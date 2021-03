Simona Malpezzi e' la nuova capogruppo al Senato del Pd

Simona Malpezzi e' la neo capogruppo al Senato del Partito Democratico, eletta all'unanimita'. Classe 1972, si laurea in Lettere moderne all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi su Fanfani. Dopo la laurea entra nel mondo della scuola e insegna in istituti superiori a Gorgonzola e a Cernusco sul Naviglio. Nel 2005 si sposta in Germania, dove insegna lingua e cultura italiana alla Volkshochschule di Aschaffenburg in Baviera. Nel 2009 torna in Italia, aderisce al Partito Democratico e, da politica, continua a occuparsi dei temi della scuola. Due anni dopo, diventa consigliera del Comune di Pioltello e nel 2013 approda in Parlamento come deputata. Nella successiva legislatura, nel 2018, entra in Senato e viene scelta come vice capogruppo. Nel governo Conte bis diventa sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, incarico che conserva anche nell'esecutivo di Draghi.