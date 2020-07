[Il caso] Bye bye spallata. Tutto rinviato a settembre. In attesa della “tempesta perfetta”. Di un rimpasto o del governissimo

Tutti, e tutto, rinviati a settembre. Spallata compresa. Che poi magari diventerà un rimpasto. E se, necessario, un governissimo, una squadra per gestire con responsabilità ed efficacia l’autunno su cui fioccano allarmi sociali e i miliardi che Bruxelles deciderà di affidare ai 27 per lasciare la crisi alle spalle. L’hanno capito anche Meloni e Salvini. Che adesso hanno il problema di tenere viva una campagna elettorale per le regionali che rischia di diventare secondaria rispetto alla scena principale. La settimana dei grandi incendi parlamentari è diventa quella dei pompieri. Dei rinvii. E di qualche trucco.

Conte salvo. Per ora

Conte si salva, dopo aver traballato assai sul ponte Morandi e indugiato troppo sul dossier Autostrade, a suon di interviste al limite dell’aggiotaggio. Se fosse un tavolo da poker, sarebbe il re dei bluffatori. Saprà gestire con le sue mille parole anche il Consiglio europeo che inizia oggi. Tutto è un bluff. Nulla è un bluff: in un modo o nell’altro, poiché tutti i 27 sanno che nessuno si salva da solo, arriveranno miliardi in Italia (170? 150? Sempre tanti) e ci sarà la corsa per gestirli. Il punto è che vanno gestiti non bene ma benissimo. Il Pd aspetta il risultato delle regionali: se finisce tre pari (tre regioni al centrosinistra e tre al centrodestra), Zingaretti ha vinto. Se dovesse ribaltarsi la situazione attuale - 4 regioni al centrodestra e due al centrosinistra - si aprirà anche in casa dem la stagione del cambio al vertice. E del regolamento dei conti interno perché, come hanno detto i ministri dem l’altra notte durante il drammatico Consiglio dei ministri su Autostrade “non ne possiamo più della propaganda dei 5 Stelle”. Che hanno, a loro volta, aperto da mesi il loro congresso con Di Maio e Conte in competizione per la guida del Movimento. Il ministro degli Esteri non ha sbagliato una mossa né un’uscita in questo periodo. A cominciare dagli incontri con Enrico Letta, Mario Draghi, persino il manager dei Benetton Gianni Mio proprio mentre Conte cercava di mettere alla berlina il gruppo di Treviso. Per finire con un sottile gioco di dichiarazioni che hanno spinto Conte sempre più oltre, anche oltre la revoca della concessione. Salvo poi dover fare marcia indietro. Se è stato in gioco al rialzo del prezzo per costringere i Benetton a perdere la guida del gruppo Aspi, è stato come minimo alterato il rapporto tra Stato e mercati.

I conti dopo le regionali

Dunque le grandi decisioni vanno rinviate. A settembre, dopo le regionali. A questo punto - sia detto per i pochi che ancora ci credevano - è esclusa la famosa spallata estiva ancora tema centrale delle campagna elettorale di Salvini e Meloni. L’hanno capito anche loro in questi giorni: in agosto non ci sarà il replay del 2019, impossibile il voto politico a settembre quando il Referendum taglierà anche un terzo dei parlamentari. E da ora in poi sarà difficile riempiere piazze e la campagna elettorale senza più l’obiettivo del collasso della legislatura

Più di venti miliardi per Autostrade

La settimana incendiaria prevedeva un lunga sequenza di potenziali momenti di crisi. Con una concentrazione tra martedì, mercoledì e giovedì. Nell’ordine: il Consiglio dei ministri su Autostrade; l’informativa, con voto dell’aula, del ministro Speranza sul virus e sull’annuncio della proroga dello stato di emergenza; l’elezione dei membri delle due Authority - Agcom e Privacy - per cui è necessario il patto tra i gruppi parlamentari; l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo sul Recovery fund che chiama in causa l’uso del Mes; l’elezione dei Presidenti di Commissione; il voto alla Camera sulle missioni all’estero; il voto di fiducia al Senato sul decreto Rilancio; la votazione in Commissione della legge elettorale per poi farla approdare in aula il 27 luglio. A parte l’inevitabile - Aspi, voto per il Consiglio Europeo e il rinnovo delle missioni militari e membri delle Authoriy - tutto il resto è stato semplicemente rinviato. Le “distanze” all’interno della maggioranza aumentano. 48 ore dopo, l’accordo su Autostrade si mostra per quello che è: un compromesso. La ministra De Micheli ha chiesto la presentazione del nuovo piano economico finanziario “entro il 23 luglio”. Si comincia a fare un po’ di conti e viene fuori che alla fine lo Stato dovrà pagare oltre venti miliardi per definire l’acquisto di Aspi e poi procedere alla sua vendita in borsa. Di Maio quasi si sfila dal coro di evviva dei 5 Stelle, dice di voler aspettare “il secondo tempo di questa trattativa” e quasi biasima le esternazioni di alcuni dei suoi. Ma soprattutto quelle di Conte. Matteo Renzi si leva qualche sassolino dalla scarpe. Italia viva ha sempre detto e ribadito che “la revoca” non era possibile perché sarebbe stata “la negazione dello stato di diritto”, un vero suicidio. I fatti sono che “Cdp acquista Aspi e i privati non vengono cacciati ma pagati”. “Io - aggiunge l’ex premier - avevo suggerito di fare l’operazione su Atlantia, avremmo speso meno e avremmo controllato un insieme di business”. Quella di ieri è una e-news puntuta come non accadeva da settimane. Tanto che lo stesso Conte già arrivato a Parigi per il bilaterale con Macron e poi proseguire per Bruxelles, scrive un post per tenere a bada la sua maggioranza, per la sua sopravvivenza importante forse più della trattativa sul Recovery fund. “Confrontiamoci duramente - dice ai partiti della coalizione - lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione politica che guida la nostra azione: è il tempo della responsabilità, l’Italia deve correre”. Ce n’è per tutti, per Di Maio, per Zingaretti che dopo gli elogi per Autostrade detta al premier l’agenda delle prossime sfide, “la riconversione ecosostenibile dell’ex Ilva e il ritorno a settembre sui banchi”. Conte parla soprattutto a Renzi con cui l’intesa sembra tornata in alto mare.

Fiducia al Senato a 159

Ieri mattina il decreto Rilancio è stato convertito in legge al Senato con159 voti. E’ una buona maggioranza. Ma non è assoluta. Per lo scostamento di bilancio la prossima settimana (il 22) servono almeno due voti per far passare la terza richiesta di debito in pochi mesi. Il centrodestra ha promesso che lo voterà “solo se è chiaro fin da adesso come saranno spesi gli ulteriori venti miliardi”. Chissà se da qui a mercoledì Conte troverà il modo di incontrare i leader del centrodestra. In ogni caso la maggioranza non è autonoma al cento per cento. E sempre di più nelle tante votazioni si vedono maggioranze variabili che cambiano a seconda del caso. Un dato che non può lasciare tranquilli Conte e le forze filo contiane nel governo e nella maggioranza. Che cercano in tutti i modi di cacciare via l’ipotesi di un rimpasto in autunno. Peggio che mai l’opzione governissimo.

Le missioni internazionali

Maggioranze a geometrie variabili si affacciano un po’ ovunque. Il rifinanziamento delle missioni internazionali all’estero di cui fa parte l’accordo con la Libia, dopo aver inventato “la maggioranza Tripoli” al Senato (ok solo grazie ai voti del centrodestra), ieri ha spaccato la maggioranza anche alla Camera. Se al Senato la maggioranza perse 16 voti, alla Camera ieri mattina ne ha persi 23 tra i banchi di LeU, Pd e M5S. Italia viva non ha partecipato al voto. Maggioranze variabili anche nelle votazioni sul Recovery fund. Nessuno gruppo parlamentare ha presentato risoluzioni sul Mes. Non sarebbe stato conveniente per nessuno visto che avrebbe spaccato sia la maggioranza (i 5 Stelle non lo vogliono) che l’opposizione (Forza Italia lo vuole). Votare qualcosa sul Mes in questo momento vorrebbe dire aprire ad una crisi di governo visto che la maggioranza dei parlamentari è contraria al Mes. Provocare la scissione nei 5 Stelle.

Requiem per il Brescellum

La crisi nella maggioranza s’è vista e toccata ieri soprattutto in Commissione Affari costituzionali dove dovevano iniziare le votazioni sul Brescellum, la nuova legge elettorale di tipo proporzionale con lo sbarramento al 5. Tra le tante battaglie all’interno della maggioranza da qualche giorno è tornata evidente quella del Pd contro Renzi e Iv. E il terreno è proprio quello della legge elettorale. Che in effetti non è in questo momento la priorità. Franceschini e Zingaretti (“il segretario, soprattutto” corregge una fonte Pd) hanno invece deciso di onorare un accordo di maggioranza, firmato anche da Iv, che garantiva la nuova legge elettorale entro la fine del 2020. Da qui la decisione di Zingaretti di far approvare il testo entro luglio almeno in un ramo del Parlamento. Renzi che viaggia intorno al 3 per cento ha bisogno di tempo. Il Pd non glielo vuole dare. Così l’ex premier si è messo per traverso: non è il momento ma soprattutto non è il modo. Meglio un sistema maggioritario, va ripetendo da un paio di mesi cambiando idea rispetto ad un accordo firmato a gennaio, il proporzionale è l’alibi per inciuci.

In questa tensione generale, l’idea nel Pd in Commissione era di aspettare, far posare un po’ la situazione. Anche per dare a Forza Italia il tempo di decidere cosa fare tra proporzionale e maggioritario. Altre maggioranze variabili.

Dalla segreteria dem l’altra sera è arrivato però l’ordine di accelerare. Un segnale esplicito a Renzi, appunto. Ieri ci ha pensato Forza Italia a rallentare di nuovo. Fratelli d’Italia ha presentato un suo testo “anti inciucio”, cioè maggioritario. Il testo base del Brescelleum dovrebbe essere licenziato lunedì dalla Commissione ma il fatto è che tutte le opposizioni sono contrarie a portare in aula il testo il 27 luglio. “Quel testo ormai è morto” osservava ieri un deputato dem.

Se la legge elettorale è da sempre il termometro e la chiave per leggere come sta la legislatura, si potrebbe dire che il Pd ha fretta di essere pronto per andare a votare il prima possibile con una nuova legge elettorale proporzionale con sbarramento alto in grado di bloccare le coalizioni e i partiti piccoli. Non è un caso se proprio in queste ore è stato stretto l’accordo per il candidato in Liguria. Il Pd ha detto ok a Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano, figlio dell’ex sindaco e a sua volta giudice Sansa. Italia viva è stata tenuta fuori dal tavolo e comunque non avrebbe mai accettato un profilo come quello di Sansa, “Tutto torna” ha scritto ieri Renzi nella enews.

“La tempesta perfetta”

“A settembre, dopo le regionali, è in arrivo la tempesta perfetta. Fino ad allora non ci muoveremo di un millimetro. Però occorre stare pronti per quella data” ragionava ieri un deputato di Iv. Alla tempesta perfetta concorreranno la crisi economica e sociale e le tensioni all’interno dei vari partiti. Ecco che l’ipotesi governissimo torna ad affacciarsi. La Lega non è così contraria, basta vedere come si muove in modo trasversale Giorgetti. “Ma ci deve stare anche Giorgia” avvisano. Meloni non arretra di un millimetro: “Mai…”. Ma il “mai” in politica non esiste. E quando stanno per arrivare decine di miliardi che devono servire a far ripartire il paese, sarebbe giusto e necessario che tutte le forze politiche concorressero a gestire questa fase. Ieri a villa Borghese l’ex direttore del Mattino ora vice direttore di TuttoSport Alessandro Barbano ha presentato il suo ultimo libro “La Visione, una proposta politica per cambiare l’Italia”. Ha moderato il dibattito Gianni Letta, tra i relatori Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Andrea Riccardi. Dopo il via di libera di Prodi a Berlusconi, gli incontri di Di Maio con Draghi e Letta, anche un libro è una prova di governissimo.