cinema e teatri aprono all'80%, se gli operatori sono in grado di garantire la sicurezza forse è il caso di dare un segnale positivo", dice la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi questa mattina ad Agorà su Rai3.

Meloni: "A che serve riaprirle per tenerle vuote?"

"Il governo continua a prendere in giro le discoteche, già sul lastrico dopo la chiusura nel corso della stagione estiva. Mi spiegate come possono rientrare dei costi queste imprese - e i loro lavoratori sopravvivere - con una capienza del 35%? Se l'intenzione è quella di riaprirle per tenerle vuote e farle fallire, ditelo subito", afferma la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Costa: "Spero si arrivi a 50%"

Per la riapertura delle discoteche "attualmente siamo ad una possibilità di capienza del 35% ma oggi" in Consiglio dei ministri "ci sarà la decisione definitiva, e in queste ore mi auguro ci sia ancora la possibilità di arrivare al 50%: questo è il mio augurio e la mia opinione", sintetizza il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di "Radio Anch'io", su Rai Radio 1 in merito al provvedimento all'esame del governo. "La cosa importante - ha aggiunto - è che per questo settore finalmente arriva un segnale di ripartenza".

Sileri: "Auspico aumenti in tempi brevi"

"La cautela serve sempre" perché è necessario "osservare i numeri" dei contagi "nei prossimi giorni, sicuramente dobbiamo tendere al 100% della capienza, si inizia con quelle attività dove i rischi sono più bassi, ma laddove si utilizza il green pass e c'è un controllo si può arrivare a percentuali più alte, quindi auspico che il 35% delle discoteche possa essere aumentato in termini brevissimi". E' quanto osserva Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Il Cts - spiega - ha messo un perimetro anche abbastanza elastico, perché il fatto di poter togliere la mascherina significa già fare un passo avanti, però è chiaro che quel 35% dovrà essere innalzato quanto prima. Osserviamo i numeri per un paio di settimane ancora, ma se continuano così togliamo questo freno a meno e ripartiamo".