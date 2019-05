Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Sindaco cercasi disperatamente. In nove Comuni, sui circa 3.800 enti chiamati alle urne domani per eleggere primo cittadino e consiglieri, non si voterà alle comunali per un motivo molto semplice: nessuno si è presentato. Cinque di questi Comuni sono in Lombardia: Campione d'Italia e Plesio, in provincia di Como, e Colere, Oneta e Valleve, in provincia di Bergamo. Altri tre Comuni sono in Piemonte: Frassinello Monferrato, in provincia di Alessandria, Moncucco, in provincia di Asti, e Garbagna Novarese, in provincia di Novara. Infine, elezioni saltate per l'assenza di candidati a Monteciccardo, in provincia di Pesaro-Urbino.