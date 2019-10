Sospetta colica per Salvini, ricoverato e dimesso a Monfalcone

Monfalcone, 16 ott. (askanews) - E' già stato dimesso dall'ospedale di Monfalcone, in provincia di Gorizia, il segretario della Lega Matteo Salvini, che era stato portato in ospedale per degli accertamenti a seguito di una sospetta colica. Salvini era diretto a Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi il 4 ottobre. Dopo alcuni controlli, il leader della Lega è stato dimesso dichiarandosi dispiaciuto per non aver potuto rendere omaggio ai due poliziotti.