[Il caso] Sovranisti spiazzati dal piano Marshall europeo: “E ora cosa raccontiamo il 2 giugno in piazza?”

“E ora cosa gli andiamo a raccontare in piazza il 2 giugno?”. La domanda rimbalza tra qualche sorriso amaro in un paio di capannelli area centrodestra riuniti nel cortile della Camera. E’ metà pomeriggio e tutti leggono con voracità le notizie da Bruxelles: si chiama “Next generation Ue”, destina 750 miliardi ai 27 paesi europei per fronteggiare la crisi economica figlia del Covid, 500 miliardi saranno a fondo perduto (sovvenzioni) e 250 sotto forma di prestiti con tempi di restituzione decennali. All’Italia dovrebbero essere destinati 172,7 miliardi, la quota più alta tra i 27 paesi Ue, di questi 82 miliardi saranno a fondo perduto e 91 sotto forma di prestito. E’ il Piano Marshall europeo in nome del quale “nessuno sarà lasciato solo”, che spazza via in un colpo solo la filosofia dell’austerity che ha indebolito l’Europa dopo la crisi del 2008 e che ha dato spazio e vigore ai nazionalismi. E’ l’Europa che finalmente mette in pratica lo spirito di solidarietà e condivisione che deve sovrintendere non più una somma di stati ma una comunità di stati.

A mani nude

E quindi, appunto: “Ora cosa andiamo a raccontare in piazza il 2 giugno?”. In poche ore Lega e Fratelli d’Italia rischiano di perdere i loro temi più forti. Di restare a mani nude rispetto alle piazze convocate in tutta Italia il 2 giugno, festa della Repubblica quest’anno orfana, causa Covid, del rito della festa nei giardini del Quirinale. E di vedere Forza Italia, da sempre europeista e anche in questa fase posizionata da Berlusconi verso il dialogo e il confronto con Bruxelles, riacquistare posizioni e consenso.

Il centro destra ha un problema. Il primo, forse, vero e reale negli ultimi anni. Se il Piano Next generation Ue annunciato ieri dalla Presidente Ursula von der Leyen andrà in porto – deve essere ratificato a maggioranza dal Parlamento europeo e la parte dei bond dovrà essere ratificata da singoli parlamenti nazionali – cadono uno dopo l’altro molti cavalli di battaglia di Lega e Fratelli d’Italia. E delle famiglie sovraniste in questi anni spuntate come funghi in tutta la Ue. Restano orfane, tutte, di un pezzo importante della loro narrazione.

I quattro paesi cosiddetti “frugali” (il modo politically correct per dire tirchi e diffidenti) Olanda, Austria, Danimarca e Svezia non possono mettersi di traverso più di tanto contro la coalizione degli “ambiziosi” tra cui Francia, Germania e ovviamente Italia visto che il voto del Parlamento sarà a maggioranza e non all’unanimità. Come contentino, pur di tenerli dentro, a Bruxelles filtra che “la cifra sarà un po’ ritoccata al ribasso”. Però la svolta c’è ed è sostanziale. Per la prima volta, forse. Che è anche l’ultima occasione. Ci sarà un Consiglio europeo ad hoc (primi dieci giorni di luglio) e i soldi, che sono collegati al nuovo budget pluriennale Ue, “arriveranno a partire dal 2021” ha precisato il commissario al Bilancio Ue, Johannes Hahn. In questi mesi, per far arrivare subito liquidità ai governi stremati dalla crisi, “sono disponibili gli altri pacchetti già approvati (Sure, Bei e Mes) per un totale di 540 miliardi, “a cui - si spiega - proponiamo di aggiungere uno volume ponte da 11,5 miliardi utilizzabili per rifinanziare politiche tradizionali”.

Spiazzati

Spiazzati e in cerca di argomenti, a Salvini non resta che rifugiarsi nel tradizionale “dall’Europa aspettiamo soldi vere e non promesse. E’ l'ennesima dichiarazione della Commissione europea, ma gli imprenditori e i lavoratori italiani aspettano fatti”. Il Capitano dà la linea: “Per ora solo parole e ipotesi di nuove tasse europee”. E rilancia: “dopo il virus temiamo patrimoniale e e taglio delle pensioni”. Ma la sfida del “tutto e subito” ha fiato e gambe corte. Così come quella del “ci restituiscono nei fatti i 140 miliardi netti usciti dalla tasche degli italiani in questi anni come contribuenti del bilanci europei”. Salvini è costretto a dire che “se dalla Ue arriveranno soldi veri agli italiani noi saremo i più felici del mondo”. Ma appunto, è un po’ poco per le piazze, il consenso e la campagna elettorale in vista dell’election day del 27 settembre. Il presidente della Commissione bilancio, il leghista no euro Bagnai prova a smontare il piano. ”Il piano che il ministro Gualtieri definisce ambizioso - ha commentato - si manifesta come ce lo aspettavamo: al netto dei rimborsi, pochi soldi che arriveranno in ritardo e solo se li spenderemo come qualcuno avrà deciso per noi. Le ambizioni soddisfatte sono quelle della Germania e dei suoi paesi satelliti. L'annuncio di oggi è solo un contentino, un diversivo concepito per far accettare ai Paesi europei il ridimensionamento dell'intervento della Bce richiesto dalla Corte Costituzionale tedesca”. La verità è che sarà difficile per Lega e Fratelli d’Italia votare contro questo piano quando sarà il momento del voto del parlamento europeo. Chi può storcere il naso davanti a 172,7 miliardi di cui 82 a fondo perduto seppur vincolati a progetti specifici?

Meloni: “Alla fine saranno pochi soldi”

Spiazzata anche Giorgia Meloni. In genere la leader di Fratelli d’Italia ha la replica pronta e pungente. Ieri ha atteso un bel po’ e ha poi accusato il colpo. Ha tentato il rilancio (“questi soldi sono troppo pochi”) precostituendo la traccia di quello che sarà: il Piano Ue sarà ritoccato al ribasso. “Siamo stati i primi ad auspicare un Recovery fund cospicuo, immediato, con una quota maggioritaria di contributi a fondo perduto e senza condizionalità” ha dovuto prendere atto la leader di Fratelli d’Italia che ha bollato la proposta come “non soddisfacente” e con il “rischio concreto che la proposta sia rivista al ribasso”. Insomma, “ poiché il diavolo è nei dettagli, le risorse rischiano di essere troppo poche, condizionate a riforme dettate da Bruxelles e soprattutto di arrivare troppo tardi”. Il premier Conte deve quindi “farsi carico di queste preoccupazioni ed esplorare anche strade complementari”. Uno su tutti: i bond patriottici e i bond perpetui o a lunghissima scadenza acquistati dalla Banca centrale europea.

Il Cavaliere gongola

L’unico soddisfatto è Silvio Berlusconi che delle piazze del 2 giugno avrebbe anche fatto a meno e che sull’Europa ha “rotto” da un pezzo l’alleanza con Salvini e Meloni. In questi mesi di emergenza sanitaria non ha mai avuto dubbi dove stare e come: con il Ppe, dalla parte di Bruxelles. “Dall'Europa buone notizie, ha seguito la strada che noi avevamo indicato e per la quale ci siamo molto spesi all'interno del Ppe: 750 miliardi sono un impegno importante per la ripresa, che va significativamente al di là dell'accordo franco-tedesco della scorsa settimana, e che si avvicina alle nostre richieste” è stato il commento del Cavaliere. Sarà anche per questo che alla fine della manifestazione del 2 giugno resta una protesta silenziosa in ogni capoluogo di regione con i colori della bandiera italiana. Il tutto a distanza di sicurezza. A Roma il flash mob dovrebbe essere all’inizio di piazza del Popolo: ci saranno i tre leader, nessuna bandiera di partito tranne il tricolore. Eliminati palchi e simili. Soprattutto discorsi. Così non ci sarà l’imbarazzo di dover spiegare la storia di un successo e di una rivoluzione. Com’è che l’Europa non è maligna ma, anzi, ha firmato un vero piano Marshall.

L’asse Gentiloni-Gualtieri e il “visionario” Conte

I “se” quando c’è di mezzo Bruxelles sono sempre obbligatori. Ma il Piano Next Generation Ue è a questo punto una realtà. Al di là della pompa magna con cui è stato presentato, restano due incognite che già ieri, superati gli entusiasmi, i 4 “frugali” hanno subito cavalcato: il fattore tempo perchè non sarà possibile averlo operativo prima del 2021; qualche possibile limatura al totale.

Senza rilassarsi troppo perchè la trattativa sarà impegnativa, il Piano è comunque un’ottima notizia per palazzo Chigi e le forze di maggioranza. “Un ottimo segnale da Bruxelles - ha twittato Conte - proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto. 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse”.

Sono stati giorni e settimane fitte di contatti e telefonate. Un occhio ai dossier interni, uno a Bruxelles. Il commissario Gentiloni, il presidente del Parlamento David Sassoli, il ministro Gualtieri sono stati l’asse operativo di riferimento per la presidente Von Der Leyen. Gentiloni può ben vantare - e qui si avverte un po’ il “fastidio” di palazzo Chigi - un ruolo di primo attore nei contenuti del Piano. Ad esempio sul fatto che a Roma andrà la quota parte più alta. “L’Italia è stato uno dei Paesi più colpiti, non ha le stesse capacità di bilancio degli altri paesi e non può restare indietro - ha spiegato ieri Gentiloni - ecco perchè sarà destinataria della quota parte più importante. Bisogna uscire insieme da una crisi che non può vedere vincitori e vinti”. E poi la prima risposta a chi ha già iniziato a ventilare nuove tasse e balzelli: “Aumentare le risorse del bilancio Ue non significa che stiamo aumentando la tassazione a loro carico",

Certi tweet

A Palazzo Chigi c’è anche soddisfazione per aver tolto un fortissimo elemento di propaganda alle opposizioni. Le dichiarazioni di Salvini e Meloni “lasciano l’eco del rumore delle unghie sugli specchi” filtra nel pomeriggio mentre continuano le riunioni su Scuola, giustizia, Autostrade, il decreto Semplificazioni. C’è anche un fuoriprogramma rosa-amaro: l’arrivo di Sandra Milo a palazzo Chigi con tanto di catene in protesta per il mondo dello spettacolo dimenticato. Conte ha trovato il tempo di ricevere l’attrice che è stata musa di Fellini. “Ci ha rassicurato” ha detto poi uscendo. In effetti il “Next Generation Ue” è la prima vera buona notizia dopo mesi di pessime. Persino un british come Enrico Letta si lancia sui social: “Salvini oggi pomeriggio sta disperatamente cercando una barca di migranti in avvicinamento alle coste italiane”. E Matteo Renzi: “Molto bene il Piano europeo. Ue batte populisti 750 miliardi a zero”. Calenda mette giustamente in guardia: “Dobbiamo essere capaci di spendere tutti quei soldi che saranno vincolati a progetti specifici e in linea con i pilastri dello sviluppo europeo come ambiente, messa in sicurezza e sostenibilità”.

Due buone notizie. E il governo torna a guardare lungo

A dir la verità, ieri c’è stata anche una seconda buona notizia per governo e maggioranza: il decreto Imprese, quello del bazooka per le aziende, i 400 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato, e che finora ha fatto cilecca, è stato licenziato dalla Camera finalmente corretto. E quindi, si spera, operativo nei termini previsti. Finora è stato il provvedimento su cui le opposizioni hanno potuto speculare di più e attaccare il governo per “incapacità e dilettantismo”. Sono state spazzate via le 19 pratiche da allegare alle richieste di finanziamento e sostituite con una sola autocertificazione. E’ stata quindi alleggerita la fase dei controlli e la garanzia del 100% è stata estesa fino a 30 mila. Risolto anche il nodo della responsabilità del datore di lavoro in caso di dipendente contagiato: l’obbligo di tutela è assolto applicando le prescrizioni del protocollo.

Due buone notizie in un giorno solo sono un lusso per il governo. Che ieri è tornato a guardare lungo. Con un progetto chiaro. Fino a fine legislatura. Al netto di qualche aggiustamento interno. O qualche allargamento. E sempre che le buone notizie di ieri sappiano e possano arrivare in tempi brevi alle famiglie e alle aziende italiane.