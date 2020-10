Le novità più succose e impreviste, che fanno riprecipitare il Paese in un clima da lockdown primaverile, le annuncia il ministro alla Salute Roberto Speranza, con aria sera e contrita, ieri sera a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. “Noi abbiamo investito molto sulle scuole, per tenere al sicuro i nostri ragazzi durante l’orario scolastico. Ma poi se la sera c’è una festa, mettiamo a rischio tutti gli sforzi fatti. Io ho proposto di vietare le feste, anche private”, spiega e i giovani italiani deglutiscono con un senso di amaro in bocca perché questa, in fondo, non se l’aspettavano proprio. Per quanto riguarda i controlli, difficili nelle case private, secondo Speranza “quando c’è una norma va rispettata, e in questi mesi abbiamo visto che gli italiani seguono le regole e le indicazioni che vengono date. Lavoreremo anche con le forze dell’ordine per verificare che la norma venga rispettata. Ma non sono i controlli che ci hanno permesso di piegare la curva nei giorni più difficili, ma i comportamenti delle persone”, avverte. Speranza la mette così: “Siamo costretti a stringere le maglie dopo settimane di misure che allargavano. Un cambio di marcia con interventi puntuali su alcune aree più a rischio per rimettere la curva sotto controllo e per non assumere misure più dure, e giocare d’anticipo. I contagi in Italia sono aumentati ma sono inferiori ad altri Paesi. In un giorno la Francia ha avuto +27mila contagi”. Speranza prosegue e spiega: “Agiremo sugli assembramenti e sugli orari dei locali”, riferendosi ad alcune misure che oggi saranno oggetto di confronto con le regioni per poi essere recepite nel nuovo Dpcm.

La nuova tempistica prevista dal governo per il dpcm

Infatti, la tempistica del varo del nuovo dpcm viene accelerata. Ieri la riunione con il comitato scientifico, oggi la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali ed entro stasera il decreto (l’ormai famoso dpcm) del presidente del Consiglio con le nuove restrizioni anti contagio da Covid 19. E' il timing che si pone il governo per l'approvazione delle misure che dovrebbero entrare il vigore da martedì mentre, fino a ieri, si pensava ci sarebbero voluti più giorni. E anche se alcune misure sono ancora da limare, resta il punto: l'esecutivo è orientato a imporre una 'stretta' sulle feste private e sulla movida, introducendo l'obbligo di massimo trenta partecipanti a cerimonie e riunioni, il divieto di assembramento davanti a bar e ristoranti dalle 21 e la chiusura anticipata di tutti i locali alle 24. Stop anche agli sport amatoriali che prevedano un contatto, come il calcetto. Dovrebbe essere poi confermata la limitazione alle presenze nei congressi e nelle manifestazioni pubbliche al chiuso (massimo mille persone all'aperto, se consentito dalle condizioni) con una possibile deroga per alcuni teatri (come La Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, con percentuale su capienza rispetto al numero già indicato di massimo 200 spettatori). Il governo starebbe poi valutando l'ipotesi di incentivare, portandolo al 70%, il ricorso allo smart working per la pubblica amministrazione, e insistere con una campagna di forte raccomandazione a favore dell'uso delle mascherine per i non conviventi, anche all'interno delle case private.

Il "pasticcio" del Viminale sulle norme per il jogging…

Una circolare sull'obbligo di indossare mascherine all'aperto ha invece costretto il Viminale a una doppia precisazione perché aveva dato luogo a un vero pasticcio mediatico. E' esentato dall'obbligo di indossare la mascherina all'aperto solo chi fa sport, mentre chi svolge “attività motoria” deve indossarla, recitava la circolare inviata dal capo di Gabinetto della Lamorgese, Bruno Frattasi, ai prefetti e diramata del primo pomeriggio. Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina, ha invece poi precisato il ministero. “Per attività motoria deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”, ha dovuto invece puntualizzare il Viminale, dopo poche ore e soprattutto dopo le proteste di alcuni partiti di opposizione e in particolare del leader di Italia viva Matteo Renzi, che giudica la misura assurda, invitando il governo a ritirarla ‘subito’, più i frizzi e lazzi della Meloni. La quale dice “Il caos regna sovrano nelle decisioni del governo sulle norme anti-Covid. Oggi (cioè ieri, ndr.) nuova sceneggiata kafkiana sull'attività motoria e sportiva”. Insomma, per ora salvi, quindi, jogging e footing.

Una settimana impegnativa e le parole di Conte

Certo è che, alla vigilia di una settimana impegnativa, con il voto sulla Nadef al Senato (bisogna prendere 161 voti, molti senatori sono malati o positivi, in ogni caso a casa, in isolamento, la maggioranza rischia di non averceli, in aula…) e il Consiglio europeo del 15 e 16, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva avvertito sin dal mattino che “la pandemia è ancora in corso” e che “la curva epidemiologica proprio in questi ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei contagi”. “Dobbiamo per questo mantenere altissima la soglia dell'attenzione e continuare a essere rigorosi nei nostri comportamenti”, ha ammonito, in un lungo intervento pubblicato sul quotidiano Il Riformista. “Non possiamo abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazione di allentare l'impegno per contrastare il Covid. Dobbiamo continuare a mantenere solida la convinzione che è impossibile tutelare il motore della nostra economia senza prima salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini”. Via libera, quindi, alle nuove restrizioni ma il governo esclude nuovi lockdown generali, come a marzo.

Il controcanto del ministro Di Maio più vicino a Renzi

“Lo voglio dire chiaramente, l'Italia non può permettersi un nuovo lockdown, non se lo può permettere il sistema economico e quello commerciale”, gli aveva fatto, invece, da controcanto, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il titolare della Farnesina ha anche assicurato che, “grazie all'accordo con Oxford University, entro fine anno l'Italia avrà le prime dosi del vaccino e dall'inizio dell'anno prossimo inizieranno le vaccinazioni”. “Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole”, ha poi garantito, dal canto suo, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Critica, ovviamente, l'opposizione che proprio un lockdown generale teme, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Spero che al governo non ci sia nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali, negozi, uffici, fabbriche e scuole perché si rischia di morire”, tuona il segretario leghista e continua così: “Va bene stare attenti, distanti e mascherati. Però chiusi in casa, no. L'ottanta per cento dei contagi avviene in casa: questi sono i dati, quindi, è inutile andare a prendersela con chi lavora”, ha sostenuto.

Le poche novità positive: basta con il doppio tampone

Poi, appunto, ecco che, in serata, parla il ministro della Salute, Roberto Speranza, dagli studi di Che tempo che fa?, ospite di Fabio Fazio. E vengono fuori altre novità dell’ultima ora. Stop al doppio tampone negativo in uscita per decretare la guarigione dal Covid-19 e via libera alla quarantena 'accorciata' a 10 giorni. Questa la svolta annunciata da Speranza e che ha ricevuto l'ok del Comitato tecnico scientifico, dopo una lunga riunione nella sede della Protezione civile di Roma, voluta con urgenza proprio dal ministro. La novità del test singolo, caldeggiata dal titolare di viale Trastevere, alleggerirà la pressione sul sistema sanitario e libererà di conseguenza il 'paziente' dalla girandola infernale dei tamponi oltre che da un isolamento - se il paziente è asintomatico - più breve. Resta che, dopo il il confronto di ieri tra il ministro Speranza e il Cts, dovrebbero essere confermate le misure 'stringenti' che saranno contenute nel nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) che verrà licenziato oggi. Vietate le feste private e alle cene con amici nella propria abitazione, come si diceva. Su queste il ministro Speranza ha annunciato ‘più controlli’, motivando la sua proposta sostenendo che ci sono delle “cose essenziali ed altre no”. Dovrebbero essere vietati sport come calcetto, basket e altri sport a livello amatoriale, quindi tutte quelle attività di contatto. Ma non gli stessi sport a livello professionistico, né quelli che possono essere compiuti in forma isolata, come per esempio la corsa. Limite di persone - tra 20 e 30 - per banchetti, cerimonie e feste che seguono a cerimonie come matrimoni, comunioni, battesimi e anche feste di laurea. Per i locali invece è in esame la chiusura tra le 23 e le 24 e lo stop alla vendita di alcolici per le 21. La novità, dunque, potrebbe essere quella dell'utilizzo del test rapidi, come confermato dallo stesso Speranza. Le misure saranno discusse oggi, alle 17.30, nella cabina di regia tra regioni e governo, convocata dal ministro Francesco Boccia, e poi varate dal Consiglio dei ministri che dovrebbe essere convocato tra stasera oppure non oltre martedì 13 ottobre.

Lo scontro tra "aperturisti" e "rigoristi" dentro il cdm

La verità è che, ieri, al governo, è andato in onda il solito scontro tra ‘aperturisti’ e ‘rigoristi’. La nuova stretta è pronta, ma non ancora interamente messa nero su bianco. Il premier Giuseppe Conte e il governo, insomma, vogliono darsi un breve supplemento di riflessione prima di intervenire. Il premier in queste ore cercherà l'equilibrio adeguato a contemperare due esigenze primarie: evitare un lockdown o comunque misure che portino un danno economico eccessivo e mantenere, come priorità assoluta, la tutela della salute in questa nuova fase. Non è semplice e il rischio confusione è dietro l'angolo. Come dimostra il pasticcio sul jogging con la mascherina (poi smentito) e, nel pomeriggio, il fatto che il ministero della Salute definisce una fake news il documento di lavoro che contiene le misure del prossimo Dpcm. Decreto sul quale, filtra dall'esecutivo, Conte vorrebbe chiudere di fatto già stasera ma che potrebbe anche slittare la sua entrata in vigore il 15 ottobre, come era previsto prima dell'impennata dei contagi. Le sensibilità, nel governo, su alcune misure, come si diceva, sono diverse e ancora divergono tra chi professa una certa prudenza nella stretta e chi interpreta la linea più dura. La linea “della razionalità e dell'accortezza”, ad esempio, è sposata dalla capo delegazione di Iv, Teresa Bellanova, ma è la stessa di Di Maio. Inoltre, anche Conte, in queste ore, secondo alcune fonti del governo, si sarebbe fatto interpreta di una linea più prudenziale. Su un nodo, soprattutto, quello delle feste private, nelle case e nei locali. Sullo stop totale il premier avrebbe più di un dubbio. Anche perché, annunciando il dl Covid lo scorso 7 ottobre, il premier spiegava: “Lo Stato non può entrare nelle abitazioni private, lo ritengo un principio sacrosanto”.

Sul tema, invece, la linea di Roberto Speranza emerge in serata e, come abbiamo visto, è quella dello stop assoluto. L' altro nodo, in queste ore, sembra essere quello legato alla capienza degli spettacoli. Nel documento di lavoro smentito dal ministero della Salute si parla di un massimo di 100 persone. Ma, a tarda sera, una fonte del governo spiega che il tetto resterebbe di 200 unità. Con un'incognita non da poco, come appendice: quella del Festival del Cinema di Roma, che avrà inizio giovedì. Dubbi, prudenze legati anche ad un pacchetto di norme di complessità ben maggiore rispetto a quella, più netta, del lockdown. Un lockdown che, sottolinea Luigi Di Maio, "l'Italia non si può permettere". Per una volta in sintonia con Renzi ma anche con i principali leader dell’opposizione. Speranza e i ministri del Pd (da Dario Franceschini a Francesco Boccia), invece, restano su una linea dura, Conte oscilla tra la loro e quella più morbida. Stasera si saprà chi avrà vinto davvero e quali nuove restrizioni caleranno come una mannaia.