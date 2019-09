Sommella condirettore MF-MilanoFinanza

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Roberto Sommella entra a far parte di MF-MilanoFinanza in qualità di condirettore del giornale leader della finanza e dell'economia e direttore di milanofinanza.it. Sommella ha già lavorato negli anni scorsi ai vertici del giornale di Class Editori. Scrivendo moltissimo, più recentemente, sulle problematiche dell'Unione Europea. E', anche per questo, cittadino onorario di Ventotene, dove vissero al confino europeisti come Altiero Spinelli. Nel nuovo incarico potrà occuparsi anche di sviluppare un progetto editoriale di stampo comunitario, partendo dalla testata da lui ideata e fondata, lanuovaeuropa.it. Romano, 54 anni, sposato con due figlie, ha lavorato per 12 anni all'ANSA. E' autore e coautore di libri quali L'euro è di tutti, Sboom, Euxit, Gli Arrabbiati, Disuguaglianze, MM Metodo Marchionne. Euxit, uscita di sicurezza per l'Europa, candidato al Premio Matteotti, è stato tradotto in lingua inglese, mentre Sboom è arrivato in finale al Premio Voltaire.