Tutti invocano lo smart working della P.A. contro il lockdown ma la risposta di Brunetta gela le aspettative

Con l’aumento sempre più rapido dei contagi, oggi abbiamo superato i 170mila nuovi casi ed è quasi raddoppiato il numero di vittime, 259, in tanti invocano lo smart working come unica via per riuscire ad evitare un lockdown generale o la chiusura delle scuole. Da Walter Ricciardi ai senatori del MoVimento 5 Stelle nella commissione Affari Costituzionali, da Maria Teresa Turetta, segretaria nazionale Cub Pubblico Impiego, a Natale Di Cola, segretario Fp Cgil di Roma e del Lazio, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, tutti invocano il lavoro da remoto per ridurre il più possibile i contatti tra le persone e, quindi, i contagi.

Smart working “non giustificato”

“Lo smart working dovrebbe diventare in questa fase pandemica la struttura ordinaria dell’organizzazione del lavoro perché il virus viaggia con le persone e quindi quanto più le persone sono distanziate l’una dall’altra tanto più si limita la circolazione del virus”, ha detto, intervistato dal Tg3, Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ci ha pensato il ministro Brunetta a gelare ogni aspettativa: "Il lavoro agile di massa non è più giustificato e ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni". E' uno dei passaggi di una nota del dipartimento della Funzione Pubblica che in otto domande e risposte affronta il tema dello smart working nella Pa. "Chi sta invocando lo smart working generalizzato nella Pa - è scritto - non si accontenta del lavoro agile regolato, strutturato e ampiamente flessibile (...) ma chiede il ritorno alla situazione del lockdown di marzo 2020".

Neanche Draghi fa cambiare idea a Brunetta

E le idee del ministro sembrano essere condivise dal premier Draghi visto che al termine dell’incontro odierno fra i due nulla è cambiato. “Incontro assolutamente positivo” quello tra i due in vista del Consiglio dei ministri di domani. Secondo fonti ministeriali, si è ragionato sul migliore utilizzo, ai fini del contrasto al picco pandemico, della flessibilità nel ricorso allo smart working già prevista dalle regole vigenti tanto per il lavoro privato quanto per il lavoro pubblico.

“C'è già la flessibilità”

Nella nota del dipartimento della Funzione Pubblica vengono ricordati i passaggi per il superamento dello smart working emergenziale (con il patto del 10 marzo scorso) e poi i diversi passaggi fino alle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l'intesa in Conferenza Unificata lo scorso 16 dicembre. "Ogni amministrazione, oggi, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile - spiegano al dipartimento - Ciò consente di prevedere l'utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell'andamento dei contagi" "Le linee guida prevedono - spiega la nota - che lo svolgimento del lavoro agile è rimesso all'accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione".

Tra le condizioni previste ci sono "l'invarianza dei servizi resi all'utenza" e "l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza" oltre ad altri criteri tra cui la fornitura di strumenti idonei a lavoro agile.

Differenza fra pubblico e privato

La differenza con il lavoro privato fino al 31 marzo, cioè al termine dello Stato di Emergenza sta nell'obbligatorietà, per il settore pubblico, dell'accordo individuale, come previsto dalla legge 81/2017, mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working, senza necessità di accordo individuale. Nella nota si ricorda pure che le regole del lavoro agile sono state fissate attraverso il confronto con i sindacati, e con l'intesa del Governo, delle Regioni, dei Comuni e delle Province e che nel marzo 2020, "con un decreto legge, l'attività ordinaria nella Pa divenne quella in lavoro agile, ma non per tutti i dipendenti. In quella fase drammatica, una parte di lavoratori pubblici, non potendo svolgere smart working per la natura delle loro mansioni, fu costretta a ricorrere all'utilizzo di ferie e permessi pregressi, fino ad arrivare, in alcuni casi, all'esonero dal servizio, continuando a percepire la retribuzione. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, nei casi in cui lo smart working non era possibile, si fece massiccio ricorso alla cassa integrazione. L'Italia viveva un'emergenza sanitaria caratterizzata dal dilagare di un virus sconosciuto contro il quale non esistevano vaccini. Per questo il Governo era stato costretto a chiudere tutte le attività e i servizi sull'intero territorio nazionale, tranne quelli essenziali, e a limitare la circolazione delle persone. Oggi, fortunatamente, non siamo più in lockdown e il Paese sta tenendo aperte le sue attività, grazie alla campagna vaccinale e alla strategia del green pass e del super green pass".

“Errore il no ideologico di Brunetta”

Risposta che non convince i più che imputano al ministro Brunetta una visione preconcetta del lavoro. Dal coordinatore economico del M5s Stefano Buffagni, all’ex ministra proprio della P. A., Marianna Madia è tutto un coro contrario: "Caro Ministro Renato Brunetta, ho avuto modo di dirlo già in un confronto tra noi e lo ripeto: l'ostinazione ideologica contro lo smart working dei lavoratori pubblici è fuori dal tempo, una grande occasione persa e un errore nella gestione dell'emergenza", scrive su Twitter proprio Marianna Madia, oggi deputata del Pd.