Sisma Emilia, Mattarella: va proseguita la ricostruzione

Medolla (Modena), 20 mag. (askanews) - "La ricostruzione va proseguita: vi sono obiettivi importanti da raggiungere, opere da concludere, programmi da sviluppare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando a Medolla nel modenese alla cerimonia per l'anniversario a dieci anni dal terremoto in Emilia. E' qui che il capo dello Stato ha espresso apprezzamento e riconoscenza per l'opera svolta dalla Protezione civile."Sappiamo che non sono pochi i territori della nostra Italia esposti al rischio sismico - ha aggiunto Mattarella -. E la storia, anche quella recente, ci ha riservato prove durissime, con autentiche devastazioni in alcune regioni"."Anche il sisma del 2012" in Emilia "ha messo ancora una volta alla prova l'impegno nel soccorso d'emergenza della Protezione Civile - ha aggiunto Mattarella -, nell'assistenza, nelle complesse attività di messa in sicurezza, negli interventi di ricostruzione. Rinnovo alla nostra Protezione Civile l'apprezzamento e la riconoscenza per l'opera che svolge con tanta dedizione".