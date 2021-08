Sisma Centro Italia, Draghi depone corona di alloro ad Amatrice

Roma, 24 ago. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato poco fa ad Amatrice. Il premier, accompagnato dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è arrivato in elicottero e si è recato presso il parco Don Minozzi, dove ha deposto una corona di alloro sotto la statua del memoriale delle vittime del terremoto di 5 anni fa.Draghi e il capo dipartimento della Protezione Civile si stanno ora recando presso il campo sportivo "Paride Tilesi" per presenziare alla messa in ricordo delle vittime del sisma.