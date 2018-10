[L’analisi] La sindrome degli annunci e la strategia dei compromessi. Mentre tra Salvini e Fico volano gli schiaffi

Il capo della comunicazione Rocco Casalino ha provato a cambiare verso alla giornata. Ma il sit-in sotto palazzo Madama organizzato ieri pomeriggio per acclamare il voto con cui anche il Senato ha tagliato i vitalizi degli ex senatori è stata una cerimonia triste. Quasi noiosa. Sicuramente stonata rispetto all’andamento della giornata con la squadra di governo pentastellata sempre più distante dalla squadra dei parlamentari in cerca di chiarimenti che non arrivano mentre gli elettori dai territori spingono per avere ragione di promesse non mantenute. La capitolazione sul gasdotto della Tap dopo quella sugli impianti dell’Ilva, la brutta storia della mensa negata ai bambini, Salvini che insulta Fico che difende il diritto dei bambini a condividere la mensa con i compagni, lo stallo sulla Rai e sulle direzioni, il condono che grazie ad un maquillage lessicale è diventato “ravvedimento operoso”, gli annunci che diventano boomerang, dall’abolizione del numero chiuso a Medicina (che è solo un’ipotesi) all’arresto dell’evasore invocato da Di Maio e che però è già previsto.

Una giornata complicata che è stato necessario concludere in serata convocando l’assemblea plenaria. Tre ore di confronto per tranquillizzare e rassicurare. E cercare di spiegare quanto sia difficile tenere un compromesso accettabile nel governo del cambiamento.

La rabbia della Puglia

Gli elettori pugliesi, ad esempio, pretendono le dimissioni dei parlamentari eletti perché “hanno tradito e non hanno mantenuto la promessa” visto che il gasdotto che porterà il gas dell’Azerbaijan in Italia e in Europa completerà il suo tragitto arrivando nella spiaggia di San Foca. La decisione finale con l’ultimo parere del ministero dell’Ambiente arriverà oggi ma l’opera si farà. “Le facciamo tutte le grandi opere, le facciamo tutte, vedrete…” rassicurava ieri un membro del governo in quota Lega. Due su due non hanno seguito la narrazione 5 Stelle. Resta la terza, la Tav, ma più il tempo passa e più sembra improbabile immaginare la chiusura dei cantieri. Le penali sarebbero altissime. Un po’ come per la Tap. Sa poi molto di vecchia politica lo scaricabarile in corso in queste ore tra parlamentari grillini pugliesi e il governatore Emiliano. “Deve tacere, è un ipocrita, la sua inerzia ci ha portato sin qua” dicon oi primi. “Voltagabbana e in malafede” replica il governatore. A pesci in faccia. E chi l’avrebbe mai detto. Meno male che il governatore è stato nel Pd il teorico e il regista dell’alleanza Pd-5Stelle.

“Condono? No, questione di lessico”

La legge di bilancio approvata lunedì sera con tutti i suoi “collegati” – Nadef, decreto fiscale, decreto semplificazione, il Documento programmatico di bilancio - è la mamma di tutti i guai. Perché nonostante gli sforzi comunicativi e il bombardamento sui social “quello che passa – annota preoccupato un deputato 5 Stelle – è che ha vinto Salvini e che noi abbiamo dovuto ingoiare un condono”. Sul web e sui social fioriscono le richieste di chiarimento tra tanta generosità nel lessico, “condono”, “integrazione”, “ravvedimento operoso”. “Attenti a non farci fregare da Salvini… Uno dei nostri Cavalli di Battaglia è: Basta condoni. Restiamo Coerenti” scrive Roberto C. Un giro nella varie chat rivela dubbi e perplessità. Del resto non c’è altro modo se non la parola condono per definire la dichiarazione integrativa fino a 100 mila euro (tra il 2014 e il 2017) per cui si potrà far lievitare di un terzo la propria denuncia dei redditi pagando sulle maggiori somme il 20%. Nella riunione Di Maio ha spiegato che in realtà “siamo noi ad avere piegato Salvini perché lui voleva il tetto a un milione o a 500 mila perchè 100 mila euro è una cifra che esclude automaticamente i grandi evasori, le grandi imprese”. In pratica, troppo bassa per essere utile ad un possibile elettorato leghista. Non solo, nel Documento programmatico di bilancio, si spiega che in realtà il gettito stimato da questa misura è di 180 milioni. “Poco o nulla, a dimostrazione che non è un condono”.

Il web non perdona

Chi di web ferisce, di web perisce. Così ieri, a cura di singoli utenti, è stato tutto un fiorire di video che riportano gli interventi in aula di Riccardo Fraccaro (oggi ministro), Alessio Villarosa, Daniele Pesco, attuale presidente della commissione Bilancio al Senato, Davide Crippa quando ilgoverno Renzi ha effettuato la rottamazione delle cartelle e la voluntary disclosure. “E’ il più grave atto commesso dal governo Renzi per fare cassa e coprire gli sprechi” diceva Fraccaro. “E’ indigeribile questa voluntary disclosure” attaccava Villarosa. “La volontà di coprire le solite schifezze” spiegava Pesco. Oggi stanno zitti e silenti. E si appellano al lessico. “Si tratta di un ravvedimento operoso per le piccole imprese…”. Di Maio fa di meglio. Ieri mattina mette in rete un post. “Questo è il primo anno in Italia senza scudo fiscale per gli evasori” dice sorridente. Ma non deve essere stato molto convincente. Salvo poi in serata correggere i giornalisti: “Certo che se continuate a chiamarlo condono la gente poi ci crede”. L’hastag trend topic di giornata è eloquente: #cinecondono

La fretta degli annunci

Nello sforzo, anche fisicamente evidente dietro il sorriso nervoso e sempre uguale di Luigi Di Maio, di trovare argomenti per dimostrare che questa “non è solo una legge di bilancio ma un nuovo modo di intendere il contratto sociale con i cittadini”, sono scappati un paio di clamorosi scivoloni. Il primo riguarda gli studenti di Medicina. Nello scenario, ravvicinato, di una carenza di medici, la ministra Grillo aveva annunciato tempo fa il proposito di togliere il numero chiuso a Medicina. Nel desiderio di avere un ruolo sulla grande scena della manovra di bilancio, la notte scorsa sul comunicato ufficiale di palazzo Chigi è stato scritto che “nella manovra ci sarà l’abolizione del numero chiuso”. Qualche sito e qualche giornale, vista l’ora tarda, è riuscito a cogliere la notizia. Che però notizia non era. A metà mattinata infatti è stata smentita dal ministro Bussetti (Pubblica istruzione) e anche palazzo Chigi ha dovuto ammettere l’errore: “L’abolizione del numero chiuso a Medicina è un obiettivo di medio termine e non avverrà subito”. Ancora una volta l’ironia sul web è stata micidiale.

E’ risultata esagerata anche la promessa del vicepremier Di Maio l’altra sera in sala stampa quando ha annunciato: “In galera gli evasori” come fosse un nuovo provvedimento. Non sarà così semplice cambiare le norme (appena modificate nel 2015) che regolano il tetto degli importi per cui l’evasione fiscale è punita con una sanzione amministrativa o penale. “Non è nel contratto di governo” direbbe Salvini. Dunque, l’urlo “in galera gli evasori” resta un auspicio ma non una nuova norma inserita tra manovra e decreto fiscale.

Nel genere “annunci con la fretta”, sempre più scivoloso perché costringe ad alzare l’asticella altrimenti non buchi sui social, rientra anche l’ultima gaffe in ordine temporale del ministro Toninelli che ieri ha dichiarato di “aver visto e trovato i piloni dei viadotti della A24 e A25 (la strada dei Parchi che collega Lazio e Abruzzo, ndr) in condizioni così degradate da risultare allarmanti”. Solo che il vicepresidente del Cda di Strada dei parchi è subito intervenuto per dire che “la struttura in condizioni normali è sicura”. Il tema è stato in serata oggetto di un’interrogazione parlamentare alla Camera della deputata Stefania Pezzopane (Pd).

Lo spazzacorrotti non fa rima con Genova

Il tema è che “onestà-tà-tà-tàtà” è un motto duro cui restare fedeli. E la notizia che si diffonde in serata è una di quelle che staccheranno un altro pezzetto di elettorato dall’attuale capo politico. Sono stati infatti tutti bocciati gli emendamenti dal decreto Genova che dovevano ripristinare la normativa di prevenzione antimafia che lo stesso Cantone aveva denunciato essere stata cancellata dal testo. Non è avvenuto perché “quelle norme avrebbero rallentato troppo le procedure”. Allora però i conti non tornano e i militanti 5 Stelle sono molti attenti a queste cose. Com’è che da una parte gli stellati del governo si vantano di “aver fatto lo spazzacorrotti” (la nuova norma anticorruzione) e dall’altra tolgono le protezioni antimafia dal decreto Genova? “Porcherie, stanno facendo porcherie” diceva ieri Stefano Pizzetti (Pd), ex sottosegretario alle Riforme nel governo Renzi.

Salvini contro Fico

Due giorni fa il Presidente della Camera Roberto Fico era intervenuto sul caso dei bambini stranieri estromessi dalla mensa scolastica perché non in grado di produrre un Isee completo. “Io credo –aveva detto - che nel momento in cui si fa una delibera (il sindaco di Lodi, ndr) che, in modo conscio o inconscio, crea delle discriminazioni così importanti, si debba chiedere solamente scusa”. Poiché quel sindaco si chiama Sara Casanova ed è della Lega, ieri mattina Matteo Salvini, ancora carico dopo le 24 ore per la manovra, l’ha messa giù così: “Fico faccia il Presidente della Camera. E non dico altro”. Un suo fedelissimo, il sottosegretario Guido Guidessi, ha aggiunto: “Non gli conviene fare quello che faceva Fini…”. La storia delle mense negate per ordinanza comunale oltre ad aver scosso l’Italia ha messo di traverso una bella fetta di Movimento. Il bersaglio è Salvini che “cresce nel consenso sfruttando con cinismo ogni argomento”. Non è la prima volta che il presidente Fico si mette contro il cammino della coalizione. E, precisamente, contro l’operato del ministro Salvini rispetto all’immigrazione. Il problema è che Di Maio non l’ha difeso. E neppure qualcuno del governo in quota 5 Stelle. Se qualcuno ha provato imbarazzo per le scelte della sindaca di Lodi, se lo tiene. E questo è, in generale, un pessimo indizio.

Nuovo attacco a Tria

Già così sarebbe stata una giornata complicata. Ma non è ancora finita. La giornata è stata attraversata anche dall’ennesimo scontro Tria-via XX Settembre e palazzo Chigi. La storia è nota: nel testo della manovra (che ancora non è stato scritto) compaiono 28 milioni l‘anno per tre anni alla Croce Rossa, ente in liquidazione coatta. In questi tempi di ricerca spasmodica di soldi, 90 milioni sono tantissimi. I 5 Stelle danno la colpa al capo di gabinetto del Mef Roberto Garofali di essere lui “la manina” che ha inserito quella spesa. Di Maio vuole la sua testa e non ne fa mistero: “Garofali se ne deve andare”. Del resto a lui si riferiva Rocco Casalino in quel file audio in cui parlava di “passare per i coltelli tutti i tecnici del Mef che sanno solo boicottare”. C’è voluto il ministro in persona ieri per provare a mettere tutti i tacere. “E’ del tutto privo di fondamento e irrazionale l’attacco rivolto a Garofoli. La norma era sollecitata da tempo dal ministero della Salute e dal commissario liquidatore”. Via XX Settembre in questo momento sembra un po’ il centro del mondo, con i Quirinale a cento passi.

Un po’ di numeri

I sondaggisti osservano e misurano gli umori. La manovra e la sessione bilancio non sembrano fare bene alla maggioranza. Per la prima volta, dicono i rilievi, la coalizione perde quattro punti percentuali. Dal 62 è scesa al 58,6%. E’ la prima volta in quasi quattro mesi.