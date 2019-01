Rivoluzione in caserma, arriva il primo sindacato con le stellette. Esulta il ministro Trenta

“Con una nota del 10 gennaio 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dispone che gli uffici e i Comandi dipendenti informino il personale dipendente dell’avvenuta costituzione del Sindacato dei Militari”, si leggeva ieri nel sito del sindacato dei militari (sindacatodeimilitari.org). E’ il segno palese che un mondo, quello militare, sta facendo un passo importante verso la democrazia.

Il sindacato dell'Arma

E’ arrivato il primo sindacato con le stellette: il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha firmato l'atto con cui viene riconosciuta la prima associazione a carattere sindacale delle Forze Armate, nello specifico dell'Arma dei Carabinieri. "È una svolta storica per il mondo militare", sottolineano fonti di palazzo Baracchini. La lotta di pochi, soprattutto di Marco Pannella e dei Radicali Italiani, ha finalmente fatto breccia nelle menti dei politici (e dei militari più conservatori). Certo, bisognerà ancora trovare la quadra su alcune questioni, ma il dado è tratto. ‘La sindacalizzazione dei militari è ormai incontrovertibile. Le ragioni di una lotta che viene da lontano’ aveva titolato così tiscali.it un commento di Luca Marco Comellini, un sindacalista che aveva fatto del diritto a esistere degli uomini delle stellette la sua ragione di vita. “Fin dai primi giorni di questa nostra attività sindacale abbiamo potuto registrare violenti attacchi, per nostra fortuna ancora solo verbali sui social. Frasi e insulti che sembrano avere la stessa matrice, la stessa origine - anonima ma non troppo - dietro a cui sembrano muoversi indisturbati elementi che sembrano agire in perfetta assonanza con le direttive messe in campo dai vertici militari. Fare sindacato ci porta a conoscere storie e problemi di cui spesso l'opinione pubblica non ha mai sentito parlare e per questa ragione da qui in avanti su questo spazio vi racconterò le storie di quei tanti militari che con noi hanno deciso di fare sindacato e rivendicare i propri diritti negati, di alzare la testa per servire con dedizione ed onore l'Italia e gli italiani”.

Le precisazioni della Trenta

Il grido di dolore del sindacalista è stato ascoltato: nei prossimi giorni la Trenta firmerà il riconoscimento di altre associazioni le cui richieste rispondono ai criteri richiesti dalla Corte Costituzionale, che lo scorso aprile aveva abrogato il divieto per i militari di riunirsi in sindacati. La Consulta, con quella sentenza, ha infatti dichiarato incostituzionale l'articolo 1475 comma 2 del Codice dell'ordinamento militare nella parte in cui vietava a soldati, avieri, marinai, carabinieri e finanzieri di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Non è venuto meno, invece, il divieto di "aderire ad altre associazioni sindacali". L'obiettivo - scrive il ministro Trenta su Facebook - è chiudere quanto prima questa fase e permettere a tutte le associazioni che hanno formulato richiesta di iniziare a operare, entro i limiti comunque fissati dalla sentenza della Corte. Le associazioni - aggiunge - potranno relazionarsi con i rispettivi Stati maggiori o Comandi generali, fatta salva la prerogativa negoziale". Questa, infatti, "sarà regolamentata con legge. A questo proposito - prosegue - già siamo al lavoro sul provvedimento normativo che presto, molto presto, inizierà ad essere discusso in Parlamento!".

Che fine faranno i Cocer?

Esulta il ministro Trenta (che ha annunciato anche un'altra "buona notizia", vale a dire l'impiego - che sta prendendo piede - degli ufficiali in ausiliaria nelle pubbliche amministrazioni): "Dicevano che non ce l'avremmo fatta, dicevano che ci saremmo arenati dopo poche settimane, invece stiamo davvero cambiando le cose!". Di "passo storico per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori con le stellette", parlano i senatori M5S della Commissione Difesa di Palazzo Madama. "Finalmente dopo decenni di attesa, grazie al ministro Trenta, viene riconosciuto il diritto dei militari ad avere un vero sindacato, superando l'obsoleto e inadeguato istituto della rappresentanza militare soggetta alla disciplina gerarchica". Soddisfazione anche dai deputati del M5S in Commissione Difesa alla Camera. Certo i problemi restano. E restano anche i Cocer. Quale sarà la loro sorte, visto che ancora stanno operando? Lo dimostra un documento redatto proprio dal Cocer Esercito, che esprime “la forte delusione del personale militare per il mancato finanziamento delle risorse necessarie a pagare le milioni di ore di straordinario svolte per la sicurezza dei cittadini nell’Operazione Strade Sicure”.

#Noicisiamosempre

In sostanza, il Cocer in un documento firmato #Noicisiamosempre se la prende con la Trenta (“Sig.ra Ministro della Difesa”), perché vuole “ottenere risorse per il pagamento dello straordinario, purtroppo non è stato accolto dal Parlamento in fase di approvazione della manovra finanziaria 2019, dimostrando, ancora una volta, scarsa attenzione per il personale dell’Esercito Italiano. Da ciò che emerge dalla recente Legge di Bilancio, questo Consiglio è convinto che l’ulteriore emergenza “buche di Roma” sarà pagata dalle “tasche dei militari”. Questo Consiglio chiede al Governo l’apertura della concertazione normativa, ferma da oltre 12 anni, affinché si possano spendere a favore del personale militare l’anticipo stanziato per il rinnovo contrattuale 2019-2021”. Sorge subito una domanda, Cocer e Sindacati militari possono coesistere? La risposta spetta alla Trenta.