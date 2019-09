"E basta però, questo Conte ha scocciato, vuole questo, poi l’altro, non è che comanda lui…". Stazione Termini, treno Alta velocità Roma-Milano, carrozza 4, giovedì pomeriggio, il deputato 5 Stelle ha gli auricolari fissi per cui non capisci se parla da sempre o ha iniziato solo ora. E' un big del Movimento, uno dei "migliori" tecnicamente parlando e in queste ore è in pole per entrare al governo. Il tema della telefonata, che va surriscaldandosi finché decide di appartarsi, è la partita sulle nomine di viceministri e sottosegretari. E’ un "partitone" nel senso che ci sono circa 200 candidati per 42 posti, una fila di questuanti che sta producendo ritardi e soprattutto il disappunto di Conte che avrebbe voluto concludere in tempo per il Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio. Sarebbe stato un segnale importante, il governo che completa subito l’organigramma dell’esecutivo e si mette a lavorare per fronteggiare le urgenze. Soprattutto, una prima risposta al nuovo filone della propaganda leghista in campagna elettorale per le regionali in Umbria (27 ottobre). Niente da fare. Se ne riparla, se va bene, lunedì. Tutto il fine settimana a logorarsi con indiscrezioni e lotte intestine, trattative e incastri.

42 caselle

Le caselle da riempire sono stabilite per legge: un governo può essere formato al massimo da 65 persone. In questo caso 23 posti sono stati occupati da ministri (21), premier e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Traccaro, M5s). Ne restano 42 per soddisfare gli appetiti di ex ministri in lotta per uno strapuntino qualsiasi, parlamentari che hanno lavorato e meritano di essere promossi, capi e capetti di correnti, mozioni e anime diverse, fedelissimi del Capo in attesa di continui upgrading. Una coperta cortissima per un numero troppo alto di richiedenti. I problemi dunque, e sono tanti, sono all’interno dei partiti di maggioranza. Ciascuno ha i suoi.

I dolori del Movimento

Ma il Movimento più di tutti. Di Maio non si fida di nessuno, meno che mai di Conte (vedi la telefonata ascoltata sul treno) che ha già dovuto ingoiare la presenza a palazzo Chigi di Fraccaro, uomo ombra di Di Maio, come sottosegretario alla Presidenza. Cioè il controller del premier. Il Capo politico del Movimento teme, è “ossessionato” dice chi lo ha visto al tavolo del programma e poi dei sottosegretari come capodelegazione, che il Pd possa prendere il sopravvento come già fece la Lega e vorrebbe marcare a uomo, con i propri uomini migliori, ogni dicastero e ogni dossier affidato ad un Pd. Organizza riunioni alla Farnesina con i “suoi” ministri per poter entrare da subito con proposte firmate 5 Stelle sia sul dossier migranti che su quelli economici. Tutto ciò fa imbestialire il premier Conte che si era raccomandato di evitare i gabinetti-ombra come ci sono stati ai tempi dell’alleanza con Salvini.

Di Maio deve anche tenere a bada gli appetiti di tanti parlamentari che sono convinti sia giunto il loro momento. Per non parlare di ex, ad esempio le ministre Lezzi e Trenta, che pretendono di tornare ai ministeri che dirigevano nel ruolo di sottosegretario. Alla Trenta andrebbero bene anche gli Interni che però sono già prenotati, in quota M5s, da Francesco D’Uva e Carlo Sibilia. Tutti non si può. E soprattutto Di Maio ha bisogno di gente competente. “Voglio qualcuno che capisce di finanza o di sviluppo economico…” ha sottolineato Conte. Accusato spesso di imporre decisioni dall’alto, questa volta aveva pensato a criteri di selezione dal basso, che avrebbero responsabilizzato la decantata “base dei parlamentari”. Ai Presidenti delle commissioni in quota 5 Stelle aveva chiesto di indicare nomi e profili giusti. Hanno selezionato una decina di nomi a testa per ogni delega sul tavolo. Non è propriamente una scelta. Da qui l’ingorgo di nomi, la paralisi nella trattativa e il rinvio delle nomine. In più, i presidenti di Commissione, al secondo mandato e dunque almeno esperti della macchina, sono stati esclusi in partenza dal governo. Si sono molto seccati e hanno anche scritto un documento nei giorni scorsi per denunciare che “non sono un ufficio di collocamento”. Fallita anche questa occasione per dimostrare la capacità di autodeterminarsi, la decisione finale toccherà ancora una volta a Di Maio. E scontenterà molti.

Qualche cameo

Tra le scenette di queste ore si segnala la determinazione dell’ex sottosegretario con delega all’editoria Rocco Crimi per mantenere la stessa delega. Credeva di fare il ministro e non ce l’ha fatta. Allora ha ripiegato su quello che ha già fatto negli ultimi 15 mesi: disintermediare l’informazione, “uccidere” i giornalisti e tutti i media che hanno un finanziamento pubblico e che non rispondono alle logiche della comunicazione del Movimento. “Crimi ha fatto incavolare tutti nel settore dell’editoria. Se questo deve essere un governo di pace, come facciamo a tenerlo lì?” osservava nei giorni scorsi un ministro 5 Stelle. Il Pd ha messo sul tavolo nomi che possono incontrare il gradimento del Movimento, Andrea Martella o Walter Verini.Ma Crimi non accenna a retrocedere. E Di Maio pensa ad Emilio Carelli, ex giornalista Mediaset.

Così come l’ex ministra Barbara Lezzi che insiste per diventare sottosegretario del suo ex ministero (Affari regionali) e non si vuole mettere in testa che il ministro è già un pugliese (Boccia, ndr) ed è fondamentale la rappresentanza di ciascun. territorio. Per non parlare della lite tra il sottosegretario Fraccaro (Di Maio) e il ministro per i Rapporti con il Parlamento (D’Incà, corrente Fico) per strapparsi la delega alle Riforme. E di quella tra Laura Castelli e Stefano Buffagni, entrambi convinti di essere super esperti di materie economiche.

Leu lotta per quattro

Liberi e Uguali vorrebbe quattro posti e invece dovrà accontentarsi ed essere anche felice se potrà averne due. “Un uomo e una donna” precisa Federico Fornaro, con Loredana De Petris i referenti di Leu al tavolo della maggioranza. Si insiste con Rossella Muroni, romana, ex presidente di Legambiente, ora deputata, un curriculum che declina sviluppo e ambiente come pochi in Italia sanno fare. In quota azzurra, l’uomo potrebbe essere Arturo Scotto, ex deputato di Sinistra Italiana, che però sconta il fatto di essere napoletano quando il sud è già ampiamente rappresentato al governo da ben otto ministri. In alternativa c’è Vasco Errani, uomo del nord (Emilia Romagna) larga competenza ad esempio agli Affari regionale dove potrebbe con Boccia.

"L’ordine" del Pd

Il Pd deve condividere 18 posizioni, bilanciare - anche con Leu - competenze, genere (avanti le donne) e provenienza (il criterio fondamentale richiesto dal segretario dem è che tutte le regioni siano rappresentate al governo) e trovare la quadra tra ben otto componenti interne con pesi specifici diversi. “Noi siamo più militari, una volta stabilita la platea, occupiamo” sorrideva ieri una deputata dem. Per cui 2/3 andranno ad Areadem (Franceschini), 4 al segretario Zingaretti, un paio al vicesegretario Andrea Orlando, tre a Base Riformista (Guerini e Lotti), un paio al capogruppo Delrio, un paio a Matteo Renzi, uno a Veltroni e uno a Gentiloni.

Girano una ventina di nomi. Con qualche controindicazione legata, ad esempio, alla provenienza geografica. Areadem punta su Marina Sereni, Renzi su Anna Ascani e Veltroni su Walter Verini, tre ottimi nomi che però provengono dalla stessa regione, l’Umbria. E’ chiaro che qualcuno dovrà probabilmente fare un passo indietro. Franceschini, oltre a Sereni, porta Variati, lo stimatissimo ex sindaco di Vicenza, e Baretta. Zingaretti ha l’obiettivo di liberare due posti in giunta Lazio (Manzella all’Innovazione e Bonaccorsi al Turismo, ad esempio) per far entrare due grillini e attivare nel Lazio quello che dovrebbe essere l’incubatore dell’alleanza nazionale Pd-M5s. Però spinge anche per Miccoli e Astorre. Il difetto? Tutti romani. Ed ecco che si fa largo Rosa Maria De Giorgi, fiorentina, ex presidente della commissione Cultura e molto attenta alla realtà delle sale cinematografiche. E Giovanni Legnini, ex presidente del Csm, ottima performance in Abruzzo a marzo. Delrio porta avanti Serracchiani e Martina, Renzi Ascani e Giachetti, Veltroni Verini e Morassut, il commissario Gentiloni punta sulla giovane Lia Quartapelle. Altre 3/4 candidature sono in mano alla corrente Base riformista. Quella di Emanuele Fiano al Viminale è la più blindata: già troppe volte il deputato milanese, punto di riferimento per le cose di giustizia e sicurezza, ma anche per la gestione stessa dell’aula, è stato costretto a passi di lato per lasciare il posto al superprotetto di turno.

Un piede a palazzo Chigi

Nella spartizione degli incarichi, i dem vogliono anche una delega che consenta loro di mettere piede a palazzo Chigi. Ha fatto due passi indietro Andrea Orlando. Ne ha fatto uno Franceschini. Tutti, Conte compreso, hanno dovuto subire Riccardo Fraccaro a palazzo Chigi che è come dire Luigi Di Maio. E i dem sono stati lasciati fisicamente fuori e lontani del palazzo del governo. “Cipe, editoria, sport, riforme, Roma capitale, energia, telecomunicazioni, qualunque delega che abbia l’ufficio a Chigi spetta a noi” ragionavano ieri alla Camera un paio di deputati. Occorre avere uno lì in grado almeno di sapere se l’ordine del giorno del Consiglio dei ministri risponde alle esigenze di tutti.

E’ un governo di separati in casa. Che non stanno facendo ancora nulla per provare a fidarsi l’uno dell’altro. E’ necessario avviare un processo politico di reciproca comunione. L’unica ricetta possibile per sperare di andare avanti.