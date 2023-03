Sondaggi politici, Fdi sotto 30% e Meloni 'batte' Schlein

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia scende, il Pd è stabile, il M5S cresce. La premier Giorgia Meloni è la leader più 'gradita', davanti alla segretaria del Pd Elly Schlein e al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E' il quadro complessivo delineato dal sondaggio Swg che fotografa, in particolare, le intenzioni di voto oggi per il Tg La7. Fratelli d'Italia cede lo 0,7% e scende al 29,6%. Il Pd è staccato di quasi 10 punti dal partito di Meloni. I dem sono stabili al 20,4%. Sale il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3% e arriva al 15,6%. Giù la Lega di Matteo Salvini, che cede lo 0,5% e scivola all'8%, dove viene agganciata da Azione e Italia Viva (+0,3%). Passo avanti di Forza Italia, che sale al 6,4%. Verdi e Sinistra arrivano al 3,4%, seguiti da +Europa (2,7%), Per l'Italia con Paragone (1,8%) e Unione Popolare (1,7%).

Tra i leader, Meloni guida con il gradimento al 39%. Schlein segue al 30%, quindi Conte al 26%. Ai piedi del podio Matteo Salvini (19%), Carlo Calenda (17%), Silvio Berlusconi (16%), Nicola Fratoianni (15%), Maurizio Lupi (14%), Matteo Renzi (12%) e Angelo Bonelli (10%).