Savini annuncia: "Una legge per raddoppiare le pene per gli spacciatori"

"La Lega presenta un disegno di legge che prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della lieve entità". Lo ha annunciato ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. "Non esiste modica quantità. Ti becco a spacciare e vai in galera", ha insistito il vicepremier.

Un Ddl contro lo spaccio

Salvini ha presentato il ddl contro lo spaccio di droga dopo il recente episodio di cronaca di due coniugi morti in un incidente stradale provocato da un uomo sotto effetto di alcol che aveva problemi di droga. "Uno ubriaco, tossico che guidava senza patente. A me prudono le mani", ha aggiunto il ministro ricordando i precedenti giudiziari dell'uomo "coinvolto in una inchiesta per traffico di 225 chili di droga". "Un papà e una mamma erano alla guida della macchina nel posto e nel momento sbagliato, hanno incrociato lo stronzo sbagliato, tossico, ubriaco, senza patente, mi domando cosa ci facesse a spasso, che reato si deve fare per finire in galera? Era coinvolto nel sequestro di 225 chili di droga e questo stronzo era a spasso. Non è possibile"."La nazionalità non mi interessa. Se arrivano da altre parti del mondo il fastidio è doppio", ha aggiunto Salvini.

"Pene detentive più severe"

“Le pene detentive passano da un minimo di tre ad un massimo di 6 anni e multe da minimo cinquemila, massimo trentamila euro", afferma il ministro dell'Interno aggiungendo che . "Se arrivano dall'altra parte del mondo, il fastidio è doppio"

In manovra soldi per più carceri e agenti

Aumentare l'arresto di spacciatori non rischia di creare un problema di ulteriore sovraffollamento per le carceri? "Bonafede sta lavorando bene: in manovra ci sono i soldi per nuove carceri e nuove assunzioni di polizia penitenziaria. Ci sono stanziamenti sia per gli stabili che per gli uomini. La cosa assolutamente frustrante è che poliziotti e carabinieri mettono a rischio la loro vita per prendere lo stesso spacciatore per lo stesso reato", spiega ancora Salvini.

"Con M5s sensibilità diverse"

Perché sulla droga la Lega presenta un disegno di legge "urgente" e non un decreto? "Ci sono sensibilità diverse nel governo su questi temi, come sapete. Il Parlamento è sovrano, penso che nessuno in Parlamento, anche se ha altre attitudini sul consumo personale, non voglia stroncare lo spaccio". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. "Qui si tratta di salvare vite, poi so che da parte dei Cinque stelle ci sono proposte per legalizzare alcune droghe. Ma qui si tratta di altro, di togliere dalle strade persone che sono bombe umane", aggiunge