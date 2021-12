Sileri: nessun green pass né obbligo vaccinale in età pediatrica

Roma, 2 dic. (askanews) - "Non ci sarà nessun green pass per la fascia di età pediatrica, questo è sicuro. Non c'è un obbligo vaccinale". Lo ha ribadito il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus."C'è stato l'ok di Ema e Aifa, dopodichè il vaccino sarà disponibile, i percorsi per procedere alla vaccinazione sono gli stessi che già esistono, ovviamente con delle corsie differenziate e un approccio diverso", ha spiegato Sileri, "Perché la vaccinazione nell'età pediatrica è più delicata anche a livello di comunicazione e di accortezze, servirà in molti casi anche più dialogo con i genitori".