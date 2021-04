Il coprifuoco potrebbe slittare di un’ora, Costa: “Serve responsabilità”. Dal 26 torna la zona gialla, le regioni in pole

Dal 26 di questo mese potrebbero tornare le zone gialle. Ma quali regioni avrebbero i requisiti per fare il salto e abbassare la guardia? Intanto gira anche un'altra notizia riguardo alle restrizioni da covid: l’inizio del coprifuoco potrebbe slittare dalle 22 alle 23. E' l'ipotesi su cui – a leggere l’AdnKronos - si sta riflettendo. Lo avrebbe detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

"Credo che una riflessione sull'allungare di un'ora" l'inizio del coprifuoco, "soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all'aperto, possa essere una riflessione sulla quale approfondire", ha detto intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "Credo - ha aggiunto - che l'importante non è" se si allungherà l'orario già "dal 26 aprile o dal 1 maggio. L'importante è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini. Se l'allungamento" dell'orario in cui scatta il coprifuoco "arriverà una o 2 settimane dopo, non credo sia questo il problema. Credo che dobbiamo essere consapevoli che è iniziata una fase nuova".

Il sottosegretario Costa (Foto Ansa)

Inizia fase di riapertura

Costa ha spiegato – afferma ancora AdnKronos - che "da lunedì prossimo nel nostro Paese inizia una fase di riapertura, ovviamente graduale e con un grande senso di responsabilità che chiediamo ai cittadini. Non è un liberi tutti, ci vuole tanta consapevolezza e la convinzione che siamo all'inizio di un percorso - ha evidenziato il sottosegretario - Siamo di fronte a un percorso graduale. Il Paese ci chiedeva una discontinuità e mi pare che le scelte che il premier Draghi ha espresso siano scelte di responsabilità. Finalmente la politica si è assunta la responsabilità di decidere".

Le scuole

Quanto ala riapertura delle scuole dal 26 aprile, quando in zona gialla e arancione tutte gli studenti saranno in presenza al 100%, Costa h assicurato che si è al lavoro per consentire un ritorno sicuro nelle aule scolastiche. "Posso comprendere i timori" dei presidi, considerato che si tratta di "passare da una situazione di scuole chiuse a un ritorno totale", afferma Costa, che tuttavia sottolinea come "far tornare i nostri ragazzi in classe sia una buona notizia, e sicuramente ci siamo assunti la responsabilità di questa scelta". "Credo che tra oggi e domani saranno giornate di intenso lavoro e piena condivisione con i sindacati e con le Regioni. Condivideremo quelle che saranno le procedure, insieme ovviamente al Cts. Certamente quello dei test salivari può essere un tema che può dare una soluzione. Siamo convinti che, nel giro di un paio di giorni, condivideremo quelle che saranno le linee guida per creare le condizioni per far tornare i nostri ragazzi nelle aule".

Il ritorno della zona gialla

Tornano dal 26 le zone gialle. Per vedere quali regioni potranno accedervi bisogna comunque attendere. Di vedere per esempio se verrà inserito anche il criterio delle vaccinazioni per il cambio di colore. Si parla per ora di una soglia minima di over 80 già vaccinati. Altre regioni rimarranno comunque in arancione.

In rosso

Condannate al rosso appaiono Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta, mentre la Campania ha appena indossato la maglia arancione e sarà difficile vederla fare l'ulteriore passaggio. Sono proprio queste le regioni che difficilmente passeranno in giallo già dal 26 aprile. Il salto però sarà difficile anche per Sicilia e Calabria. A rischio anche Basilicata e Toscana.

L'indice Rt

L’indice Rt per ambire al giallo è quello inferiore a 1, da mantenere almeno per due settimane. La Basilicata è a 1,08, la Calabria vicina al limite con 0,9, Campania e Liguria a 1, mentre Marche (0,89), Bolzano (0,87) e Puglia (0,89) non si discostano molto dal limite. Ancora, sopra 1 Sardegna (1,38), Sicilia (1,03), Toscana (1,01) e Valle d’Aosta (1,26).

Valutazione d’impatto.

E’ ancora alta per molte Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trento, Puglia, Toscana, Valle e d’Aosta.

Rischio

La Calabria ha inoltre rischio alto. Moderato Molise, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta.

Terapie intensive

Altro valore da tenere presente è l’occupazione dei posti in terapia intensiva. Sopra il 30% (soglia oltre la quale scatta l’allarme) ci sono: Emilia-Romagna 44%, Friuli-Venezia Giulia 43%, Lazio 42%, Liguria 38%, Lombardia 56%, Marche 51%, Molise 38%, Piemonte 50%, Trento 41%, Puglia 45%, Toscana 45%, Umbria 31%, Valle d’Aosta 40%.

Regioni in zona arancione, i dati sulle vaccinazioni

Per quanto riguarda questo aspetto si pensa di considerare nel caso la quota di over 80 immunizzati. La soglia potrebbe essere il 70%. L’Abruzzo è al 65,82%, Calabria al 53,70%, Campania 67,61%, Liguria 65,89%, Sardegna 65,44%, Sicilia 50,62%. Considerando anche le somministrazioni della prima dose agli over 70, la media italiana è del 30,14% . Molto al di sotto di questa asticella ci sono Abruzzo 22,57%, Basilicata 7,38%, Calabria 16,51%, Lombardia 15,98%, Puglia 20,45%. Parecchie di tali Regioni, in primo luogo Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, vantano anche i numeri peggiori sotto l’aspetto epidemiologico. Sembra pertanto molto difficile il loro balzo in zona gialla dal 26 aprile come potrebbe essere per altre.