E’ un puzzle così complesso che rischia di slittare nella seconda metà di settembre. Tra scontenti da accontentare, correnti rimaste a secco e delusi da motivare, la partita del sottogoverno assume contorni da suspence e sta impegnando il premier Conte tanto da diventare la prima scommessa da vincere nella sfida dei primi cento giorni di governo. L’inquilino di Palazzo Chigi sa di muoversi sulle uova. E se per caso se ne volesse dimenticare, ci pensano le prime divergenze su gradi opere e concessioni autostradali - il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli ieri ha parlato di “generale revisione del sistema delle concessioni” e i 5 Stelle hanno puntualizzato “no, sarà revoca” - e il vizietto del ministro Di Maio di convocare subito una war room della squadra pentastellata alla Farnesina a ricordare che il Conte II non sarà una passeggiata.

Dopo il voto di fiducia

Il premier ci metterà la testa dopo il voto di fiducia. E’ rimasto a Roma per il fine settimana, ha cancellato il tradizionale intervento al Forum Ambrosetti, e si sta concentrando sul discorso (“un patto con l’Europa su migranti e flessibilità” a partire da 12 miliardi secondo le prime indiscrezioni) con cui chiederà la fiducia lunedì alla Camera e, soprattutto, martedì al Senato dove i voti ballano e non sono affatto sicuri. Si parte da 165 (magic number 161) ma si sa che quattro voti sono un nulla di questi tempi. E poi sarebbe un brutto inizio ottenere meno voti di quei 171 con cui decollò il primo governo Conte. Al momento quindi il sottogoverno è questione di cui si stanno occupando le delegazioni di ciascun partito in modo di poter portare poi al premier una griglia già pronta di nomi e proposte di incarico.

La torta e i criteri

Quella da spartire è una torta da 45 porzioni (tanti i posti disponibili in base ai limiti posti dalla legge Bassanini) di cui 24 dovrebbero andare ai 5 Stelle, 18 al Pd e tre a Liberi e Uguali. Tutti dicono di seguire il criterio della competenza. E ci mancherebbe altro. Poi però c’è da considerare le ambizioni personali e il timore di eventuali rivalse e vendette (motivo per cui è tutto top secret fino al voto di fiducia). E le correnti, che poi ciascuno ha le sue. Il segretario dem Nicola Zingaretti ha messo sul tavolo anche “il criterio della territorialità” e quello della “capacità dei candidati di fare squadra”, di non essere divisivi. In pratica ogni regione deve poter essere rappresentata al governo. Al momento su 9 ministri, due sono lombardi (Guerini alla Difesa e Bonetti alla Famiglia), due emiliano-romagnoli (De Micheli alle Infrastrutture e Franceschini ai beni culturali), due pugliesi (Boccia agli Affari Regionali e Bellanova, Agricoltura), un romano (Gualtieri, Economia e Finanze) un siciliano (Giuseppe Provenzano al Sud) e un napoletano (Enzo Amendola, Affari europei). Come si vede, sono parecchie le regioni rimaste senza rappresentanza e che avranno quindi molta più facilità di poter esprimere un sottosegretario o un viceministro.

La territorialità

“Per questo - si spiega al Nazareno - sono state coinvolte anche le segreterie regionali, per individuare profili di persone che possono anche non essere in Parlamento”. La Toscana, ad esempio, potrebbe esprimere due sottosegretari, gli ex deputati Silvia Velo e Federico Gelli, due competenze specifiche, la prima nelle Infrastrutture (dove è già stata come sottosegretario) e Gelli, che è un medico, nella Sanità. Anche il Lazio, che pure ha il ministro forse più importante, sta valutando due profili da mandare al governo: Lorenza Bonaccorsi e Gian Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo economico, fautore di alcune scelte politiche che si sono rivelate preziose e punto di riferimento di importanti realtà economiche nella regione. Entrambi questi nomi avrebbero anche la funzione di irrobustire la quota dei zingarettiani al governo. Il che è sempre utile.

Nel criterio della territorialità, pesa molto anche il fatto se la regione in questione sarà una di quella che andrà al voto nei prossimi mesi, cioè Umbria, Calabria, Emilia Romagna e Toscana. L’Umbria, probabilmente la prima alle urne con l’Emilia Romagna, non ha espresso alcun ministro. E dovrebbe aver diritto ad almeno due o tre sottosegretari/viceministri: Walter Verini, Marina Sereni, Anna Ascani. Storie, e anche correnti, diverse: veltroninano doc Verini, fedelissima di Franceschini la seconda e di Matteo Renzi la terza. Il nome di Ascani è stato a lungo speso anche nel totoministri per la Pubblica istruzione, a fare da controller al ministro grillino Fioramonti che, copiando ciò che già accade in altri paesi, ha messo sul tavolo proposte di tasse speciali su merendine e junk food per finanziare scuola e ricerca.

Il nodo dell’Editoria

Quello che sembra blindato - facendo gli scongiuri del caso - è Walter Verini, il deputato che guida il Pd in Commissione giustizia alla Camera a cui sarebbe già stata assegnata la delicatissima delega all’Editoria. Quella dell’informazione è una casella chiave soprattutto in un momento in cui la comunicazione in generale è stressata e spesso inquinata dal fenomeno dei social e delle fake news. Il Presidente della Repubblica ha voluto parlare all’Italia, per il tramite della stampa accreditata, una vota che Conte aveva accettato l’incarico di formare il governo, proprio per sottolineare l’importanza e il ruolo delicato dell’informazione, tutta e di tutti i punti di vista. Motivo per cui è un valore per la democrazia tutelare il più possibile ogni organo di informazione, cartaceo, on line, tv, radio.

Quella dell’Editoria non sarà un’operazione facile. Non c’è dubbio che uno degli obiettivi dei 5 Stelle sia stato in questi quindici mesi proprio quello di chiudere ogni canale di comunicazione che non fosse sotto il loro controllo. Il tutto in nome della democrazia diretta che, in quanto tale, non ha bisogno di altro se non dei social e del web. Nella retorica e nella propaganda grillina, i giornalisti sono per lo più “zecche parassite e anche vendute”. In questi mesi, per questo, è stato prezioso il ruolo di Salvini e del centrodestra tutto, a cominciare da Berlusconi. I 5 Stelle dunque vogliono quella casella. In più, il sottosegretario Crimi è sicuro di una conferma: doveva essere promosso ministro, gli è stato detto no e lui ha ribadito: “Allora resto all’Editoria”. Ma Crimi si è inimicato un po’ tutti in questi mesi, ha diviso e stressato. Non sembra il profilo più adatto al nuovo corso di pacificazione. Si tratta di capire chi e come glielo deve spiegare.

Altri nomi Pd

In pole per entrare al governo sono anche Emanuele Fiano, deputato esperto di sicurezza, prezioso anche in aula, e che già troppe volte ha dovuto fare passi indietro o di lato in nome della pace interna al partito. Per lui è quasi certo un posto da sottosegretario al Viminale. Antonio Misiani è in rampa per il Mef o il Mise. Lia Quartapelle, esperta di Esteri, avrà il compito di controllare l’azione politica di Di Maio alla Farnesina. In pole anche Debora Serracchiani: rimasta fuori dal giro ministri, è necessario dare una rappresentanza al governo alla regione Friuli-Venezia Giulia. Motivo per cui torna in prima linea anche Gianni Cuperlo, senza dubbio una risorsa del partito. Così come lo sono l’ex governatore Chiamparino, l’ex ministro Cesare Damiano e l’ex senatore Stefano Esposito: competenti e non divisivi, il loro apporto sarebbe prezioso in vari dicasteri. A loro favore il fatto che la regione Piemonte non è rappresentata al governo. Contro di loro la decisione di tenere i big fuori dalla squadra in nome della discontinuità.

La partita di Leu

Si gioca in tre carte. Due sono sicuramente Rossella Muroni e Vasco Errani. Entrambi i loro nomi erano girati nel totoministri. Muroni ha specifiche competenze nell’Ambiente - sua la proposta più concreta per declinare sviluppo, lavoro e ambiente - ed Errani sarebbe stato una macchina da guerra agli Affari regionali. Muroni sarebbe quindi un ottimo viceministro all’Ambiente, un profilo che andrebbe a completare l’approccio a volte un po’ troppo burocratico e prolisso del ministro Costa. Sarebbe un giusto riconoscimento alla carriera la promozione di Loredana De Petris nella squadra di governo. Ma il suo ruolo è troppo importante in aula, al Senato, e al gruppo Misto di cui è la capogruppo. Anche perchè la gestione dell’aula, con la Lega pronta a fare il Vietnam, sarà decisiva per il Conte II.

I 5 Stelle e il marcamento a uomo

Il criterio che guiderà la scelta dei sottosegretari grillini è soprattutto quella del marcamento a uomo: a ministro Pd, corrispondono uno o due sottosegretari 5 Stelle. Sono confermati Laura Castelli al Mef (nonostante abbia cercato di spiegare convinta a Padoan perchè lo spread non indice sul nostro debito) e Ferraresi alla Giustizia. Stefano Buffagni dovrebbe essere “promosso” al Mise in supporto all’amico Patuanelli che ha un super carico di lavoro con ben 160 tavoli di crisi aperti e alcuno dosser come Ilva e Alitalia che, se non risolti, potrebbero arrivare al Mise. Il capogruppo alla Camera Francesco D’Uva doveva diventare ministro ma si è dovuto sacrificare per questioni di queste rosa (come Morra). A lui il ruolo di “sorvegliare” Franceschini ai Beni culturali. E già che c’è, anche quello di intuire la mosse del capo delegazione Pd. In pole per la promozione a un ruolo di governo sono anche Marta Grande, Giuseppe Brescia, Carla Ruocco, Luca Carabetta, Giorgio Trizzino, Vincenzo Presutto e Gianluca Castaldi. E è la pattuglia parlamentare di Roberto Fico che ha sfrattato dal governo i fedelissimi di Di Maio. E del Dibba, che dovrebbe restare fuori da tutto. Il condizionale è sempre obbligatorio.